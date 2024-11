Beleza B+: O Blush é a make do momento: Saiba como conquistar esse efeito coradinho

Beleza B+: O Blush é a make do momento: Saiba como conquistar o efeito coradinho do momento - Foto: Reprodução Internet

Somada a chegada da temporada primavera/verão, que por si só já pede um visual mais reluzente, ultimamente o blush tem se mostrado protagonista da maquiagem em desfiles de moda e na produção de celebridades e artistas, que ditam novas tendências com o produto.



“São diferentes modos de uso que surgem a cada dia, mas que se resumem a criar uma aparência saudável, jovial e que trazem aquele ar de verão”, comenta a maquiadora Camila Bazaga da marca Ricca.

Tendências com propostas românticas e delicadas

Mas afinal, o que difere as duas técnicas mais famosas do momento? De acordo com a maquiadora, O "sunset blush" ou “sun kissed” é uma técnica que simula o efeito do pôr do sol com um toque de glow nas bochechas, ou seja, seu efeito é criado ao unir o blush com uma gota de iluminador cremoso sem partículas de brilho. Já o “boyfriend blush” remete àquele efeito pós atividade física, ou de pessoa envergonhada, focando em tons mais rosados e aplicação concentrada nas maçãs do rosto.

O segredo dos métodos de aplicação

Independentemente da técnica escolhida, as diferentes texturas de blush que são encontradas atualmente também influenciam no resultado, mas a convidada de Ricca aproveita para destacar a sua preferida do momento:



“o blush em bastão e textura gelatinosa chegou como uma solução para quem precisava ficar reaplicando diversas vezes o produto em pó ou não conseguia equilibrar a aplicação das versões líquidas e cremosas. Além da praticidade, versatilidade e alta durabilidade, a textura se espalha facilmente na pele, permitindo controle de intensidade da cor”.

Beleza B+: O Blush é a make do momento: Saiba como conquistar o efeito coradinho do momento - Divulgação

De acordo com a maquiadora, o blush gelatinoso pode ser aplicado com a ponta dos dedos, pincel ou esponja, mas ressalta que a esponja precisa estar úmida para não correr o risco de absorver o produto. “Essas três formas de aplicação são super simples e servem até para quem não tem muita prática na maquiagem, pois permitem um manuseio controlado”, diz Camila.

Um produto, quatro áreas do rosto para aplicar

Dizer que o blush é aplicado nas bochechas se torna superficial quando se entende que há quatro áreas do rosto em que ele pode ser usado, criando diferentes efeitos. Camila explica melhor sobre cada uma delas:

Maçãs do rosto – “É a parte mais elevada das bochechas quando você sorri, então o blush aplicado nessa região pode acabar dando mais volume. Mas usando movimentos suaves e circulares para espalhar o produto, é possível criar um acabamento natural”.

Têmporas – “Para esculpir o rosto, essa é a região ideal de aplicação do blush. Elas estão localizadas entre as sobrancelhas e início da linha do cabelo, e para um melhor resultado, recomendo sempre esfumar em direção às orelhas com movimentos leves”.

Laterais do rosto – “A aplicação nas laterais do rosto, ou seja, logo abaixo das maçãs, faz com que a face seja afinada. Aqui, os movimentos suaves e sempre em direção à linha do cabelo também farão toda a diferença para não deixar nada marcado”.

Ponte do nariz – “O blush no nariz é o complemento perfeito para um resultado bem natural e que entrega aquele visual beijada pelo sol. É importante lembrar que apenas a parte central e a pontinha dele devem ser os focos da aplicação”, finaliza.