Ao contrário da maioria dos prefeitos em Mato Grosso do Sul, que abriram as...Leia na coluna de hoje

Ao contrário da maioria dos prefeitos em Mato Grosso do Sul, que abriram as portas para a população e mostraram serviço já nesses primeiros dias de mandato, outros, porém, decidiram iniciar uma administração “volto depois”. É que resolveram fechar as prefeituras por determinado período para, digamos, “tomar pé da situação” e iniciar os trabalhos para os quais foram eleitos. Suar mesmo a camisa e a blusa nesse começo, nem pensar...

A Anatel lançou um novo recurso com o objetivo de aumentar a rapidez e a eficiência em emergências. A tecnologia permite a localização de usuários de dispositivos Android e iOS durante chamadas para 190 (polícia), 192 (serviço médico) e 193 (bombeiros).

O novo recurso funcionará de forma automática no sistema operacional Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 18.2 ou superior) – não são necessários aplicativos ou ações do usuário. Moradores de áreas com coberturas limitadas também terão acesso.

Nos meios políticos, tem gente achando que uns e outros estariam “deitados em berço esplêndido”, sonhando que a volta em 2026 “é curta e certa”. Tais observadores afirmam que essa tchurminha, nos últimos tempos, teria guardado o caderninho com o nome “povo” na gaveta e que estaria “pegando pó”, como se dizia não tão antigamente.

A vice-prefeita Camila Nascimento (Avante) vem deixando muito claro que, embora seja secretária de Assistência Social, não deixará de exercer o papel para qual foi eleita e que a permite estar com os pés em toda a estrutura da gestão. Observadores mais atentos acham que ela estaria querendo demarcar terreno para não ficar à sombra da prefeita, apenas como titular de um órgão de primeiro escalão. Em resumo, não gostaria de ser vice “apenas por ser”, sem nenhuma autonomia. Vai daí que...

A decisão de se manter neutro no segundo turno das eleições em Campo Grande, liberando seus filiados, contribuiu para que não houvesse nenhum “nariz torcido” para a escolha de Youssif Domingos, um dos históricos do MDB, para o cargo de secretário de Governo de Adriane Lopes (PP). A nomeação possibilita ainda que os emedebistas possam respaldar a administração da prefeita Adriane no presente, com olhos voltados que só para o futuro.

