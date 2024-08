Adaptação de obra de Álvares de Azevedo, "Macário" será exibida no domingo

Diversão

O primeiro parque temático de infláveis gigantes do mundo, abrirá suas portas no estacionamento do Shopping Campo Grande no dia 5 de setembro

Em setembro, Campo Grande será palco de uma experiência inédita e repleta de diversão para todas as idades. O Gloob Space Jump, o primeiro parque temático de infláveis gigantes do mundo, abrirá suas portas no estacionamento do Shopping Campo Grande no dia 5 de setembro. Com mais de 3 mil metros quadrados, o parque promete entreter o público com atrações que variam de tobogãs a torres de escalada, tudo ambientado em um cenário de espaço sideral.

O Gloob Space Jump se destaca por suas dimensões impressionantes e atrações variadas. Entre os destaques estão um tobogã de mais de 15 metros de altura, uma super torre de escalada com 12 metros de altura e uma arena inflável musical que combina som, luz e fumaça para criar uma experiência sensorial única. Os brinquedos são inspirados no universo espacial, com elementos como foguetes, astronautas e ETs, proporcionando uma imersão completa no tema.

O parque funcionará de terça a domingo, das 13h às 21h, e os ingressos já estão à venda na plataforma Eventim. Os valores variam de R$ 49,90 para 30 minutos de diversão até R$ 349,00 para o Family Pass, que garante acesso para quatro pessoas ao longo de um dia inteiro. O espaço também conta com áreas de convivência, música ambiente e o "Cantinho do Papai", destinado aos responsáveis que aguardam enquanto as crianças brincam.

Atrações

Entre as principais atrações do Gloob Space Jump, destacam-se:

Super Arena Astronauta: Um espaço de 500 metros quadrados com obstáculos, paredes de escalada, tobogãs, pula-pula e um espaço baby, tudo com cores vibrantes.

Baby Space: Uma área dedicada aos pequenos, com escorregador, mini escalada e nave espacial.

Mega Escalada do E.T.: Torre de escalada de 12 metros de altura, perfeita para os mais aventureiros.

Arena Musical: Primeira arena inflável musical do mundo, com 150 metros de tecnologia e diversão sensorial.

Tobogã Gigante: Um dos maiores tobogãs infláveis em operação no Brasil, com mais de 15 metros de altura.

Regras

Para garantir a segurança de todos os visitantes, o parque possui regras específicas:

O uso de meias é obrigatório em todas as atrações.

Crianças menores de 5 anos devem estar acompanhadas por um responsável, que terá acesso gratuito aos brinquedos.

O ingresso dá direito a um tempo pré-determinado de participação nos brinquedos, com contagem iniciada no check-in.

Itens como brinquedos, sacolas, alimentos, bebidas e chicletes são proibidos dentro das atrações.

Serviço

Data: A partir de 05 de setembro

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Horário: Terça a domingo, das 13h às 21h (entrada permitida até 20h)

Ingressos: pelo link

Assine o Correio do Estado