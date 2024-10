Beleza B+: "Tom Jobim Musical" - Espetáculo enaltece o gênio Tom com visagismo fiel à época

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após o surgimento da Bossa Nova, a moda descobria um novo estilo para chamar de seu em terras tupiniquins – com a informalidade como marca registrada do movimento, os jovens se expressavam de forma minimalista, discreta, porém, moderna.



E no ano em que completa 30 da morte de Tom Jobim, ícone do gênero musical, a história desse gênio da música brasileira ganha vida com um espetáculo musical assinado por Nelson Motta e Pedro Brício com visagismo de Anderson Bueno e Simone Momo – “Tom Jobim Musical”.

Trata-se de uma montagem emocionante que retrata a vida e o legado do maior artista popular do Brasil. O espetáculo com estreia marcada para o dia 17 de outubro, no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, viaja desde a icônica praia de Ipanema nos anos 1950 até suas conquistas internacionais em New York, onde ele difundiu a Bossa Nova para o mundo.



O musical enaltece sua importância na cultura musical do país e desperta o orgulho de ser brasileiro. Amado por sua música, inteligência e humor, Tom Jobim mostrou ao mundo o melhor do Brasil.

“Ao retratar pessoas que realmente existiram, nos dá um direcionamento e ao mesmo tempo, não nos deixa sair do óbvio. Principalmente se tratando de uma montagem onde retrata tudo no máximo de originalidade. Respeitando os estilos de maquiagem e cabelo da época. O João Fonseca [diretor] prima pelo naturalismo, sem exageros”, comenta Anderson Bueno.

Quando se ouve uma batida de Bossa Nova, em qualquer lugar do mundo, imediatamente se imagina o Brasil, suas belezas naturais, seu povo alegre e criativo. Foi a Bossa Nova de Tom Jobim, ao lado de Vinicius de Moraes e João Gilberto que popularizou nossa musicalidade e levou nossa cultura para todos os cantos do mundo.

“A Bossa Nova faz parte da gente! Acredito que só uma pessoa muito desinformada não saiba um pouco sobre esse movimento que conquistou o mundo. Neste trabalho, eu tenho o talento de Simone Momo, que assina o visagismo comigo.

Beleza B+: "Tom Jobim Musical" - Espetáculo enaltece o gênio Tom com visagismo fiel à época - Foto: Jairo Goldflus

Quando tivemos nossa primeira reunião de criativos, juntamente com a leitura do texto, o João já tinha, basicamente, tudo muito bem desenhado e os personagens definidos. O que nos deixou muito amparados para propor os looks. Sempre alinhando com o departamento de figurinos, assinado pelo Theodoro Cochrane, por conta dos adereços de cabeça”, acrescenta Bueno.

Otávio Müller dá vida a Vinicius de Moraes, e sua caracterização impressionou até a viúva do compositor, Gilda Mattoso, segundo informações da revista Ela, do jornal O Globo – “é a terceira vez que me chamam para interpretá-lo, e a primeira que consigo aceitar o convite.



Acho que temos um astral, um carioquismo em comum”, comentou o ator na publicação. Ao saber da notícia sobre a semelhança de ambos devido ao visagismo bem elaborado, Anderson Bueno comemorou: “posso dizer que foi emocionante, é quando a gente tem certeza de que está fazendo o trabalho de forma correta, sem ficar caricaturado”.

O musical leva os espectadores a uma jornada cativante através das melodias atemporais e das letras poéticas que definiram uma era. Da criação da icônica "Garota de Ipanema" aos sucessos internacionais como "Desafinado" e "Wave", cada nota ressoa com a paixão e a genialidade de Jobim. Esta é uma oportunidade única de mergulhar na vida e na magia do universo musical de Tom Jobim.

O ator Elton Towersey protagoniza o espetáculo musical, e para o visagista Anderson Bueno é um desafio a produção do personagem de Tom Jobim. “Eu acredito que o maior desafio é o processo de envelhecimento dele, pois o papel é feito pelo mesmo ator, desde muito jovem até sua morte. O trabalho dele corporal e como ator é importantíssimo, mas a maquiagem vem para dar uma lapidada, respeitando a naturalidade que o espetáculo exige”.

Foto: Jairo Goldflus

“Nunca houve, nem haverá de novo um compositor como Tom Jobim, que associou sua música maravilhosa para sempre como um símbolo do Brasil, de nossa riqueza e diversidade, de nossa natureza e nosso povo. Estilo, inspiração, e muito trabalho duro, o levaram ao panteão dos grandes mestres da canção popular do século XX ao lado de Cole Porter, Gershwin, Irving Berlin, Duke Ellington, Rogers e Hart, Dylan, Stevie Wonder, Lennon e McCartney, Richards e Jagger. Tom Jobim mudou o rumo e ritmo da música do mundo, tornou-a mais leve, solar e melodiosa, ´Garota de Ipanema` e ´Águas de Março` estão entre os maiores hits mundiais de todos os tempos, gravadas pelos maiores intérpretes do nosso tempo”, comentou Nelson Motta.

“O musical atravessa algumas décadas: 50/60/70 até os 80. A maquiagem tem algumas pequenas mudanças, mas isso fica muito mais claro pelos seus personagens e no caso dos homens, pelo corte de cabelo. Se falarmos dos anos 50, as mulheres usavam sobrancelhas mais arqueadas, delineador e muita máscara para cílios para valorizar o olhar. E claro, um batom vermelho. Já nos anos 60 o batom passa ter tons mais pastéis, olhos ainda mais marcados por sombras coloridas, côncavo com um "cut crease" e claro, um delineador gatinho. Anos 70 a pele passa a ter um look mais natural, quase bronzeada, mas com um leve brilho e sombras vibrantes. Nos anos 80 a maquiagem era puro excesso. Sombras coloridas, blush bem marcado, lábios vibrantes e sobrancelhas grossas, porém, lembre-se que boa parte do espetáculo se passa no Rio de Janeiro, onde as mulheres sempre optaram por um visual mais limpo, sem exageros. No melhor estilo ‘garota de Ipanema’”, explica Bueno sobre o processo de maquiagem do espetáculo.

“Descendente musical de Dorival Caymmi e Ary Barroso com Debussy, Ravel e Cole Porter, não há um só entre os gigantes da música brasileira, Chico, Caetano, Gil, Milton, Edu Lobo, Paulinho da Viola, João Bosco, que não tenha bebido em sua generosa fonte. A parte mais difícil de transformar sua vida e obra em um musical de teatro é a qualidade de suas músicas, como escolher apenas 30? O certo é que nenhum musical da Broadway teve, tem ou terá um score musical à altura do maestro soberano Tom Jobim”, finaliza Nelson Motta.



A superprodução conta com 27 atores e 15 músicos, texto de Nelson Motta e Pedro Brício, direção de João Fonseca e direção musical de Thiago Gimenes.