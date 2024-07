Bem-estar B+: Casa florida e mente em equilíbrio

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Carmem Eugenio - poeta brasileira "Deixe que o sentido de cada verso se revele na inexata imensidão do seu eu: cristalino e dissonante” FELPUDA

Na bolha de pré-candidato a prefeito de Campo Grande, o clima de “já ganhou” é im-pres-si-o-nan-te, para não dizer outra coisa. Dia desses, em festa na casa de um amigo das antigas do pré-candidato, algumas secretarias e órgãos municipais já estavam até mesmo sendo, digamos, loteados.

Um deles ficou com a de Cultura, outro com a Procuradoria-Geral do município e um outro amigo da mesma “galera” com a de Obras. Pode?

Tirando o time

O ex-deputado estadual Felipe Orro jogou a toalha e não disputará a prefeitura de Aquidauana, que ele já administrou em tempos passados. Orro anunciou a desistência e saiu “cuspindo marimbondo” contra o seu partido, o MDB.

O foco das reclamações, que motivou a sua desistência de continuar na cena das eleições de outubro, está relacionado à falta de estrutura para sua campanha e ao relacionamento político interno no partido.

Vítimas

Quatro irmãos, entre eles duas meninas ainda crianças, receberão indenização de R$ 250 mil em cinco parcelas anuais de R$ 50 mil. As garotinhas ainda terão pensão alimentícia de dois salários mínimos, divididos igualitariamente.

Isso é o que um casal que os adotou terá de pagar, mediante acordo com a Defensoria Pública, porque eles foram vítimas de maus-tratos, com frequentes espancamentos e xingamentos.

Novos donos

Terreno na Avenida Mato Grosso, ao lado da Aliançados Arena, que chegou a ser comprado pela própria igreja (que decidiu desistir do negócio), tem novos proprietários. Foi vendido novamente pela Tim para grupo de médicos, que pretende montar no local um centro de eventos ligados à medicina.

Mais

Os irmãos estavam em um abrigo desde 2013, pois também sofriam maus-tratos dos pais biológicos. Em 2016, foram adotados pelo casal, mas o drama deles continuou. No ano de 2020, foram mais uma vez recolhidos na instituição e o homem responsabilizado criminalmente. Em 2021, foi proposta a destituição do poder familiar, e agora formalizado o acordo. Pode?

Lançamento

Tatiana Guimarães lançou o livro “Linhas do Tempo” no dia 16. A noite de autógrafos foi realizada na sede da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e contou com ilustres convidados.

Aniversariantes

SÁBADO (27)

Dra. Flávia de Albuquerque Furlani,

Dr. Mário Cesar Mangiolardo,

Maria Emília Ramalho Sulzer,

Euzébio Valiente Maximovitch,

Nancineide Cássia da Silva Gonçalves,

Ana Paula Costa Morilhas,

Madalena Maria de Souza Vargas,

Olinda Shiroma Matsuda,

Roberto Seijin Utima,

José Antônio Brandão,

Lucinete de Sena Borgo,

Jaqueline Cruz,

Mauro Benante Junior,

Gilda Santa Cruz,

Renata Letteriello,

Silvana Gonçalves Marques,

Ivone Coelho Masruha,

Diego Souza,

Mylla Rodrigues,

Israel Vitor Holmes,

Natália Gabriela Martin Duailibi Younes,

Kethlin Lima Portela,

Dr. Bianco Latorraca,

Maria da Graça Albertini Prechitko,

Dr. José Tadachi Sugai,

Janete Rosane Schenkel,

Iara Trindade,

Nilton Vieira,

Antônio Tiago Machado,

Dr. Alberto Moraes de Souza,

Luiz Carlos Algaranhães Antunes,

Joice Ana Palma,

Dr. Adão Vieira Nogueira,

Edson Yoshizaki,

Dr. Roberto de Aquino

Lopes Júnior,

Lauro José e Sá,

José Antônio Fernandes,

Mara Eliane Barbosa Freitas,

Ana Fátima Pizzato de Souza,

Joseny de Castro Coimbra Peters,

Marco Aurelio Claro,

Jeruza Rezende Ramos,

Luiz Arthur Serra Reinbold,

Antonio Gerson de Saboia,

José Domingos,

Gleicy Saad,

Maiza Abalen Bernard,

Antônio Castelani Neto,

Dirceu Vicente Rossettini Costa,

Bruno Miragaia Gaeti,

Meyri Fontes,

Kátia Rejane Branquinho da Costa Ornellas,

Feliciana Barbosa Abath,

Flávio Silveira Cury,

Hiroshi Matsubara,

Eustáquio Jeovan

de Figueiredo,

Loan Lima Harada,

André Luiz Mariano de Oliveira,

Pedro Constantino Rozales Neto,

Bianca Della Pace Braga Medeiros,

Alberto Vieira Rossi,

Rozilei Foizer,

Cleiton Dahmer,

Coriolando Bachega,

Éder Mosciaro Barreto,

Farley Augusto da Silva Venturelli,

James Erison Canova,

Kariny Rocco Moreira Berton,

Juliana Campos Veronesi,

Joice Ana Mosele,

Leonardo Anacleto Chaves,

Takeo Ohira,

Sebastião Coelho de Souza

Paula Rebeca Alves Ferreira,

Zarife Cristina Hamdan.

DOMINGO (28)