Bem-estar B+: Massagem terapêutica integrativa para gestantes, conheça os benefícios para grávidas

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A massagem terapêutica integrativa possui diversos benefícios às gestantes, como alívio de dores e tensões, aumento da circulação sanguínea, alongamento e relaxamento, além de oferecer disposição física, conforto e segurança emocional.



A massoterapeuta, Marina Monteiro, é mãe e especialista na técnica. Na profissão, ela encontrou o seu propósito unindo o amor pela maternidade e o cuidado ao próximo, com o objetivo de se dedicar a proporcionar uma experiência única a outras mulheres no momento mais importante da vida delas.

Na gestação, a massagem terapêutica integrativa funciona como uma preparação para o parto. Já no pós-parto, o trabalho deve ser mais sútil, com massagem de toque leve e acolhedor, por ser o momento no qual a mulher está vivenciando muitas emoções.



“A técnica não é recomendada para gestantes que têm algum problema na gestação, sendo possível uma avaliação caso a caso. No pós-parto, se for uma cesariana, tem que esperar a cicatrização. Agora, se a mulher estiver se sentindo bem, podemos realizar as massagens após o 7º dia e trabalhar o corpo aos poucos com muita delicadeza”, alerta a massoterapeuta, Marina Monteiro.

Para tornar a experiência de gravidez ainda mais especial, Marina indica também o “Chá de Bênçãos”, que pode ser realizado após a mulher completar o terceiro mês de gravidez.



“É um momento de introspecção e acolhimento que a grávida pode viver com outras mulheres, com a sua doula e com o seu marido. A intenção é abençoar a mulher e o bebê para que tenham um bom parto. Não é religioso, é um momento de conexão da mãe com o bebê, de despedida da barriga, no qual a gestante tem uma troca de energia com o seu filho, podendo preparar o neném ao conversar com ele sobre o que está por vir”, explica.

A massoterapeuta faz o Chá de Bênçãos desde a sua gravidez. “O meu, foi o primeiro que eu fiz. Atualmente, o meu filho tem 8 anos”, afirma Marina Monteiro, que descobriu a técnica ao fazer cursos de doula e parteria tradicional. “Eu fiz a formação de doula mais ou menos um ano antes de ficar grávida. Trabalhei como voluntária por um tempo e atendi alguns partos. Depois que eu tive o meu filho, passei a me dedicar à maternidade e atendi partos de pessoas conhecidas que me procuravam”, conclui.

Bem-estar B+: Massagem terapêutica integrativa para gestantes, conheça os benefícios para grávidas - Foto: Glauco Epov

SOBRE MARINA MONTEIRO

Marina Monteiro é massoterapeuta, especialista em massagem terapêutica integrativa. A modalidade desenvolve técnicas que estimulam a consciência corporal e o autoconhecimento, tendo uma abordagem holística que considera todos os aspectos do ser humano, no seu estado físico e mental. A massagista também realiza atendimentos especializados para gestantes e famílias. Às grávidas, atende como doula e faz massagem durante a gestação e pós-parto. Através dos toques das suas mãos, ela se dedica a combater o estresse e dores musculares, a fim de promover uma vida mais saudável ao corpo e a mente.