Árvore de Natal deve ser montada nos próximos dias; veja quando

Horóscopo

Veja o que os astros dizem sobre o seu signo

A semana começa e os astros trazem novas energias para você enfrentar os desafios e recomeçar com foco renovado. Veja como seu signo pode aproveitar este dia para organizar as metas e plantar boas intenções.

Áries

Áries, esse Mercúrio Retrógrado que inicia hoje irá mexer com sua fé, estudos superiores e viagens. Use esse momento para refletir sobre crenças antigas e revisar projetos acadêmicos. Mas não é o momento de comprar passagens ou decidir grandes mudanças de vida, ok? Reorganize suas ideias e prepare-se para ajustar planos mais adiante.

Touro

Assuntos ligados a dinheiro compartilhado, dívidas e emoções profundas vêm à tona a partir de agora, touro. Evite fazer grandes investimentos ou mexer com heranças. Esse Mercúrio retrógrado quer que você resolva pendências emocionais ou financeiras antigas. Vale também revisar segredos e contratos antes de qualquer passo.

Gêmeos

Hoje você pode sentir uma tensão entre o que você precisa emocionalmente em casa e as demandas dos seus relacionamentos, gêmeos. Enquanto o lar pede atenção, suas relações exigem que você esteja presente. A dica é encontrar equilíbrio entre cuidar do seu espaço pessoal e manter a harmonia com o outro. Não se sobrecarregue tentando agradar ambos os lados.

Câncer

No trabalho, esse Mercúrio Retrógrado vai pedir atenção extra, canceriano. Refaça tarefas e revise detalhes, porque falhas podem passar despercebidas. Cuide também da sua saúde, retomando hábitos que abandonou. Além disso, evite iniciar novos projetos. Concentre-se em melhorar rotinas e ajustar o que não está funcionando.

Leão

Leão, Mercúrio retrógrado impacta sua criatividade e romances a partir de hoje. Pode surgir nostalgia de amores antigos, o famoso “oi, sumido(a)” ou projetos criativos parados. Revise o que você ama fazer, mas sem tomar grandes decisões afetivas ou artísticas agora. É um bom momento para explorar o prazer com leveza e reflexão.

Virgem

Em casa, esse período pede revisões no ambiente familiar, virgem. Pode haver confusões ou desentendimentos com parentes. Aproveite para reavaliar antigos problemas de família e arrumar o que está desorganizado. Evite mudanças drásticas em casa ou nas relações com entes queridos. Reflita com carinho.

Libra

Cuidado com a comunicação nos próximos dias, libra! Mercúrio retrógrado pode gerar desentendimentos, atrasos em viagens curtas e problemas tecnológicos. Revise mensagens antes de enviar e seja paciente com imprevistos. Aproveite para rever cursos e retomar leituras deixadas de lado também. E cuidado com mágoas passadas com irmãos.

Escorpião

Seus valores e finanças estarão em revisão a partir de agora, escorpião. Mercúrio retrógrado pede cautela em gastos e contratos financeiros, ok? Evite compras impulsivas e reorganize seu orçamento. Pode ser um bom momento para revisitar fontes de renda antigas ou refletir sobre como valorizar seus talentos de forma mais prática.

Sagitário

Esse mercúrio retrógrado mexe diretamente com você, sagitariano, afinal ele acontece no seu signo! Questões pessoais e de identidade podem parecer confusas agora. Evite mudanças radicais de visual ou iniciar novos projetos pessoais. Reflita sobre sua imagem e o que deseja ajustar em si mesmo. Autoconhecimento é a chave agora.

Capricórnio

Velhos fantasmas e questões inconscientes podem retornar durante esse Mercúrio retrógrado para você, capricórnio. Aproveite o momento para se recolher e refletir. Reorganize sua vida interna, lide com medos antigos e revise padrões que te prendem. Sonhos podem trazer insights valiosos, fique atento. Trabalhe a sua fé e espiritualidade.

Aquário

Amizades e projetos coletivos entram em revisão a partir de agora, aquário. Podem surgir reencontros inesperados com velhos amigos, mas cuidado com desentendimentos. Evite decisões definitivas em grupos ou projetos sociais. Use esse período para refletir sobre suas conexões e como colaborar de forma mais efetiva.

Peixes

Mercúrio Retrógrado sacode sua vida profissional e objetivos de longo prazo de hoje em diante, peixes. Evite tomar decisões definitivas no trabalho e revise metas de carreira. Reflita sobre seu papel profissional e como quer se posicionar. Velhos contatos podem ressurgir, então mantenha a diplomacia, ok?

Astral do dia

Chegou o temido MR: Mercúrio fica retrógrado no signo de Sagitário, e isso pode deixar as coisas um pouco confusas, né? A gente sabe que Mercúrio retrógrado geralmente traz mal entendidos, problemas de comunicação e até atrasos. Sagitário é bem expansivo, então a vontade de viajar, aprender ou se aventurar pode ser forte, mas cuidado com promessas que você não consegue cumprir. Minha dica é: aproveite essa fase para refletir sobre suas crenças e objetivos. O que realmente faz sentido pra você? Revise seus planos, mas sem pressa de agir. É um bom momento para reavaliar e reorganizar suas ideias. E se surgir algum desentendimento, tente ser flexível e aberto ao diálogo. Mantenha a calma e use essa energia para crescer internamente. Boa sorte para nós!

