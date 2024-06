Beleza B+: Saiba o que é e como funciona a terapia capilar

Já ouviu falar em terapia capilar? Trata-se de um tratamento individualizado e tem como objetivo principal a saúde do couro cabeludo e dos fios de cabelo.



Ela busca tratar e prevenir algumas disfunções/patologias que acometem o mesmo como a dermatite seborreica, caspa, oleosidade e a queda dos fios, visando reestabelecer a saúde capilar.

Segundo Dra. Elizabeth Borgo, diretora de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) da Ecosmetics, na terapia capilar podem ser utilizados alguns equipamentos e técnicas manuais, além de produtos como: óleos essenciais, vegetais e cosmecêuticos, vegetais e cosmecêuticos de acordo com o que será tratado.

Como funciona?

Na sessão de terapia capilar uma avaliação (anamnese) detalhada é realizada por um profissional que escuta a queixa do paciente/cliente e a partir da queixa realiza-se a análise do couro cabeludo e haste capilar, onde é possível diagnosticar as causas que podem estar relacionadas.

"Com base no diagnóstico, são realizados tratamentos personalizados que incluíram o uso de produtos específicos, como shampoos, condicionadores, máscaras, séruns, além de técnicas como massagens capilares e, em alguns casos, terapias avançadas como a laser ou luz LED. O objetivo é tratar problemas existentes e prevenir futuros, melhorando a saúde geral do couro cabeludo e dos cabelos", explica a especialista.

Quem pode fazer?

O tratamento avalia a saúde do cabelo e do couro cabeludo

"A terapia capilar é indicada para pessoas de todas as idades que enfrentam problemas capilares, ou simplesmente para aqueles que desejam manter o couro cabeludo e os cabelos saudáveis preservando a microbiota em equilibrio", diz Dra. Elizabeth.

Não há restrições específicas de gênero ou idade; qualquer pessoa que busque melhorar a saúde e aparência dos cabelos pode se beneficiar da terapia. É importante, porém, buscar um profissional qualificado para realizar uma avaliação adequada e recomendar o tratamento mais adequado.

Foto - Divulgação

Há contraindicações?

A terapia capilar pode ter contraindicações para pessoas com condições específicas de saúde, como lesões no couro cabeludo, infecções, ou sensibilidade a ingredientes de algumas formulações cosméticas.

"Mulheres grávidas ou lactantes também devem consultar um profissional antes de iniciar o tratamento, devido a riscos potenciais. É essencial buscar orientação de um terapeuta capilar para avaliação e recomendação de tratamento adequado e a parceria com outros profissionais contribui muito a melhora do paciente e resultados satisfatórios", alerta a profissional.

Quais os resultados?

O paciente/ cliente espera da terapia capilar a redução da queda capilar, melhora da patologia como caspa e oleosidade, ter os fios saudáveis (mais força, brilho e maciez) estimulo ao crescimento de novos fios, melhora na textura e volume do cabelo.

"Os benefícios tendem a aparecer gradualmente no decorrer do tratamento, e o resultado vai depender tanto do paciente quanto do terapeuta capilar e sua formação e nível de conhecimento, identificando de modo assertivo o melhor tratamento e quais produtos utilizar assim como as dosagens adequados para cada caso", finaliza Dra. Elizabeth.