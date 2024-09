Às vésperas do Dia da Independência, conheça a história do Hino Nacional

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem Festival No Bueiro na Eden Beer, Jack Mourão e Reginaldo Borges no Sesc Prosa, clássico de Clarice Lispector no Teatro Allan Kardec e novo clipe de SoulRa; Feira Ziriguidum e Praça Bolívia também são destaques

A cervejaria Eden Beer, na Avenida Mato Grosso, nº 68, recebe a quinta e última etapa do 1º Festival No Bueiro neste sábado, das 18h às 23h, com entrada franca e arrecadação de doações de itens de higiene básica para o Asilo São João Bosco.

No encerramento da temporada, Maria Fernanda Figueiró e Halisson Nunes, dupla de dançarinos que comanda o festival, escalaram sete atrações que praticam diferentes estilos da arte do corpo e do movimento.

Confira: Marcos Monteiro (dança de rua), Kari Escobar (dança contemporânea e jazz), Ana Brindarolli (tango) e Ariana (dança, poesia e artes visuais). E ainda: Gabriela Abreu, Ariell Lukas e Luanaynara Lezcano, os três com dança contemporânea.

“Nossa intenção, ao levar o festival para as pessoas, é gerar reflexões, como: ‘No Bueiro’ é o lugar da dança sul-mato-grossense? ‘No Bueiro’ é onde querem inserir os trabalhadores da cultura deste estado?”, diz Maria Fernanda sobre o projeto financiado pela Lei Paulo Gustavo.

JACK E REGI

No diálogo da dança com o vídeo e outras tecnologias, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges apresentam, hoje, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200, Centro), o espetáculo “PROCEDIMENTO #6”, com entrada franca, a partir das 19h. A montagem tem classificação indicativa livre e se propõe a “manchar os limites entre o real e o imaginário”.

Jackeline é performer, improvisadora e professora. Reginaldo é dançarino, fotógrafo e videomaker. Ambos integram a Cia Dançurbana. Ingressos pelo Sympla.

CLARICE

Após a estreia na noite de ontem, o Arrebol Cultural UEMS apresenta mais duas sessões da peça “A Hora da Estrela”, hoje e amanhã, às 20h, no Teatro Allan Kardec.

Baseado no romance de Clarice Lispector (1920-1977), o espetáculo, com direção de Fernandes F., põe em cena quatro atores interpretando seis personagens para contar a história de Macabéa, uma alagoana órfã, virgem e solitária que vive no Rio de Janeiro e gosta de ouvir a Rádio Relógio. Ingressos: R$ 50 e R$ 40 pelo link: linktr.ee/arrebolcultural_uems.

SOULRA

Em homenagem à fronteira MS-Paraguai, “que tanto me inspira e atravessa”, SoulRa lançou ontem, em seu canal no YouTube, o videoclipe da canção “Yerba Mate”, dirigido por Punto Áureo e Wilyam Nicolay.

“Quis exprimir as experiências lindas que sempre vivi por lá do meu jeitinho, com meu portunhol mesmo, como faço quando chego”, diz a cantora e rapper de Dourados. A produção do clipe é de Felino.

ZIRIGUIDUM

A Feira Cultural Ziriguidum realiza a celebração de seu primeiro ano neste sábado, na Praça do Preto Velho, das 16h às 22h, com show do Brô MC’s e mais cinco atrações gratuitas: Silveira, Beca Rodrigues, Berbella Mortis, Corrida das Drags e o grupo teatral Imaginário Maracangalha com a peça “Tragicomédia de Dom Cristóvão e Sinhá Rosinha”. Marta Cel e Clara Targino serão as apresentadoras do evento.

PRAÇA BOLÍVIA

Alex Oliveira, Rod Rivers, Los Garay (dança boliviana), DJ Jackson Seballo, Big Field, Frances, Niltinho Marron e as bandas Barganhas e Skuderia animam a Praça Bolívia deste domingo, das 9h às 14h.

Apresentação de Lauro Ferrari. Endereço: Vila Nova Ipanema, Bairro Santa Fé, entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Aníbal de Mendonça e Dias Ferreira. Entrada gratuita.

DOC CG

Hoje, às 19h, no Teatro do Mundo, com entrada franca, a projeção de três curtas inéditos marca o encerramento do terceiro curso de documentário Campo Grande em Imagens e Sons, que foi ministrado pela cineasta Marineti Pinheiro e pelo produtor-executivo Carlos Diehl, com recursos da Lei Paulo Gustavo e produção de Ana Rita Dornelles.

Confira os títulos: “Vamos Brincar?”, de Thathy Dmeo e Ramona Rodrigues; “Aos que Virão”, de Gabriella Thais Amaral Dias, Carlos Augusto Ferreira de Sá e Nicolas Set; e “No Coração da 14”, de Léa Somatri, Luan Luigi e Reginaldo Silva.



