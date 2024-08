Beleza B+: A atriz Mel Lisboa, brilha como Rita Lee nos palcos e impressiona com a semelhança

Correio B+

Rico em proteína, vitaminas e minerais, o poke havaiano é opção para refeição completa e magra

Combinação saudável entre peixe e vegetais, o poke havaiano conquistou espaço definitivo na vastidão da gastronomia brasileira. Feito principalmente com atum ou salmão crus marinados em molho exclusivo, além do gohan e temperos, o prato é rico em ômega 3, Foto: Divulgação

No Brasil, a média do consumo anual de peixe por pessoa é de 10 quilos, enquanto o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde é 12 quilos. Todavia, a introdução do poke no país tem potencial para ampliar este volume.

“As pessoas estão descobrindo esta joia da culinária havaiana, com todos seus sabores, cultura e tradições. Se a comida japonesa abriu portas para o peixe cru no Brasil, o poke havaiano veio para consolidar o hábito por aqui”, diz Giovanni Bruno, CEO do Spicy Tuna, rede de restaurantes fast casual tipicamente havaino.

Conheça a história e as curiosidades do prato:

Originário dos pescadores havaianos nativos, que utilizavam a própria pesca para preparar refeições rápidas e nutritivas, o poke recebeu influência da culinária japonesa e de outros países da Ásia para introduzir novos ingredientes e temperos no arquipélago.



Nos anos 1970 o prato ganhou espaço também nos restaurantes locais e, nas últimas décadas, chegou à área continental dos Estados Unidos, onde conquistou o paladar de pessoas do mundo todo.

Pronúncia e Significado - A palavra "poke" em havaiano significa "cortar em pedaços". A pronúncia correta, "poh-kay", é essencial para os apreciadores e respeitadores da cultura havaiana.

Variações Regionais - Embora o poke tradicional envolva peixe cru marinado, há muitas variações regionais e criativas do prato. Alguns lugares adicionam ingredientes como abacate, manga, pepino ou até mesmo sementes de gergelim tostadas para uma textura extra.

Saúde e Nutrição - O poke é frequentemente considerado uma escolha saudável, rica em proteínas magras, ácidos graxos ômega 3 e vitaminas. A combinação de peixe fresco, vegetais e molhos leves o torna uma opção nutritiva e equilibrada.



Vamos fazer um poke em casa?



Ingredientes

Massa:

1 colher de sopa de gergelim preto

500gr de salmão fresco em cubos, sem pele e sem espinha

¼ de xícara de coco em floco, sem açúcar

1 manga madura

2 colheres de sopa de shoyu

1 pimenta dedo-de-moça fresca

2 colheres de sopa de óleo de gergelim

1 abacate (avocado)

2 colheres de sopa de sriracha

1 ½ xícara(chá) de arroz basmati ou jasmim

1 xícara de leite de coco

½ colher de sopa de sal

Cebolinha a gosto

1 ¼ xícara de água

Pepino e nabo e cenoura opcional

Modo de preparo:

- Arroz

Em uma panela com fogo baixo, adicione o leite de coco, a água e o sal, mexa bem até ferver;

Estando fervendo, acrescente o arroz, mexa novamente e deixe cozinhar por 10 minutos em fogo médio.

Salmão:

Em uma tigela, prepare a marinada o salmão com shoyu, óleo de gergelim e sriracha; misture bem e deixe reservada;

Corte o salmão fresco em cubos e o deixe marinar na mistura. Após, tempere-o com pimenta dedo de moça sem as semente e cebolinha picada.

Frutas:

Pique a manga e o abacate em pequenos cubos;

Deixa o coco flocado tostar por alguns minutos em uma frigideira.



Montagem:

Em um prato, coloque uma camada de arroz cozido;

Sobre esta camada, coloque a manga, o abacate e o salmão;

Para decorar, finalize adicionando o coco tostado e sementes de gergelim.



Dicas importantes:

O Sriracha é um tipo de molho de pimenta irlandês.