Cinema B+: Séries recentes para maratonar com seu pai

The Last of Us - Foto: Divulgação

Tem certas datas que não temos como ‘escapar’ de fazer listinha e é desafiador ter novidades. Mas, em 2023, quem lê aqui minha coluna sabe que tem opções deliciosas para se jogar no sofá com seu pai e se deliciar com conteúdos que destacam a ligação paterna. Vamos lá?

1-The Last of Us



O “pai do ano” é Pedro Pascal, ninguém tira o título dele porque é a figura paterna adotiva de nada menos do que duas das melhores séries do ano. Em The Last of Us, da HBO Max, é mais sofredor, mais denso, mas super envolvente. Sua evolução de pai sofrido à pai dedicado é linda. A série vai bombar ainda por alguns anos e se seu pai ainda não conferiu, é uma boa oportunidade!

2-Ted Lasso



A série da Apple TV Plus que se despediu da gente esse ano tem no coração do drama e da comédia a relação entre pai e filhos. Em todas temporadas. Há pais companheiros, há pais substitutos, sim, há pais ausentes e pais durões, mas também pais companheiros e inspiradores. Há uma longa lista para selecionar e como os episódios são curtos, fica a dica porque certamente vai agradar!

Ted Lasso - Foto: Divulgação

3-The Mandalorian

Aposto com você que seu pai é fã de Guerra nas Estrelas, por isso vai curtir a série da Disney Plus que traz Pedro Pascal como o pai involuntário de Grogu, o baby-Yoda. Só que tem um detalhe, é preciso assistir pelo menos a metade final de O Livro de Bobba Fett antes de embarcar na última temporada de The Mandalorian. O reencontro entre Grogu e Din Djarin vale todo esforço.

É que SPOILER ALERT pra quem não viu, Grogu e Din se separam na segunda temporada, mas no quinto episódio de Bobba Fett o mandaloriano retorna para ver seu filho adotivo, o que provoca uma mudança na história que é ainda mais especial para a terceira (e última?) temporada de The Mandalorian. Posso não estar vendendo bem porque estou tentando resguardar supresas, mas confie, vale a pena!

The Mandalorian - Foto: Divulgação

4-The Witcher

Se seu pai curte games e fantasia, The Witcher pode ser uma opção. É mais um pai involuntariamente adotivo que enfrenta monstros e inimigos para manter sua filha segura. Há críticas sobre a adaptação dos livros e dos jogos, mas nenhum pai é tão dedicado como Geralt de Rivia.

The Witcher - Foto: Divulgação

Feliz dia dos pais!