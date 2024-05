Aniversário de 78 anos de Jardim terá desfile cívico, shows, artes e esportes

Giba Um

"mas se usarmos para atacar alguém podemos estar cometendo um crime", de CÁRMEN LÚCIA // eleita presidente do TSE.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão do Ministério da Fazenda, está trabalhando a todo vapor. Nesta semana colocou a LFT Marketing Esportivo, cujo dono e fundador é Luís Cláudio da Silva, filho de Lula na lista dos devedores.

Mais: o débito é de R$ 2.668,24 referente a tributos não pagos. O caçula do clã de Lula afirmou não saber da dívida: “Sobre essa dívida, desconheço! Sempre paguei corretamente meus impostos! Inclusive recebo isso com um certo espanto. Solicitei aos meus contadores que verifiquem o que poderia ser isso”.

Mais uma vez Anitta

A cantora e apresentadora Anitta, já ganhou o mundo com o funk brasileiro. Muitos podem até não gostar do estilo musical, mas não pode-se negar que a carioca levou e elevou a música a outros patamares, sem falar em suas conquistas muito bem planejadas. Mais: Anitta é uma das mulheres mais desejadas do mundo. Capa da revista L'Officiel Hommes Brasil está quebrando o paradigma, de revistas só para homens e revistas só para mulheres. A publicação que traz Anitta (e Marcus Buaiz) as convergem para a pluralidade. A funkeira também foi escolhida como embaixadora da grife Kenner e disse que tem muito orgulho de suas origens: “Tenho orgulho das minhas origens é algo que herdei da minha família e do que eu vivi na favela. Em ‘Girl from Rio’, quando canto ‘Honório Gurgel forever’, é verdade. E meu último álbum, ‘Funk Generation’, é uma celebração a tudo isso”. E sobre seu novo trabalho fala: “Eu enxergo o ‘Funk Generation’ como um abraço à cultura do nosso País. Isso é algo que eu já venho fazendo desde o início da minha carreira, mas que chega num auge com esse trabalho. É um álbum que só poderia ter sido feito por uma pessoa brasileira, acho isso único e muito rico”.

Bloco mais conservador

A ministra Cármen Lúcia acaba de ser eleita presidente do Tribunal Superior Eleitoral, toma posse em junho e a saída de Alexandre de Moraes da Corte significará mudança na composição do tribunal. Ele dará lugar ao ministro evangélico André Mendonça, que hoje atua como integrante substituto e é considerado de uma ala divergente de seu antecessor. Também em junho termina o mandato de Moraes e a mudança poderá afetar a maioria dos julgamentos de grande alcance: o placar de 4 a 3, sempre alinhado ao polêmico ministro. Com a chegada de André Mendonça (é o ministro indicado por Jair Bolsonaro), quatro ministros mais “conservadores” passariam a integrar o plenário, além de Mendonça, Kássio Nunes Marques, Raul Araújo e Isabel Gallotti. Do outro lado, Cármen Lúcia, André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques.

Nada de novo

Nada de novo na cena brasileira, a não ser a tragédia do Rio Grande do Sul e a constatação de que governantes que não investem em prevenção contribuem para ampliar os desastres. Analistas estão lembrando que o prefeito Sebastião Melo, de Porto Alegre, não aplicou um centavo no sistema contra as enchentes em 2023. Diques e compotas entraram e colapso e bairros inteiros ficaram submersos. O governador Eduardo Leite liberou corte de árvores nativas, reduzido a proteção de rios e nascentes. Ele quer um “Plano Marshall” para recuperar o que foi destruído. Dos 34 congressistas gaúchos, só uma deputada destinou emendas para prevenir desastres este ano.

No mundo das fragrâncias

Mais uma celebridade se rende ao mundo encantado das fragâncias. A modelo Bella Haddid que tinha dado uma pequena pausa na carreira acaba de lançar o perfume ‘Orabella”. São três fragâncias, que não contém álcool e é totalmente vegano (livre de testes com animais): a Window2soul que combina rosa, jasmim, limão e fava tonka (cumaru); Salted Muse com notas de sal marinho, pimenta rosa, oliveira e lavanda; e Blooming com flor monoi do Taiti, patchouli e bergamota. O perfume pode ser encontrado em três tamanhos, de 10 ml, 50 ml e 100 ml e os preços variam de US$ 35 a US$ 100 (R$ 178 a R$ 508), mas infelizmente ainda não será vendido no Brasil.

Empréstimo

Segundo a revista Forbes, o quarto jogador de futebol mais rico do mundo é Neymar, com uma fortuna de quase US$ 1 bilhão, o que equivaleria a R$ 5 bilhões. Nos últimos dias, Neymar foi pressionado até por amigos chegados a prestar algum tipo de colaboração para as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Seu pai – e administrador da fortuna – não gosta de doar dinheiro. Os dois decidiram emprestar um helicóptero da família para ajudar no transporte de pessoas e mantimentos.

Transferência

Diante da tragédia do Rio Grande do Sul e da liberação de R$ 1,3 bilhão por parte do governo federal para Manaus com justificativa de que o recurso será para a realização da COP30 em Belém (daqui há 18 meses), o deputado e líder do Cidadania na Câmara Alex Manente (SP) protocolou um pedido ao ministro Rui Costa (Casa Civil) para que a sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas seja transferida para Porto Alegre. No pedido explicou: “Diante do recente desastre climático que o Rio Grande do Sul vem sofrendo, a realização da COP30 em Porto Alegre servirá, indubitavelmente, para mostrar para as demais delegações do planeta os impactos concretos e devastadores das mudanças climáticas. Precisamos mostrar como as adversidades climáticas estão remodelando nossas vidas e convocar uma ação coletiva para enfrentar este desafio global”.

Pérola

ARROZ IMPORTADO

Diante da perspectiva do impacto das enchentes do Rio Grande do Sul no preço dos alimentos e na inflação, o governo vai viabilizar, através de MP, a importação de até um milhão de toneladas de arroz para suprir as perdas provocadas pela inundação. O estado responde por 70% da produção nacional e as perdas já são calculadas em até 15% da safra, considerando o que não foi colhido e o que está armazenado. A compra será feita pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Trem contaminado

O Planalto está mais do que preocupado: o motivo da apreensão é a interseção societária existente entre a Gol e o projeto do Trem Intercidades. É a família Constantino. Há uma preocupação de que a recuperação judicial da Gol e sua dívida de mais de R$ 20 bilhões acabem ressecando a oferta de crédito às demais empresas do clã. E, por efeito cascata, se torne um problema para execução das obras da implantação do trem da ligação de São Paulo a Campinas, um dos maiores investimentos da gestão de Tarcísio de Freitas, com valor superior a R$ 14 bilhões. O consórcio C2 Mobilidade (o grupo Constantino é o acionista majoritário com 60%), que arrematou o Trem Intercidades, será responsável pela maior parte do funding para construção da linha.

RECADO PARA TODOS

O presidente Lula sem tocar no assunto da liberação de R$ 1,3 bilhão por parte do governo federal para Manaus para a realização da COP30 em Belém, disse que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é um recado para todo o planeta. “Não sei o que Deus está pensando, o que aconteceu no planeta. Mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso a todos nós, seres humanos. A Terra está cobrando. Acontecem coisas estranhas em tudo quanto é lugar e país no mundo, temos tempo de mudar isso”.

De carona

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja irá retornar ao Rio Grande do Sul para levar 200 purificadores de água (que podem filtrar até um milhão de litros de água por dia), medicamentos, produtos de higiene para mulheres, absorventes, colchões e cobertores às vítimas das enchentes. Junto com ela irão os ministros: Paulo Pimenta (Secom), Waldez Goes (Integração) e Simone Tebet (Planejamento). Janja também dará carona ao endocrinologista Thalis Bolzan, namorado do governador Eduardo Leite que estava a trabalho em São Paulo. O médico agradeceu a carona.

ESPERANÇA

Ainda Janja: durante sua primeira passagem pelo Rio Grande do Sul, a primeira-dama adotou mais uma cachorrinha que foi resgatada na cidade de Canoas, uma das mais afetadas pelas enchentes. Em vídeo ela mostra o momento da adoção e depois compartilha uma foto da cachorrinha deitada no colo do maridão e presidente Lula com a frase: “Agora vou ter três”. Janja já tinha duas cachorras, Paris que foi adotada há tempos e Resistência que foi adotada no acampamento montado durante a prisão de Lula. A nova pet recebeu o nome de Esperança.

MISTURA FINA

A “HOLDING” de Marcelo Claure não para: ele tem conversado, com startups de tecnologia no Brasil e nos Estados Unidos. Está buscando “geniozinhos” da área com o objetivo de montar um colar de negócios em Inteligência Artificial. Uma de suas fixações hoje é o uso de IA para experiência de consumo, especialmente no e-commerce. Claure é o nº1 da Shein no Brasil. além de fundador da gestora Bicycle, sócio de Eduardo Melzer e Pedro Parente na EB Capital, investidor em projetos de lítio no Chile e Bolívia, sua terra natal e sócio de clubes de futebol.

MARCIA Dantas, apresentadora do Tá na hora do SBT, está no Rio Grande do Sul e flagrou caminhões com doações para as vítimas sendo parados e multados por agente da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os caminhões são da Defesa Civil, com ajuda humanitária, estão sendo barrados porque não têm nota fiscal e alguns estão um pouco acima do peso. Por conta da fiscalização a chegada dos insumos para as vítimas estão se atrasando.

A INTENÇÃO do BRB (Banco Regional de Brasília) de buscar um sócio para a BRB Card é parte de um projeto maior. O banco estatal quer dar uma nova roupagem à sua subsidiária de cartões de crédito, transformando-o numa empresa de soluções de pagamento, praticamente uma fintech, o que sempre é um risco. O projeto do BRB já parte de uma base de 1,4 milhão de cartões ativos, que geraram um faturamento de R$ 8 bilhões no ano passado, e apostam que esse faturamento chegue a R$ 10,5 bilhões neste ano.

NEM mesmo os deputados do PT e de partidos aliados permaneceram no Brasil para apoiar os eventos organizados para comemorar o 1º de Maio. Em São Paulo, foi um fiasco, reuniu apenas 1.635 pessoas no Itaquerão. Seis deputados foram para Cuba, para participar das comemorações da mesma data em Havana, e gastaram no total R$ 97.580,36 e permaneceram por lá 6 dias. São eles Fernando Mineiro (PT-RN), Lídice da Mata (PSB-BA), Alice Portugal (PCdoB-BA), Gervásio Maia (PSB-PB), Tarcísio Motta (PSol-RJ) e Marcio Jerry (PCdoB-MA).

ENTRE os 1,6 milhão de pessoas que assistiram a cantora Madonna nas areias de Copacabana no sábado (4) estava o advogado e ex-secretário de Comunicação de Jair Bolsonaro Fabio Wajngarten. Foi altamente criticado por bolsonaristas e não bolsonaristas. E usou suas redes sociais para justificar, que Madonna era amiga de Israel e publicou uma foto da cantora ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e legendou: “Essa é só para quem acha que sabe de tudo, quando na verdade não sabe de nada”. Não colou. E a foto publicada foi tirada em 2009.