Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Cinema B+: The Abandons: quando o Oeste não funda nada

Um faroeste sobre terra, fé e o momento em que a sobrevivência passa a valer mais que a lei

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

06/12/2025 - 13h47
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Achei curioso que a açucarada The Gilded Age tivesse aberto sua temporada com a família Russell investindo justamente em minas de prata no Oeste americano e que, mais adiante, voltasse a esse assunto como símbolo de prosperidade, expansão e futuro. A essa altura, eu já sabia que, no fim do ano, a Netflix lançaria The Abandons, uma série disposta a mostrar o outro lado dessa mesma história: o nada romântico. Sim, gosto de um bom faroeste. E este ainda prometia ser liderado por duas mulheres fortes. Como resistir?

É característico do gênero se apresentar como mito de origem: o lugar onde tudo começa, onde uma nação se organiza a partir do caos. The Abandons escolhe o caminho oposto. Ambientada em 1854, no então instável Washington Territory, a série não está interessada em fundar coisa alguma. Seu olhar recai sobre o intervalo perigoso em que a lei ainda não existe de fato — e a violência começa a ser organizada como método. Calma, a conexão entre as séries se faz exatamente aí.

Aqui, a disputa não é ideológica. É material. Terra, prata, posse, herança. Jasper Hollow não funciona como símbolo romântico, mas como ativo: um pedaço de chão valioso demais para permanecer neutro. O que a história americana costumou chamar de “destino manifesto” surge, na série, despido de idealismo: expandir significa expulsar; prosperar significa tomar.

O próprio título ajuda a entender esse mundo. A série Os Abandonados não evoca poesia: remete a um termo do período usado para designar aqueles empurrados para fora do contrato social: órfãos, deslocados, corpos considerados descartáveis. Não são heróis à margem do sistema; são gente que nasce fora dele e precisa negociar cada centímetro de existência. Família, aqui, não é herança, é arranjo de sobrevivência.

A série nasce de uma ideia antiga de Kurt Sutter, criador de Sons of Anarchy e autor obcecado por comunidades que se transformam em autoridade paralela quando a lei falha. Mas The Abandons chega à Netflix atravessada por um processo de produção turbulento e por outros olhares criativos. Sutter deixou o projeto antes do fim das filmagens, e a série passou a ser moldada por um conjunto maior de produtores, diretores e decisões de pós-produção. Esse percurso deixou marcas. 

The Abandons carrega uma autoria em disputa — perceptível tanto nas suas ambições quanto nas suas irregularidades — e tensiona o tempo todo o western político duro com um drama de clãs mais tradicional. É isso que a torna interessante. E é também isso que explica por que a crítica se dividiu tanto.

No centro desse conflito estão duas mulheres viúvas, duas formas de poder, dois modos de justificar a própria violência.

Fiona Nolan, vivida por Lena Headey, constrói uma família onde não havia nada: órfãos, gente sem sobrenome, vidas sem proteção legal. Sua fé não é decorativa, ela estrutura decisões, define limites e, aos poucos, endurece escolhas. Fiona ama, protege e controla. Quanto maior a ameaça, mais absolutas se tornam suas convicções. Em The Abandons, o amor materno não é conforto; é comando.

Do outro lado está Constance Van Ness, interpretada por Gillian Anderson. Também viúva, também líder, também convencida de que ceder equivale a desaparecer. Se Fiona fala em proteção, Constance fala em progresso. Se uma reivindica o direito moral à terra, a outra reivindica o futuro coletivo. Ambas usam argumentos legítimos e ferramentas cada vez menos defensáveis. A série deixa claro esse embate logo na abertura, quando Constance teme perder o apoio de seu principal investidor, Cornelius Vanderbilt (sim, aqui está a ponte direta com The Gilded Age), caso não encontre novas jazidas. E o terreno mais promissor é justamente aquele ocupado pelos abandonados.

É impossível ignorar que westerns raramente ofereceram espaço real para mulheres fora de três papéis recorrentes: viúvas resignadas, jovens em perigo ou prostitutas. The Abandons se insere na onda contemporânea de protagonismo feminino, mas encontra sua justificativa perfeita ao escalar duas atrizes da estatura de Lena Headey e Gillian Anderson.

Mesmo quando o roteiro falha, quando diálogos soam excessivos ou decisões narrativas escorregam, são elas que sustentam o conflito. Sua presença confere densidade, ameaça e humanidade a personagens que, em mãos menos capazes, facilmente se tornariam arquétipos.

A série acerta ao não transformar esse embate em uma fábula simples. The Abandons entende que vilões confortáveis não sobrevivem muito tempo quando o conflito é estrutural. A pergunta nunca é quem está certo, mas quanto cada personagem está disposto a perder — ou a destruir — para continuar existindo.

Os jovens que orbitam esse confronto — Elias, Dahlia, Albert e Lilla Belle — não funcionam como alívio emocional. Neles, a violência se acumula, se aprende e se normaliza. O romance proibido entre Elias e Trish não é exercício de esperança; é uma linha cruzada num mundo que pune severamente quem insiste em borrar fronteiras de sangue, classe e lealdade.

Mas sim, The Abandons também carrega, de maneira visível, as marcas de seus bastidores afetando diretamente a narrativa e o ritmo. Há momentos de potência, outros de dispersão. Mas, poderíamos argumentar também que longe de invalidar a série, isso a aproxima da tradição do faroeste, que são histórias que nunca se fecham direito porque refletem a história do território e sua caótica ocupação.

Este não é um Oeste romântico. Não há fundação gloriosa, nem promessa clara de ordem futura. O que se vê é o nascimento de desigualdades, a institucionalização da força, a transformação de gente comum em algo mais duro do que planejava ser. No final das contas, mesmo querendo falar de origens, The Abandons não pergunta como uma nação surgiu. Pergunta quem ficou para trás, e o que essas pessoas precisaram se tornar para não desaparecer.

Diálogo

O chamado "golpe do falso advogado" fez deputados alertarem não só a popula... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (6)

06/12/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Rogério Fernandes Lemes - poeta de ms

Quando escrevo uma frase, deixo ali, naquela página, um pedaço de mim (...) . Não juntem meus pedaços porque isso não faria sentido nenhum. Não me prendam, novamente..”

Felpuda

O chamado “golpe do falso advogado” fez deputados alertarem não só a população como também os seus servidores para que não caiam na lábia dos malandros. Funciona assim: o marginal liga para a pessoa que tem alguma ação na Justiça e munido de todos os seus dados, inclusive da conta bancária e do nome do advogado da causa, informa que a decisão favorável saiu e, via aplicativo, encaminha falsa decisão em papel timbrado; na sequência, pede um valor em dinheiro para pagamento de “documento do depósito” e solicita que a vítima faça chamada de vídeo para reconhecimento facial e confirmação dos dados. Se essa etapa for cumprida, o marginal limpa a conta. Vai vendo...

Diálogo

Na terça-feira acontecerá o lançamento do livro de poesias e fotografias “O Cerrado pelos olhos do 60+”, produzido pelos participantes do curso de poesia e memória do projeto TSPI 60+ do Sesc. O evento, gratuito, será das 15h às 18h, e contará com a apresentações do Coral 60+ e da Banda Ecoar Sesc Lageado.

Diálogo Luiz Carlos Correia de Lima (Lucas de Lima) e Vanessa Moreira de Araujo

 

DiálogoBeto Grabovski, Paola Ribeiro e Viviane Grabovski

Brecha

Adversários estão aproveitando o período, digamos, de incerteza da ministra Simone Tebet sobre por qual estado pretende disputar uma vaga ao Senado, para criticá-la nas redes sociais. O foco é colocar em dúvida se realmente ela tem todo esse potencial eleitoral em MS, como vem sendo apregoado. Além do mais, o fato de ter declarado que votará para Lula 4 poderá atrapalhar a sua intenção, dizem alguns dos internautas.

Nem aí...

Pessoal ligado ao PL tem dito que Azambuja, presidente estadual do PL, se mostra “tão preocupado” com as movimentações do ex-deputado Capitão Contar, que está curtindo pescaria. Contar esteve em Brasília para mostrar que está “assim com a cúpula”, porém a atitude foi considerada uma jogada de marketing questionável.

Pé atrás

No mês de novembro, a confiança do empresário do comércio de Campo Grande voltou a crescer e atingiu 103,9 pontos, segundo a pesquisa Índice de Confiança do Empresário do Comércio, divulgada pela Fecomércio-MS. O resultado representa alta de 2% em relação ao mês anterior. Todavia, a avaliação geral dos empresários sobre o momento presente ainda é de cautela.

ANIVERSARIANTES

SÁBADO 

Antônio Ildivan Lima (Castelo),
Dra. Lara Cristina Leite Rubio, 
Diego de Oliveira Eloi,
Lázara Odete Baraúna Ferreira Salamene, 
Gabrielle Lopes da Costa, 
Leonardo de Almeida Carminati, 
João Deoni da Silva, 
Vera Maria Adames, 
João Carlos de Souza,
Marcos Florentino Belliard,
Paola Aparecida Reiko Goya,
Eutimio Nicolino da Costa Leite,
Izolina Cabreira Aristimunho,
Alfredo Marques Neto,
Claudia Paioli,
Jânio Santos Pereira,
Dorivaldo Bandeira Duarte,
Mirela Ustulin Santos, 
Mauricio Negreiros Duncan,
Manoel Marcelino de Araujo Santana,
Elyzlaine Soares Monteiro, 
Roberto Murillo Mathias Costa,
Roberta Patricia Correa Ribeiro Rodrigues da Silva, 
Celina Merem, 
Cila Marques Mascarenhas, 
Dra. Agnes Amalie Zielke Maltzahn, 
Dr. Conrado Passos, 
Stephanie Sayuri Otsubo Tanaka,
Sérgio Santo Rigo,
Rui Carlos Reiter,
Lara Francine Cerqueira Martins,
Marcelo Adriany Martins,
Maria Helena Alves Silva,
Ana Cristina de Barros,
Dionizio Melgarejo, 
Osvaldo dos Passos Pereira Junior,
Sonia Santos Coelho,
Cleide Medeiros Rocha,
Cristiane Alves de Souza,
Jesus de Souza Rego,
Paulo Afonso Flôres Falcão,
Luis Henrique da Silva Marques,
Inaye Janille Soares Prado,
Denise de Melo Milanezi Risolia,
Maria Augusta Quilião,
Janete de Oliveira França,
Jorge Antonio Salomão,
Jaime Valler, 
Celso Maran Júnior, 
Rosenilda de Oliveira Maidana,
Jurema Nogueira de Matos,
Ney Rodrigues de Almeida Sobrinho,
Antônio Chaves dos Santos,
Maria Aparecida Guagliano,
Teresa Fonseca de Almeida,
Cristina Inêz da Silva Moreira,
Marcos Marques Ferreira,
Daniela Rodrigues de Oliveira,
Augusto César da Silva, 
Fernando Henrique Teixeira,
Givaldo Augusto dos Santos,
Aracilda Bertoni,
Maria Inêz Lopes,
Carolina da Silva Antero,
Leila Medeiros,
Antônio Noboru Oshiro,
Reginaldo Martinez,
Tércio Pessoa de Souza,
Clauber José de Souza Neckel,
Renata Pereira Muller Alves Corrêa,
José Sergio Vitoretti,
Luiz Carlos Ormay,
Samara Rahmam Salem,
Paulina Ishikawa.

DOMINGO 

Pedro Chaves dos Santos Filho, 
Dra. Renata Antonialli,
Priscila Nemir Neves,
Gustavo Fernandes Rodrigues,
Arthur Indalécio Martins,
Joaquim Nereu de Quadros,
Yara Fernandes Alvarenga,
Tereza Sugako Kakazu, 
Luiz Afonso Ribeiro Assumpção,
Francisco Dias Gobbi,
Osvaldino Pires de Aguiar,
Maria de Lourdes Delmondes Cação,
Ailton Varques Rodrigues,
Deborah Teodora Ferreira,
Antonio Sergio Gomes de Souza,
Anderson Jorge de Medeiros,
Eduardo Nascimento Oliveira,
Irahi de Andrade e Silva Almeida,
José Hamilton Pinto Teixeira,
Rafael Tonetto Bodra, 
Eduardo Merem,
Pe. Paulo Roberto de Oliveira,
Raíssa Martins Escobar, 
Dra. Adriana Cunha Pelizza, 
Nelson Fábio Feitosa, 
Zilda Garcia Barcaça,
Dr. Rodrigo Ferreira Abdo,
Admilson Pereira Tomé,
Nayara Amado Fernandes,
Heitor Montania, 
Vânia Kátia Rezende, 
Dr. Luiz de Lima Stefanini,
Nelson Luiz José da Costa,
Antônio Paiva Grilo,
Esterlita Fonseca Lelis,
Gleidson de Oliveira Aleuquer,
Claudinei Fernandes Ribeiro,
Silvio Fernandes,
Fernando Augusto Gaspar do Valle,
Aldenir Gargantini Machado,
Jairo José Pereira Martins,
Severino Doca da Costa Cardoso,
João Filgueiras,
Edésio de Souza,
Creusa Esteves Vasquez, 
Domingos Cezar Vieira Filho,
Francisco Vieira de Souza,
Magali Freire da Silva Campos,
Cleide dos Santos,
Arlindo Tambosi,
Dr. Ionaldo da Cunha Neves, 
Eliana Etsumi Tsunoda,
Dr. Nicola Rosa, 
Lucas Quintanilha Furlan,
Lígia Mayko Umeda Yamazato,
Jorge Minoru Fugiyama, 
Dionara Santos da Silva,
Filomena Vasquez,
Paulo Henrique Barbosa,
Nádia Teixeira,
Renilda Marques,
Maria Socorro Moreira de Almeida,
Diego Seiji Moroto, 
Daniel Zanforlim Borges,
William Rodrigues de Souza,
Leonardo Camargo,
Alessandro Donizete Quintano,
Manoel do Carmo Vitório,
Alcides Ney José Gomes,
Maria Emília Gomes,
Daniel Vicente Cruz,
Adrião Coelho Pereira,
Tatiane Bortolin,
Rudimar José Rech,
Edna Navarezi Garcia

*Colaborou Tatyane Gameiro

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem diversas atrações musicais, estreia no cinema e muito mais

Studio Bernobic apresenta espetáculo com vários musicais de sucesso; Karla Coronel, Pretah, Lauren Cury e Rhaysla dominam a cena na Feira Ziriguidum; Pedro Espíndola, Projeto Kzulo, Valu Samba Trio e Samba Caos são as atrações da Feira Borogodó

05/12/2025 11h00

Compartilhar

"Traição entre Amigas", de Bruno Barreto com Larissa Manoela e Giovanna Rispoli Divulgação

Continue Lendo...

O Studio Bernobic estreia amanhã o seu espetáculo anual, “Musicais em Cena 2025”, que celebra alguns dos maiores sucessos do teatro musical mundial.

A apresentação será realizada no Teatro Allan Kardec (Av. América, nº 653, Vila Planalto), a partir das 20h, reunindo artistas, estudantes e apaixonados pelo teatro musical. Os ingressos custam R$ 50, valor de meia-entrada para todos os públicos, via Sympla.

MÚSICA  “Musicais em Cena 2025”

"Traição entre Amigas", de Bruno Barreto com Larissa Manoela e Giovanna RispoliEspetáculo do Studio Bernobic com trechos de musicais icônicos dos palcos e das telas, como “Wicked”, “O Rei Leão” e “Jesus Cristo Superstar”; no Teatro Allan Kardec, amanhã, às 20h

“Musicais em Cena 2025” é uma homenagem às histórias, personagens e canções que marcaram gerações. Reunindo trechos de musicais icônicos dos palcos e das telas – como “Wicked”, “O Rei Leão”, “Dear Evan Hansen”, “Waitress”, “O Corcunda de Notre Dame”, “Jesus Cristo Superstar”, “Miss Saigon”, “O Rei do Show”, “Grease” – e um tributo especial ao Queen.

O espetáculo apresenta uma diversidade estética e musical que explora diferentes décadas, estilos e narrativas. Sob direção artística de Fábio Bernobic, a montagem se destaca, segundo o encenador, pela construção de cenas que unem técnica, emoção e criatividade.

Cada número foi concebido para transportar o público ao universo original dos musicais, oferecendo uma experiência imersiva que valoriza tanto a força das músicas quanto a interpretação dos performers.

“Do voo mágico de ‘Wicked’, passando pela intensidade dramática de ‘Miss Saigon’ e pela força espiritual de ‘Jesus Cristo Superstar’ até a energia contagiante de ‘Grease’ e o espetáculo pop do Queen, a montagem oferece um panorama amplo do teatro musical, respeitando a essência de cada obra enquanto imprime identidade própria em cada cena”, afirma Bernobic.

“O Studio reúne em ‘Musicais em Cena 2025’ talentos locais que, por meio da música e da interpretação, celebram a arte como expressão universal. O espetáculo também demonstra o crescimento e o amadurecimento do grupo, que a cada edição apresenta produções mais sofisticadas e emocionantes”, diz o diretor.

ZIRIGUIDUM

Na 28ª edição da Feira Ziriguidum, na Praça do Preto Velho, das 16h às 22h, os visitantes poderão curtir um mosaico de vozes femininas que se destacam na cena de Campo Grande. Karla Coronel, Pretah, Lauren Cury, Rhaysla são as cantoras que vão dominar o microfone do evento.

MÚSICA Rhaysla Andrade

"Traição entre Amigas", de Bruno Barreto com Larissa Manoela e Giovanna RispoliA cantora é uma das atrações da Feira Ziriguidum, amanhã, na Praça do Preto Velho, a partir das 16h, onde também tem apresentação de Pretah, Karla Coronel e Lauren Cury; grátis - Foto: Divulgação

Uma oficina de skate, além de estandes com várias opções de comida, bebidas, arte, artesanato e moda sustentável também estão na programação. Acesso gratuito.

BOROGODÓ

Já no domingo, das 9h às 15h, a Feira Borogodó, em sua 18ª edição, na Praça Coophafé (Rua das Garças, nº 3.164), vai ter Pedro Espíndola (MPB e rock acústico), a cúmbia do Cerrado do Projeto Kzulo e o samba dos grupos Valu Samba Trio e Samba Caos. A maratona musical vai celebrar os 19 anos do Cordão Valu.

MÚSICA Pedro Espíndola e Samba Caos

O roqueiro e o grupo de samba estão no lineup da Feira Borogodó, ao lado do Projeto Kzulo e do Valu Samba Trio, neste domingo, das 9h às 15h, na Praça Coophafé; grátis.

PANTALHAÇ@S

Com uma programação gratuita que começou ontem e segue até quarta-feira, a 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal põe em cartaz, em Campo Grande, 13 espetáculos (16 apresentações) de seis estados do Brasil, além de uma dupla da Argentina e do Peru, mais oficinas, roda de conversa e, no domingo, a tradicional Palhasseata, um cortejo festivo que transforma a cidade em poesia e encontro.

Nesta sexta-feira, às 19h, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200, Centro), “Xou do Xac”, do Mutanti Lab de Criação (Belo Horizonte/MG); classificação indicativa: 16 anos.

ARTES CÊNICAS “Batalha”

"Traição entre Amigas", de Bruno Barreto com Larissa Manoela e Giovanna RispoliO espetáculo de Dagmar Bedê (Belo Horizonte / MG), amanhã, às 19h, no Teatro de Arena da Orla Morena, integra a 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal - Foto: Divulgação

Confira a programação até domingo.

Amanhã

Das 9h às 12h, no Flor e Espinho Teatro (Rua Pedro Celestino, nº 3.750, Centro):

  • Oficina - "Que Palhace É Esse?" com Gabriel Cavalcante e Juarez Dias;

Às 16h, no Sesc Teatro Prosa:

  • “Apalhassadamuzikada... Uma Sinphonia Engrassada!”, com a Turma do Biribinha (Arapiraca/AL);

Às 19h, no Teatro de Arena (Orla Morena):

  • “Batalha”, com Dagmar Bedê (Belo Horizonte/MG)

Classificação: livre;

Às 21h, no Flor e Espinho Teatro:

  • Roda de Palhaç@s – Sonhos, Frustrações e Utopia.

No domingo

Das 9h às 12h, no Flor e Espinho Teatro:

  • Oficina - "Que Palhace É Esse?" com Gabriel Cavalcante e Juarez Dias;

Das 9h às 12h, no Circo do Mato (Rua Tonico de Carvalho, nº 263, Amambaí):

  • Oficina - Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves, com Vitor Poltronieri;

Às 17h, no Teatro de Arena:

  • Palhasseata, sob regência de Thiago Sales;

E às 18h, no Teatro de Arena:

  • “Se Desconcierta el Concierto”, com o Latin Duo (Argentina/Peru)

Ambos com classificação indicativa livre.

CINEMA “Traição entre Amigas”

“Traição entre Amigas” - Foto: Divulgação

Com Larissa Manoela e Giovanna Rispoli, o novo longa de Bruno Barreto conta a história de Penélope e Luiza. Elas se conhecem em um curso de teatro e se tornam grandes amigas. Apesar de personalidades e temperamentos opostos, as duas se complementam perfeitamente, construindo uma forte relação de cumplicidade. A amizade das duas é abalada e posta à prova após Penélope ficar com o namorado de Luiza em uma festa. Quando a traição vem à tona, sentimentos conflituosos afloram e, entre mágoas, ressentimentos e vergonhas, a amizade das duas se desfaz.
Classificação indicativa: 16 anos.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3555, sexta-feira (05/12)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3555, sexta-feira (05/12)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6894, quinta-feira (04/12)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6894, quinta-feira (04/12)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6895, sexta-feira (05/12)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6895, sexta-feira (05/12)

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2858, sexta-feira (05/12)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2858, sexta-feira (05/12)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3554, quinta-feira (04/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3554, quinta-feira (04/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 28/11/2025

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS