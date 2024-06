Beleza B+: Queda de cabelo: quais são as principais causas e como evitá-la?

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Martha Medeiros escritora brasileira

Solidão não se cura com o amor dos outros. Se cura com amor-próprio”.

FELPUDA



Conversas olhos nos olhos estariam ocorrendo em reuniões para poucos, segundo os bastidores, em que algumas lideranças partidárias estariam discutindo o presente e o futuro não muito distante, ou seja, 2026. No centro da mesa das conversações, o tabuleiro de xadrez político da sucessão à Prefeitura de Campo Grande e, do lado, uma bola de cristal. A maioria dos participantes, olhando para a esfera colorida, estaria mostrando certa preocupação com o que consegue ver no que se relaciona ao desempenho de certa candidatura. Vixe!

Números



Dados do Ministério do Turismo, da Embratur e da Polícia Federal mostram que o Brasil recebeu 3.264.765 de turistas de outros países, o que representa aumento de 8,6% no acumulado dos cinco primeiros meses, em comparação com a mesma época de 2023, quando o registro foi de 3.005.505.

Mais



Este é o terceiro melhor desempenho da série histórica, iniciada em 1995, ficando atrás apenas de 2017, com 3,3 milhões. Um dos principais destaques foi a chegada de visitantes chilenos, que tiveram salto de 46,3% neste período.

Sete



O número de adiamentos do julgamento no Superior Tribunal de Justiça para tornar réu ou não o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado Ronaldo Chadid é igual ao de integrantes daquele órgão: sete. Até comparecimento em missa de sétimo dia levou à mudança da data dos trabalhos dos magistrados. Com isso, a comissão criada na Assembleia Legislativa de MS para fazer o acompanhamento dos processos daquele e de outros dois conselheiros defenestrados temporariamente desuas cadeiras de malfeitos bateu às portas da Corregedoria do STJ.

Insegurança



A Assembleia Legislativa de MS é responsável por julgar as contas do TCE e vice-versa. A comissão encarregada de acompanhar a tramitação dos processos contra os conselheiros afirma em sua reclamação ao STJ que está havendo insegurança jurídica, pois os afastados estão sendo substituídos por auditores fiscais que, obviamente, não são conselheiros designados originariamente para a função.

Composição



É óbvio, porém, que deputados estão de olho principalmente na cadeira ocupada por um dos conselheiros, que, na composição daquele órgão, é de indicação da Assembleia Legislativa de MS. As outras duas são para o Ministério Público de Contas e Auditoria. O quadro atual é composto por três integrantes

da “cota” do Legislativo, e o quarto, de livre indicação do governador da época, conforme prevê a lei.

Aniversariantes



Renatha Camargo,

Luciana do Amaral Rabelo,

Jane Serrou Camy Mandetta,

Juliana de Oliveira Ayala,

Cecília de Oliveira Bernardo,

João Romero de Lima,

Joana Ubalda Pereira de Sant’Ana,

Eneida Peixoto de Azevedo,

João Batista Bandeira Almeida,

Joana Paes de Almeida,

Joanita Rodrigues da Rosa,

Maria José Santos Fernandes,

Emanuel Ubirajara da Rocha Porfírio,

Nelson Fernando Dauer Júnior,

Roberto Shigueo Bando,

Hélio de Lima,

João Antônio de Marco,

João José Jallad,

Beatriz Barros Marinho,

Dr. Abadio Rezende,

Francieli Mascolli Benante Montalvão,

Marilene Moraes Coimbra,

João Massatoshi Kawaguchi,

Dr. João Roberto de Lima,

Júlio Sacco,

Valterlina Pereira da Silva,

Wellington João Santiago Ramos,

Dr. Marcos Vinicius Vieira de Lima,

Dra. Auristela Machado Vidal,

Joana D’Arc Migliorini,

Dênis Renato Damaceno Lima,

João Batista de Cardoso,

Ângela Maria Costa,

João Lemes de Souza,

Túlio Alves Filho,

Sandra Elena Inocêncio,

Iracy Menezes Lourenço,

Sônia Aparecida Pereira,

José Roberto Tecchio,

Sandra Barberato Lobo,

Fábio Jun Capucho,

Vanessa Menezes Amorim,

Mário Gonda,

Daniel Ramalheira,

Gilberto Congro Bastos Filho,

Alberto Duque Portugal,

Antonio Batista Sancevero,

Ana Lúcia Gomes dos Santos,

Fernando Silva Rocha,

Vicência Bezerra de Souza,

Elenir Rodrigues Pereira,

Fernando de Matos Wanderley Neto,

Thiago Luiz Morente,

Joana Aparecida Stiegler,

Jonia Salgado Schultze,

Aparecida Moura Queiroz,

Gilberto Hidetoshi Ianas,

Joana Lugo de Cáceres,

Bruna Viveiros Barros,

Juliana Gava Boin,

Dorotéa de Araujo Rodrigues,

João Pedro Gay,

João Batista Dauria,

Hudson Garcia Moreira,

João Gonçalves,

José Luiz Higa da Silva,

Luiz Batista Sguissardi da Rosa,

Elvira Pinto de Araújo Alarcon,

Dalva Ferreira Leite,

Maria Cristina Borges de Lara Campos,

Deyse Cristina da Silva Dias,

João Paulo Coimbra Neto,

Dulcelina Pereira Nantes,

Renan Fonseca,

Eliene Marta Breguedo

do Nascimento,

Elisabeth Maria de Mendonça Silva,

João Batista Trindade Rodrigues,

Glauce Marla Arakaki,

Anaide da Silva Figueiredo,

Lhays Raquel Martins Regis,

André Luiz Fernandez de Moraes,

Fabiano Goes Nagata,

João Batista Ramos de Morais,

João Okogusiku,

Valéria Siqueira Jacini,

João Carlos Diaz Rodrigues,

Wilson João Bittencourt Bellincanta,

Jorge Luiz Godoy Gabinio,

Paulo Domingos Ribeiro Junior,

João Batista Pereira Lopes,

Paulo Douglas Almeida Moraes,

Armando Albuquerque,

Edilson de Alvarenga,

João Antonio Gusso,

Otávio Nascimento Prestes,

Elisângela de Paula Videgoi,

Scheilla Gauze,

Dilmara Monteiro Ferreira,

Ariadne Nobre de Oliveira Silva,

Rosely Debesa da Silva,

Alessandra Paulino Matheus,

Joana Ramos da Silva Cruz,

Maria de Fátima da Silva Gomes,

Luiza Conci,

Rodrigo Santana,

João Magno Nogueira Porto,

Volnei Leandro Kottwitz.

Colaborou Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado