B+: Pensão compensatória x Pensão alimentícia, entenda o caso de Ana Hickmann com o ex-marido

GASTRONOMIA

Com origem que remonta a uma tradição culinária de aproveitamento de ingredientes, o arroz de forno permite criar uma refeição completa e reconfortante com ingredientes simples e acessíveis

Arroz de forno clássico feito com sobras do que você pode ter na geladeira Foto: Reprodução

A história do arroz de forno está intrinsecamente ligada à história do arroz no Brasil. Esse ingrediente, originário da Ásia, foi trazido pelos portugueses durante a colonização e rapidamente se tornou um alimento básico na dieta brasileira. No século 19, com o aumento da produção de arroz no País, o grão se consolidou como presença constante nas mesas dos brasileiros.

O arroz de forno surgiu como uma evolução natural dessa popularidade. As donas de casa, sempre criativas, começaram a experimentar novas formas de preparar o arroz, especialmente para aproveitar as sobras. Assim nasceu o arroz de forno, uma receita que combina o arroz já cozido com outros ingredientes, criando um prato substancioso e saboroso.

ADAPTABILIDADE

Uma das características mais marcantes do arroz de forno é sua versatilidade. A receita básica pode ser adaptada de inúmeras formas, incorporando ingredientes típicos de cada região do Brasil ou refletindo as preferências pessoais de quem o prepara. Essa flexibilidade permitiu que o prato se espalhasse por todo o País, ganhando variações únicas em cada localidade.

No Sul do Brasil, por exemplo, é comum encontrar versões com linguiça e queijos regionais. Já no Nordeste, o arroz de forno pode ganhar um toque tropical com a adição de frutas como a banana. Na região Sudeste, é popular a versão com frango desfiado e milho, enquanto no Centro-Oeste, o pequi pode ser um ingrediente surpresa.

PRATICIDADE

Mais do que apenas uma refeição, o arroz de forno se tornou um símbolo de praticidade e aconchego na cultura brasileira. É o prato ideal para almoços de domingo em família, reuniões com amigos ou para preparar com antecedência e ter uma refeição rápida durante a semana.

O arroz de forno também ganhou espaço como uma opção versátil para festas e eventos. Sua facilidade de preparo em grandes quantidades e a possibilidade de ser servido quente ou em temperatura ambiente o torna perfeito para buffets e celebrações.

INGREDIENTES

Embora as receitas variem, alguns ingredientes são considerados clássicos no arroz de forno. O queijo – muçarela, parmesão ou uma mistura de vários tipos –, é quase sempre presente, conferindo cremosidade e sabor. Proteínas como frango desfiado, presunto ou carne moída são comumente adicionadas para tornar o prato mais substancioso.

Legumes e verduras também têm seu espaço garantido. Milho, ervilhas, cenoura ralada e tomates são frequentemente utilizados não só pelo sabor, mas também por adicionar cor e nutrientes ao prato. Para os amantes de um toque crocante, a batata palha é um complemento popular.

TENDÊNCIAS MODERNAS

Com o passar do tempo, o arroz de forno tem se adaptado às novas tendências culinárias. Versões vegetarianas e veganas ganharam popularidade, substituindo as proteínas animais por opções plant-based. Ingredientes como quinoa ou arroz integral têm sido usados para criar versões mais saudáveis e ricas em fibras.

A globalização também influenciou o arroz de forno. Não é incomum encontrar receitas que incorporam elementos da culinária internacional, como o uso de curry, pesto ou até mesmo ingredientes asiáticos como o shoyu.

ARROZ DE FORNO CLÁSSICO

Ingredientes

3 xícaras de arroz cozido;

200 g de presunto picado;

200 g de queijo muçarela ralado;

1 lata de milho verde;

1 lata de ervilhas;

1 cenoura média ralada;

2 ovos;

1 xícara de leite;

1 copo de requeijão;

Sal e pimenta a gosto;

Queijo parmesão ralado para gratinar.

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180°C.

Em uma tigela grande, misture o arroz cozido, o presunto, metade do queijo muçarela, o milho, as ervilhas e a cenoura ralada.

Em outra tigela, bata os ovos com o leite e o requeijão até formar um creme homogêneo.

Tempere com sal e pimenta. Adicione o creme à mistura de arroz e mexa bem para incorporar todos os ingredientes.

Transfira a mistura para um refratário untado com manteiga.

Cubra a mistura com o restante do queijo muçarela e polvilhe com queijo parmesão ralado.

Leve ao forno por aproximadamente 20-25 minutos ou até que o queijo esteja dourado e borbulhante.

Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de servir.

