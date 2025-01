Bioparque Pantanal volta a abrir para visitação nesta terça-feira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, precisou ser fechado para a visitação durante a primeira semana de 2025 para a realização de manutenções e reparos na estrutura e nos tanques, mas volta a funcionar nesta terça-feira (7), das 8h30 às 12h - com entrada até às 11h -, e das 13h30 às 17h30 - com entrada até às 16h30.

Recorde de visitas em 2024

Em 2024, o Bioparque Pantanal recebeu mais de 1 milhão de visitantes, o recorde de visitas em um mesmo ano. Conforme informou o empreendimento, foram mais de 70 visitas técnicas de instituições de ensino e de empreendimentos como o Sea World.

Além disso, o complexo ganhou destaque ao ser referendado pelo Google como o aquário com a melhor avaliação do Brasil e do mundo.

Novas espécies

Além do recorde de público, o ano passado também trouxe crescimento do plantel de espécies de água doce no complexo, que passou de 379 para 446, um aumento de 67 novas espécies. Aproximadamente 3 mil filhotes de 63 espécies distintas foram reproduzidos no Bioparque.

Ao todo, mais de 40 mil animais, entre peixes, serpentes e mamíferos, integram o plantel de espécies do empreendimento, o que fez com que o Bioparque Pantanal entrasse para a rota turística como um dos principais destinos em Mato Grosso do Sul.

Como fazer o agendamento?

O agendamento pode ser realizado gratuitamente a partir do dia 7 de janeiro, no site oficial do Bioparque Pantanal.

O cadastro prévio é destinado para visita individual, grupo familiar (até 6 pessoas), empresas e instituições.

Crianças com dois anos completos precisam estar agendadas para a visita, sendo necessário o CPF do menor. Não será aceito o cadastro da criança no CPF do responsável.

Visita de escolas

O agendamento para visitas de grupos escolares é aberto todo dia 16 de cada mês, exclusivamente pelo site oficial. No momento do agendamento, o responsável pelo grupo escolar deverá ter em mãos a lista de visitantes, com o nome completo e CPF (próprio ou dos responsáveis legais).

O sistema de agendamento não aceitará o cadastro de CPFs iguais no mesmo grupo, o preenchimento correto das informações, no prazo de 72 horas, será imprescindível para garantia da visita.

A direção reforça que não será possível efetuar a troca de aluno antes do passeio. Já em caso de cancelamento de agenda, não haverá possibilidades de remanejamento da turma, as vagas serão excluídas do sistema e disponibilizadas no site oficial.

