Bem-estar B+: Suar durante o treino significa que estou emagrecendo?

Projeto fundado há 18 anos conta com 180 chefs voluntários, já recebeu 28 prêmios e realizou mais de 54 mil atendimentos.

Chefs Especiais promove inclusão gastronômica para pessoas com Síndrome de Down Foto: Divulgação

O Instituto Foodservice Brasil (IFB) anuncia que é um dos orgulhosos apoiadores do projeto Chefs Especiais, uma iniciativa pioneira que, através da gastronomia, promove a inclusão social de pessoas com Síndrome de Down (T-21).

“Apoiar o projeto Chefs Especiais é uma forma de reafirmar nosso compromisso com a inclusão social e o desenvolvimento humano. Através dessa parceria, esperamos contribuir com a transformação na vida dessas pessoas”, destaca Danielle Garry, Presidente do IFB. “Esse projeto não apenas ensina receitas, ele ensina que o respeito e a oportunidade são ingredientes fundamentais para uma comunidade mais inclusiva e justa”, complementa.

Fundado em 2006 por Simone Lozano, o projeto oferece aulas de culinária e outras atividades relacionadas para pessoas com Síndrome de Down. Ao longo de 18 anos, a organização já realizou mais de 54 mil atendimentos, contando com a dedicação de 180 chefs de cozinha voluntários. O projeto já recebeu 28 prêmios, incluindo o reconhecimento como o melhor trabalho de ação social na gastronomia da década.

O Chefs Especiais também é reconhecido internacionalmente. Com uma trajetória marcada por diversos prêmios, Simone foi eleita personalidade da década na gastronomia e faz parte do seleto grupo de Empreendedores Sociais da Ashoka, uma ONG mundial que valoriza trabalhos inovadores.

Mais sobre o projeto:

Por meio de cursos e oficinas de capacitação profissional, o objetivo da iniciativa é promover a autonomia dos participantes, reconhecendo que muitos alunos poderão sobreviver aos seus cuidadores e, em alguns casos, se tornar provedores principais para sua família, chegando até a empregar outras pessoas.

Entre as atividades oferecidas pelo projeto estão as aulas de culinária, ministradas por chefs profissionais, que abrangem desde técnicas básicas até receitas mais elaboradas. Além disso, são organizados workshops e eventos gastronômicos onde os participantes podem mostrar suas habilidades e interagir com o público. Restaurantes parceiros também oferecem oportunidades para que os alunos possam estagiar e ganhar experiência prática no mercado de trabalho.

Empresas que patrocinam o Chefs Especiais têm diversos benefícios, incluindo visibilidade, fortalecimento da marca, engajamento do público e melhoria da imagem corporativa. Além disso, o patrocínio a uma causa social demonstra comprometimento com a responsabilidade social, um fator que pode atrair talentos e agregar valor ao mercado.

Para participar ou apoiar o projeto Chefs Especiais, é possível realizar doações financeiras e de materiais para manter as atividades, além de estabelecer parcerias com empresas e restaurantes que possam oferecer apoio financeiro, logístico ou oportunidades de estágio para os participantes. Também são bem-vindos aqueles que desejam se inscrever como voluntários para ajudar nas aulas e eventos.

Sobre o Instituto Foodservice Brasil:

Fundado em 2013, o Instituto Foodservice Brasil (IFB) é um ecossistema que representa a união da cadeia de valor, com fabricantes, prestadores de serviços e operadores de estabelecimentos que, juntos, buscam soluções para temas que impactam o mercado de alimentação fora do lar e o consumidor, por meio de fornecimento de dados de mercado e do desenvolvimento de inteligência, tecnologia, inovação, ESG e iniciativas ligadas a relações governamentais, institucionais e jurídicas.