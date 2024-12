Até o dia 1º de janeiro de 2025, uns e outros estarão roendo as unhas...Leia na coluna de hoje

Correio B+

Previsões do Tarô para os signos em 2025. O que podemos esperar do ano regido pela carta do Eremita.

Parece difícil de acreditar, mas 2024 chegou ao fim. Foi um ano fácil? Definitivamente, não. No entanto, para quem acompanha o Tarô, já era esperado que fosse um período desafiador.

Agora, 2025 surge com uma energia completamente diferente. Será um Ano 9, regido pela carta do Eremita, que traz uma mensagem clara: é tempo de introspecção. Em vez de avançar a todo vapor, esta carta sugere uma pausa estratégica – um momento de reflexão, compreensão e planejamento.

Mas, após o Eremita, vem a Roda da Fortuna, que marca recomeços. Isso significa que, em 2026 (um Ano 1), quaisquer lições não aprendidas em 2025 tendem a se repetir até que finalmente sejam compreendidas e integradas.

Como calcular a carta do ano Universal?

O processo é simples: some os números do ano em questão. No caso de 2025:

2 + 0 + 2 + 5 = 9.

Em seguida, associamos o resultado a um Arcano Maior. O número 9 corresponde ao Eremita no Tarô, uma figura que simboliza sabedoria, tranquilidade e busca interior.

O que o ano do Eremita nos ensina?

Depois de um ano desafiador, é natural que precisemos de um tempo para reorganizar as ideias e buscar clareza.

Hora de fazer um inventário emocional e espiritual

Este é o momento de olhar para trás e fazer um inventário honesto:

O que está funcionando em sua vida? O que não está?

Quais são os padrões que você tem repetido sem perceber?

Quais lições aprendemos no ano passado?

Este é o momento de rever metas, reconhecer conquistas e entender o que ainda precisa de atenção. Mais importante, é hora de refletir sobre o nosso papel no mundo e como ele pode mudar no futuro.

O Eremita e o aprendizado

O ano de 2025 será excelente para estudar e adquirir conhecimento. Seja por meio de livros, aulas, mentores ou até mesmo ensinando o que você já sabe, esta é a hora de aprofundar-se em temas que expandam sua visão de mundo.

Lembre-se: o número 9 está ligado a finais. Algumas situações podem chegar ao fim, abrindo espaço para novos caminhos. Permita-se desapegar e confie que o Universo está organizando tudo para o bem maior.

Limpeza, organização e serviço

O Eremita está associado ao signo de Virgem, conhecido por sua habilidade de organizar, curar e servir. Em 2025, seremos chamados a “limpar a casa” – tanto no sentido literal quanto no figurado. Mesmo que a bagunça pareça grande, esforços consistentes podem estabelecer as bases para um recomeço poderoso.

Dicas para navegar por 2025

Descanse. Você precisará de energia para o que está por vir.

Busque sabedoria. Invista em conhecimento e aprendizado.

Filtre informações. Não acredite em tudo; procure os fatos.

Desconecte-se das redes sociais. Reduza o uso e priorize o contato com a natureza.

Valorize o silêncio. Encontre momentos de paz interior.

Compartilhe sua sabedoria. O que você sabe pode ajudar os outros.

Corte laços tóxicos. Relacionamentos negativos não devem ter espaço.

Aprenda com o passado. Leia sobre história e temas relevantes.

Acima de tudo, cuide de si mesmo. O caminho à frente pode ser desafiador, mas com preparação, descanso e sabedoria, você estará pronto para trilhar 2025 com confiança.

Carta do Eremita - Divulgação

Seguem as previsões para cada signo do zodíaco para 2025. O que as cartas dos Arcanos Menores revelam em conjunto com o arcano do Eremita:

Áries (21 de março a 19 de abril)

O ano de 2025 representa um período de transformação para os nativos de Áries, caracterizado por finalizações e reavaliações significativas do passado. A união da carta do Eremita com o Nove de Ouros indica uma ênfase na reflexão pessoal e na dedicação ao trabalho, almejando alcançar uma base emocional e financeira sólida. Questões relacionadas à família e às emoções tornam-se centrais, solicitando uma dose extra de paciência e sabedoria. Prepare-se para decisões importantes quanto à carreira e fique atento a oportunidades de liderança no trabalho. Nove de Ouros representa sucesso, ganho financeiro e realização pessoal.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Em 2025, os taurinos enfrentarão mudanças importantes, acompanhadas de uma profunda reflexão sobre suas relações, tanto atuais quanto passadas. A interação entre o Eremita e o Pajem de Ouros aponta para um ano de autodescoberta e amadurecimento, em que a busca por estabilidade emocional e financeira será central. Este período também trará oportunidades para crescimento material e o desenvolvimento de novas habilidades. Apesar dos desafios, especialmente no trabalho, o Pajem de Ouros sugere um cenário promissor, com chances de novos empreendimentos, empregos ou negócios surgindo no horizonte.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Em 2025, a combinação do Eremita com o Oito de Ouros enfatiza a necessidade das pessoas do signo de Gêmeos direcionarem seu foco para a carreira e rumos profissionais. Este será um ano de grandes chances de expansão financeira, desde que disciplina e responsabilidade sejam prioridades, evitando gastos desnecessários. O Oito de Ouros, símbolo de dedicação e aprendizado, reforça que o esforço consistente será recompensado, abrindo portas para promoções e conquistas significativas no trabalho.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Em 2025, os nativos de Câncer enfrentarão um ano de resoluções e encerramentos significativos, com a combinação do Eremita e do Três de Copas trazendo uma energia de equilíbrio entre introspecção e celebração das conquistas alcançadas. Este será um período ideal para resolver pendências e abrir caminho para novas oportunidades, apesar de possíveis tensões relacionadas à carreira, reputação e objetivos de longo prazo. Transformações importantes no trabalho estão a caminho, mas não tema: o Três de Copas indica que você terá razões para celebrar ao final do processo.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

O ano de 2025 será guiado pela energia do Eremita e do Cinco de Paus, trazendo um convite à introspecção e à superação de conflitos internos e externos. Será um período essencial para refletir sobre como você direciona sua energia, buscando equilíbrio e evitando excessos. Coragem e determinação serão indispensáveis para enfrentar desafios, especialmente na libertação de padrões limitantes em relacionamentos. Este também será um momento propício para repensar suas crenças sobre dinheiro, explorar novas formas de gerar renda e se preparar para transformações significativas na vida financeira e profissional. O Cinco de Paus sugere tensão, conflitos e competitividade, pedindo cautela para não se deixar envolver em provocações desnecessárias.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Em 2025, os virginianos sentirão um alívio das tensões trazidas por Saturno e Netuno, abrindo caminho para mudanças significativas e prósperas. A energia do Eremita e do Cavaleiro de Copas sugere um ano de introspecção e renovação emocional, marcado pela reconciliação entre passado e futuro. No campo profissional, será o momento de inovar, abandonar padrões rígidos e encontrar um equilíbrio entre suas necessidades e as dos outros. Boas ofertas no horizonte! Na vida afetiva, há possibilidades de novos amores ou até reconciliações para os solteiros. Contudo, tenha cuidado ao avaliar o tipo de pessoa que está atraindo para a sua vida; é fundamental se conectar com alguém que compartilhe dos mesmos objetivos e valores.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Em 2025, os nativos de Libra enfrentarão encerramentos e novos começos, especialmente nas áreas de trabalho e saúde. A energia do Eremita e do Pajem de Paus sugere um período de profunda reflexão e novas iniciativas, com possibilidades de mudanças no emprego e na rotina de cuidados físicos, incluindo alimentação e exercícios. Este será um ano para equilibrar dedicação pessoal e descanso, ajudar os outros e avaliar as dinâmicas de suas relações, tanto afetivas quanto profissionais.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Em 2025, Escorpião vivenciará um alívio das tensões de 2024 e uma retomada do controle sobre sua identidade e propósito. A energia do Eremita e do Rei de Espadas marca um ano de introspecção e estratégia, com foco em análises claras e decisões assertivas. Será uma jornada interna para lidar com questões emocionais e familiares, enquanto você assume um papel de liderança em grupos, redes sociais e ambientes colaborativos, expressando sua criatividade e autenticidade. Outro tema importante é a comunicação, e por mais clichê que seja, é sobre falar a sua verdade. Lembre-se: não é o que você diz, é como você diz.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Em 2025, Sagitário vivenciará intensas transformações nas áreas de família, carreira e relacionamentos. A combinação do Eremita e do Dez de Copas indica um ano de introspecção que culminará em realização emocional e harmonia nos laços familiares. Com Saturno e Netuno entrando em Áries, a confusão dos últimos anos dará lugar a maior clareza e autoconhecimento, despertando a valorização das relações pessoais e da saúde emocional. No segundo semestre, mudanças em parcerias e contratos podem trazer estabilidade e satisfação duradoura, influenciando positivamente tanto a vida pessoal quanto a profissional.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Em 2025, Capricórnio terá um ano dinâmico, com ênfase em comunicação, estudos e estruturação familiar. A energia do Eremita e do Quatro de Ouros ressalta a importância de introspecção e prudência, incentivando o investimento no desenvolvimento acadêmico e profissional, além de uma maior visibilidade e influência. Saturno e Netuno em Áries exigem uma reorganização cuidadosa das bases familiares, enquanto Plutão no setor financeiro aponta para mudanças importantes na relação com o dinheiro. Pode haver também uma renovação profissional significativa. O Quatro de Ouros traz à tona a busca por estabilidade, segurança e proteção, e este será um ano em que você se dedicará seriamente ao investimento no seu futuro. A vida financeira promete boas perspectivas, mas atenção ao apego excessivo aos bens materiais. Além disso, ajuste o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, refletindo sobre seus valores e prioridades.

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Em 2025, os nativos de Aquário passarão por um ano de autodescoberta e transformação, com Plutão no signo desafiando a autoestima e o autoconhecimento. A energia do Eremita e do Cinco de Copas enfatiza um período de introspecção e aceitação de perdas, essencial para construir uma base mais autêntica. Questões de identidade, liberdade e propósito estarão em destaque, enquanto Saturno e Netuno em Áries estimulam inovações na comunicação, tornando este um ano ideal para explorar novas formas de expressão. Será um período de reconstrução pessoal e financeira, com foco em valores e escolhas conscientes. Júpiter impulsionará a expansão profissional, trazendo novas oportunidades e projetos. No entanto, é importante evitar olhar para o passado e se apegar ao que foi perdido.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Em 2025, Peixes vivenciará um período de alívio e reorganização pessoal, com a saída temporária de Saturno e Netuno do signo entre março e outubro. A energia do Eremita e do Pajem de Espadas indica um ano de introspecção e aprendizado, favorecendo a revisão de relações e a exploração de novas perspectivas no lar e nas parcerias. Saturno na casa das finanças exigirá planejamento cuidadoso, tornando este um período de ajustes e renovações importantes. O Pajem de Espadas sugere curiosidade, novos estudos e ideias promissoras, mas alerta contra decisões impulsivas. Com foco e estratégia, será um ano de renovação e novos começos.

Deixe o que não serve para trás

Um Ano 9 é um convite à conclusão e à liberação. É o momento de avaliar tudo o que ganhamos, tudo o que superamos e, principalmente, tudo o que devemos deixar para trás. Não precisamos carregar adiante o que não nos serve mais. Temos o poder de fazer escolhas diferentes e de nos alinhar com o que realmente importa.

Permita-se despedir de velhos padrões, relações ou hábitos que não contribuem para o seu crescimento. Este é um ano de preparação e refinamento, que pavimenta o caminho para um novo ciclo.

Mensagem final

Enquanto encerramos este ciclo iniciado em 2017, somos convidados a explorar nosso lado mais sábio em uma jornada de autodescoberta. Esse processo prepara um terreno fértil para o próximo ciclo, repleto de potencial e novas possibilidades. Encontre sua luz interior, ilumine sua alma e crie um caminho que seja verdadeiramente seu. Confie que verá o suficiente para dar o próximo passo com segurança. E, então, avance, um passo de cada vez. Lembre-se: as escolhas de hoje moldam o nosso amanhã.

Feliz Ano Novo!

Cris Paixão