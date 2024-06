Ainda tem arraiá por aí

Um concerto a São João. É esse o tema da festa que anima o Degrau Estúdio na noite de amanhã, embora a data (29/6) seja Dia de São Pedro. Mas pouco importa, uma vez que o programa junino – que marca

a primeira temporada de atrações do novo espaço dedicado a shows, concertos, performances, mostras, lançamentos de livros, coquetéis e outros eventos – vai reunir Begèt de Lucena e DoValle, dois dos nomes de maior destaque da música independente de MS na atualidade.

No repertório, composições autorais de cada um dos artistas e releituras do cancioneiro clássico que embala os festejos nessa época do ano. Será a partir das 19h, na Rua Joaquim Murtinho, nº 2.204,

no Jardim Bela Vista. Os ingressos custam R$ 20 por pessoa pela internet (membrz.club/degrau/events/um-concerto-a-sao-joao) ou R$ 30 na entrada do Degrau Estúdio. Mais informações em (67) 99323-5550.

ARRAIATO

A Casa de Ensaio convida a criançada – e os adultos também – para curtir amanhã,

a partir das 14h, o Arraiato: “Um arraiá de verdade, só que de brincadeiras”. A ideia do evento, que tem entrada franca, é proporcionar um encontro para celebrar as atividades que foram desenvolvidas pelo programa Brincaturas & Teatrice durante o primeiro semestre.

“Neste ano, o Arraiato vem em novo formato. A Casa de Ensaio acabou de completar 28 anos, e nesta edição a ideia é resgatar o Arraiato de antigamente, com todas as características que são do programa Brincaturas & Teatrices. Os alunos estão ensaiando a quadrilha, vamos ter comidas típicas e até correio elegante!”, conta Ennesli Granjeiro, coordenadora pedagógica da Casa de Ensaio.

Criado pela artista-pesquisadora Lais Dória, o Brincaturas & Teatrices é um programa anual de oficinas artísticas oferecido para crianças e adolescentes da Capital. Com encontros semanais, os participantes têm acesso a oficinas de teatro, dança, música, artes visuais e literatura, além de jogos tradicionais e ferramentas multimidiáticas, para colocarem em prática a pedagogia das artes emendadas, tendo o teatro como eixo condutor.

Atualmente, 105 alunos de dezenas de bairros diferentes de Campo Grande participam do programa. O projeto está sendo realizado com o incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC-MS). A Casa de Ensaio fica na Rua Visconde de Taunay, nº 203, Bairro Amambaí. Mais informações pelo Instagram @casadeensaio.

FORRÓ NO ESCRITÓRIO

Hoje, a partir das 19h30min, no Escritório Bar Cultural (Rua Assunção, nº 365, Vila Morumbi), quem anima a Festa Junina Amigos e Alegria é Maria Claudia & Marcos Mendes.

A dupla se apresenta acompanhada de Tião César no acordeão, Adriano Praça na flauta e Black Batera na percuteria.

A proposta é “encontrar amigos, fazer quadrilha, dançar, beber quentão, comer milho e muita, muita alegria”. Mais informações em (67) 98127-5905.

NO SHOPPING

Os shopping centers não ficam para trás e ampliam as opções na reta final da festança junina. O Arraiá do Bosque, no Bosque dos Ipês, tem quadrilhas, expositores, música e desfile pet, com programação de hoje a domingo, das 16h às 22h, no primeiro piso, próximo à Magazine Luiza. A Feira Bosque da Paz é a parceira do centro de compras e entretenimento nos três dias de evento.

Hoje, a animação fica por conta da banda Flor de Pequi. A Escola Betania fará uma apresentação de ballet junino e a Escola Alceu Viana apresentará uma coreografia com as turmas do primeiro e do segundo ano.

Amanhã, a música ao vivo é com o cantor Maicon Oliveira e as quadrilhas são da Escola Municipal Nazira Anache e da Escola Alceu Viana, com turmas do sexto ao nono ano. Já neste domingo, além da apresentação do Studio de Dança Suzana Leite, tem o DJ Todi e um desfile pet no tema junino, às 16h.

No Shopping Campo Grande, a programação do Quintal Sesc hoje, a partir das 17h, começa com show da dupla Elvis & Adriano. Às 18h, alunos da escola Leir Idak realizam uma típica dança junina, enquanto às 18h30min começa a contação de histórias e musicalização com o New York Circus. O Colégio Status realiza uma apresentação junina às 19h e, em seguida, haverá recreação para a criançada.

Às 21h, tem a tradicional quadrilha do Quintal, enquanto às 21h20min o cantor Nano Elânio apresenta o melhor da música brasileira. O evento será realizado no estacionamento do Shopping Campo Grande (próximo da entrada térrea da Riachuelo). E, sim, com muita comida típica e decoração temática.

VAN GOGH

Também é no Shopping Campo Grande que o público pode conferir os três últimos dias da exposição imersiva “Van Gogh & Impressionistas”, que se utiliza de efeitos e movimentos de videografismo, com superprojeções de 360° de alta definição, para proporcionar um mergulho na trajetória do pintor holandês Vincent Van Gogh (1853-1890).

A mostra explora os famosos autorretratos e outras obras célebres do artista, a exemplo “A Noite Estrelada”, “Quarto em Arles”, “Os Girassóis” e “Amendoeira em Flor”. A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas e ainda uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

Hoje e amanhã, das 10h às 22h, e neste domingo, das 12h

às 22h, com entrada sempre até as 21h. Ingressos a partir de R$ 30.

CINEMA

O desenho animado “Divertida Mente 2” ganha sessão inclusiva no Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) amanhã, às 13h15min. Durante toda a sessão, as luzes da sala permanecem acesas em 50% da capacidade de iluminação e o volume do som é reduzido. Além disso, todos podem entrar e sair do local quando quiserem. A proposta é tornar a projeção mais confortável para pessoas com deficiência.

No filme da Disney e da Pixar, Riley já é uma adolescente que tem se deparado com novas emoções, as quais chegaram para demolir o quartel-general até então comandado pela Alegria. A chegada da Ansiedade vem acompanhada da Inveja, da Vergonha e do Tédio, que sequestram as emoções antigas e passam a comandar a mente da adolescente.

E entre as estreias de ontem está “Tô de Graça – O Filme”, baseado no sitcom de mesmo nome do canal Multishow, com direção de César Rodrigues (“Minha Mãe É uma Peça 2”, “Vai Que Cola 2”, “O Começo” e “Modo Avião”).

Na comédia, Graça (Rodrigo Sant’Anna) ganha uma indenização inesperada e decide levar toda a família para um feriadão em Búzios (RJ). Isabelle Marques, Roberta Rodrigues, Evelyn Castro, Estevam Nabote, Gracyanne Barbosa, Eliezer Motta, Dhu Moraes e Faiska Alves estão no elenco.