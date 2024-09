Capa B+: Entrevista com a lutadora multicampeã Kyra Gracie

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Kyra Gracie vem da família de lutadores de jiu-jitsu mais importante do mundo, família que difundiu o esporte no Brasil e fora dele também, tendo se tornado referência mundial com seu estilo próprio de luta nas artes marciais, que sagrou inúmeros campeões em variados torneios.



Atualmente Kyra Gracie é faixa preta 4º grau de Jiu-Jitsu e faixa preta de Judô.. Foi pentacampeã mundial do esporte e atualmente se dedica ao lado empresarial e a carreira de apresentadora.



É a primeira mulher de sua família a conquistar uma faixa preta em jiu-jitsu e a competir ativamente no esporte. Devido aos diversos campeonatos nos quais participou, morou durante três anos em Nova Iorque e dois anos em Los Angeles, e desde 2010 voltou a residir no Rio de Janeiro, onde trabalhou como comentarista esportiva e apresentadora nos canais Globo, Sportv e Combate. Em 3 de agosto de 2018 fundou sua própria academia de artes marciais, a Gracie Kore.



Kyra foi a atleta mais jovem a conquistar o Mundial Sem Kimonos, no ADCC, aos dezenove anos. Ela é considerada por muitos como a melhor mulher lutadora da história do Jiu-Jitsu, nunca tendo perdido para uma adversária com mesma faixa e mesmo peso. Sempre treina com homens e diz que eles são mais "frescos" porque desistem ao primeiro machucado.



“No começo, eles [família] me apoiaram porque acharam que era brincadeira. Quando viram que era sério, disseram que era para eu deixar a luta com os homens. Mas bati o pé e continuei. Depois que comecei a competir e a me destacar, eles deram o braço a torcer e passaram a me apoiar”, explica.



Com o objetivo de aumentar o número de mulheres no jiu-jitsu, Kyra lançou o quimono rosa em 2006. Hoje o quimono rosa tomou conta das aulas no mundo todo e em diversas artes marciais, além do jiu-jitsu, como no caratê.



“Para mim, só existem duas opções - ou você engole o mundo, ou o mundo engole você". É assim que Kyra Gracie, lutadora multicampeã, começa seu livro de memórias e reflexões: Viver Como uma Campeã. O lançamento da editora Agir apresenta ao público os bastidores da trajetória que a levou ao sucesso no esporte, nos negócios e na construção da felicidade de sua família.



O livro revisita os desafios e obstáculos que ela encontrou ao longo do caminho, e traz para as leitoras e leitores as ferramentas que a fizeram despertar a força interior para vencer, tanto nos tatames quanto na vida.



Oito vezes campeã mundial de Jiu-Jitsu e detentora do feito de ser a primeira e única mulher a unificar os títulos do Hall da Fama das maiores organizações internacionais de Jiu-Jitsu, Kyra expressa ao longo das páginas poderosas de seu livro ideias acerca da transformação de nossas mentalidades, abarcando todas as áreas da vida de uma mulher, incluindo o campo profissional e a vida amorosa.



Além disso, ela conta como superou obstáculos, enfrentou desafios, subverteu estruturas de poder e se reinventou diversas vezes, nos inspirando em um diálogo franco e corajoso.



Da união com seu marido, o ator e também empresário Malvino Salvador nasceram as meninas Ayra Gracie e Kyara Gracie Salvador, e também o menino Rayan, o primeiro menino do ator e da lutadora, nascido em 2021.

Kyra é Capa do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala com exclusividade sobre literatura, empreendedorismo e novos projetos.

CE - Kyra, o que te inspirou a escrever o livro “Viver como uma Campeã”? Como foi o processo de escrita? Enfrentou algum desafio? E como você acredita que ele possa impactar seus leitores?

KG - Tive a ideia do livro “Viver como uma Campeã” ainda na época em que competia, quando comecei a escrever um diário onde colocava todos os meus sentimentos antes, durante e depois das competições. Mesmo sendo muito vitoriosa no tatame, não me sentia assim na minha vida fora dele. Tinha, por exemplo, muita dificuldade em me posicionar, era muito tímida e pouca autoconfiança nas minhas atitudes.



E comecei a perceber que na verdade eu fui moldada pelo meio que eu vivia, pelas experiências que eu tive, dentro do meio muito masculino e majoritariamente machista. E a partir do momento que eu entendi isso, vi que precisava me transformar de dentro pra fora. Foi aí a grande virada de chave.



Para isso, precisei usar ferramentas de autoconhecimento e de inteligência emocional, trabalhar essa força interior, e isso me colocou como uma mulher campeã em outras áreas da vida. Consegui enfim me colocar em um relacionamento saudável e realizar o sonho de ter a minha família. E é dessa forma que eu desejo que as leitoras sejam impactadas através do livro. Para isso, potencializo o que eu já faço com as minhas alunas, que é passar essas ferramentas para que elas apliquem para a vida.

CE - Esse foi seu segundo livro, após o infantil “Um Golpe de Respeito”. Pretende escrever mais livros?

KG - Sim! Em setembro lançaremos na bienal de SP “Um Golpe de Equilíbrio”, o segundo da série de livros infantis que escrevi com o Malvino e com a jornalista Agatha Lemos.O primeiro foi “Um Golpe de Respeito” e vem muito mais na sequência! O objetivo é oferecer ferramentas para que as crianças possam juntamente com seus pais trabalhar a autoconfiança e a inteligência emocional.

CE - Você pode compartilhar um pouco sobre a filosofia e os valores que você ensina na Gracie Kore? E quais os projetos futuros com relação à academia?

KG - A Gracie Kore oferece aulas para homens, mulheres e crianças. O objetivo principal é proporcionar experiências e incentivar uma vida saudável. Usamos a metodologia da minha família, mostrando sempre aos alunos a importância da disciplina, perseverança, respeito, confiança em si mesmo, força mental, liderança e valores que se tornaram pilares da filosofia do jiu-jitsu.

CE - Como você equilibra sua carreira como empresária, professora, palestrante e escritora com a administração da Gracie Kore?

KG - Não é nada fácil, mas muito prazeroso quando temos a oportunidade de fazer o que realmente gostamos. Conto com o Malvino e uma equipe maravilhosa na Gracie Kore e faço questão de ministrar aulas, gosto desse contato direto com os alunos. E sinto uma grande emoção a cada palestra que sou convidada para realizar. É um prazer poder compartilhar conhecimento, insights e inspiração com pessoas que estão em busca de crescimento e desenvolvimento profissional. Isso é algo muito especial.

CE - Você oferece um curso de defesa pessoal feminina na Gracie Kore. O que te motivou a criar esse curso e quais são os principais objetivos que você deseja alcançar com ele?

KG - Muitas pessoas acham que a defesa pessoal é para aprender a brigar e a peitar agressores, mas não. O principal objetivo é fazer a mulher sair ilesa, evitar o conflito, se empoderar e ter autoconfiança. Para isso, utilizamos exemplos práticos de como sair de situações corriqueiras que nós mulheres passamos ao longo da vida. Qual mulher nunca acelerou o passo em uma rua deserta ou em um estacionamento? Ou não foi puxada pelo braço por um homem em uma boate? É diferente estar alerta e estar tensa. E é isso que procuramos passar para nossas alunas.

CE - Malvino recebeu a tão almejada faixa-preta. Conte um pouco sobre a evolução dele no jiu-jítsu. O apoiou na decisão de voltar a competir depois de mais de 20 anos?

KG - Não se conquista uma faixa preta de jiu-jitsu com facilidade, existe um processo de evolução dentro e fora do tatame que é necessário para evoluir. Malvino foi muito regrado, assíduo e se dedicou muito para conquistar a faixa preta. Após graduado, ele vai lutar mais campeonatos e vai fazer o processo de formação de professores da Gracie Kore para poder dar aulas.

CE - Como você e o Malvino dividem as responsabilidades na criação dos filhos? Existe alguma estratégia que vocês usam para manter a harmonia em casa? E quais são os programas favoritos em família?

KG - A gente sempre coloca a família como uma das nossas prioridades, então a gente se desdobra para estar com os nossos filhos sempre que possível. Com a correria do dia a dia, procuramos nos organizar para garantir esses momentos preciosos.



Por exemplo, tem dias que eu os levo para a escola e o Malvino os busca, e vice-versa. Também nos revezamos ou vamos juntos nas atividades extracurriculares. A nossa agenda é bem cheia, mas também flexível, o que permite ajustar as coisas conforme a necessidade.



Estar presente na rotina é essencial. Adoramos ir à praia, andar de bicicleta, praticar atividades ao ar livre. Acreditamos que essa conexão é muito importante na criação de memórias e no pleno desenvolvimento das crianças.

CE - Vc completará 40 anos em 2025. Você se considera uma pessoa vaidosa? Conta pra gente um pouco da sua rotina de treinos e de beleza.

KG - Eu me exercito, pratico meditação e respiração. Procuro me alimentar de forma balanceada, longe de produtos industrializados e gordurosos. Eu sempre tive uma rotina regrada, isso nunca foi uma questão para mim. E eu chego muito feliz aos 40 anos, muito satisfeita com meus erros e acertos. E acho que eles foram fundamentais para eu ser quem eu sou hoje. Claro que percebo vários cabelos brancos e uma dificuldade maior em perder peso, mas isso é natural no envelhecimento.