Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 09 e 15 de setembro

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A carta final dos Arcanos Maiores, o Mundo, é a última parada na jornada do Louco, que é o personagem principal do Tarô. Este arcano representa o senso de totalidade e plenitude que vem quando encaramos as lições que a vida nos dá, aprendendo com cada uma delas e avançando para uma melhor compreensão de nós mesmos.



Nos mitos e nos contos de fadas essa última carta representa o final feliz. Mas este não é o fim. É um novo ciclo que logo se reinicia com o número 1.

O número 21 é frequentemente associado a mudanças significativas na vida, transformação ou transição de uma fase da vida para outra. A carta do Mundo, simbolizada por ele, representa uma renovação completa, ressurreição e julgamento.



Pode ser reduzida a 20 (carta do Julgamento) e 1 (carta do Mago), simbolizando também o renascimento e marcando a chegada ao destino desejado e ao sucesso almejado. Também na numerologia bíblica, vinte e um tem uma importância especial: é considerado um número sagrado e possui diversos significados simbólicos. Ele representa a perfeição divina, a unidade entre Deus e a humanidade, e também é associado à sabedoria e ao conhecimento espiritual.

Este arcano indica que você está cruzando um limiar importante. O Mundo simboliza que você não está apenas completando um capítulo da sua vida, mas um volume inteiro.



Esta carta também rege importantes ritos de passagem e também pode se referir ao ápice de um projeto criativo ou à alegria que resulta de um grande avanço, compromisso ou conquista. Pode ser a conclusão de um desafio como um curso universitário, um projeto, a realização de um sonho ou de uma aspiração como começar seu próprio negócio, casar ou ter filhos.

A carta do Mundo é o zênite dos Arcanos Maiores. A figura retratada na carta enfrentou todas as maravilhas e perigos das vinte e uma cartas anteriores. Agora, encontrou o seu lugar no mundo e consegue se sentir realizado, antes de iniciar uma nova etapa. Sim, a luta continua. Quando um ciclo acaba, outro começa.

Estamos vivendo o trecho final de Plutão em Capricórnio, um trânsito único que não ocorrerá novamente em nossas vidas. Esse momento marca um ponto crucial e irreversível de mudanças drásticas no que diz respeito às concentrações de riqueza, poder e influência política na sociedade como um todo. Plutão, conhecido como "o distribuidor de riquezas", é simbolizado pela figura de Hades na mitologia, o deus dos infernos.

Plutão é um planeta que transforma tudo o que toca, sem a opção de voltar atrás. Nunca mais somos os mesmos depois que Plutão toca nossas vidas. De fato, ele provoca transformações profundas. Seu trânsito por Capricórnio, que começou em 2008, fez com que muitos de nós tivéssemos que reestruturar nossas vidas e rever nossos valores.

A Carta do Mundo - Divulgação

Se Plutão é sobre alguma coisa, é sobre jornada. Não podemos escapar da jornada mapeada para nós, incluindo todas as perdas, sucessos, alegrias e decepções. Podemos até tentar resistir, questionar, lamentar e combater, mas, eventualmente, devemos aceitar o que está reservado para nós pedindo interiormente: “que seja feita a Vossa vontade”. No processo, seremos desafiados, mudados e aproximados da verdadeira natureza do nosso ser. Portanto, insista, persista e, acima de tudo, tenha orgulho de suas realizações até aqui.

Plutão é o planeta da maior transformação, representando o ciclo de morte e renascimento. É responsável por quebrar o antigo para dar lugar ao novo. Chegou o momento de virar a página e iniciar um novo capítulo. Respire fundo e cruze corajosamente a linha de chegada. “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.” (Timóteo 4:7)

O Mundo representa o fim de um ciclo, geralmente um que tem grande impacto pessoal em nós de forma positiva. “Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu: há tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de chorar e tempo de rir; tempo de abraçar e tempo de afastar-se; tempo de amar e tempo de aborrecer; tempo de guerra e tempo de paz.” (Eclesiastes)

O Mundo representa uma porta aberta para novas oportunidades. Conhecido como um dos arcanos mais auspiciosos do Tarô, simboliza um presságio positivo, sugerindo que o sucesso está a caminho e que todo o seu trabalho será recompensado.

Siga em frente, levando do passado apenas as lições aprendidas. Encare o futuro sem medo. Estamos entrando na fase 2 de Plutão em Aquário. Lembre-se de que sempre há escuridão antes do amanhecer e Plutão não tem medo de ir fundo para que possamos entender as situações em um nível mais profundo.



À medida que este pequeno, mas poderoso corpo celeste migra de Capricórnio para Aquário, todos nós seremos solicitados a revolucionar certos elementos de nossas vidas. Embora esta jornada planetária possa nos dar algumas lições duras, ela também pode nos lembrar de nossa força, ao mesmo tempo em que traz à tona uma nova sensação de empoderamento. O mundo está literalmente ao seu alcance! Não se esqueça disso.

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão