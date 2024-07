Cinema B+: The Acolyte: Teorias, Mistérios e Conflitos na Saga Star Wars

Música Clássica

Apresentação gratuita será realizada na próxima quinta-feira (18)

Com a proposta de valorizar espaços culturais e ampliar o acesso à música clássica, o projeto Catedral Erudita realizará um concerto no dia 18 de julho, às 20 horas, no Teatro Aracy Balabanian, em Campo Grande. A entrada é franca. O evento contará com a presença do trio Parcae, da França, e do grupo Brasil Opus Música, dirigido pelo maestro Eduardo Martinelli.

Realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o projeto teve seu início durante o Festival América do Sul em Corumbá, em novembro de 2023, onde foi um grande sucesso. Agora, a iniciativa expande suas atividades para a capital do estado.

“O sucesso do lançamento no Festival América do Sul e sua replicação em Campo Grande evidenciam a responsabilidade cultural do Governo do Estado, democratizando o acesso a bens culturais. O Catedral Erudita proporciona acesso à música clássica, muitas vezes ausente da grande mídia, favorecendo a verdadeira democratização cultural”, destaca o maestro Eduardo Martinelli.

Trio Parcae e Brasil Opus Música

O trio Parcae, formado pelas sopranos Elise Gueroult, Léa Sirera e Fiona Fauchois, se dedica a explorar a influência da música medieval na tradição europeia. O grupo visa ressaltar figuras históricas esquecidas e apresentar um repertório contemporâneo reestruturado.

O Brasil Opus Música, um projeto inovador idealizado pelo maestro e violonista Eduardo Martinelli, promete encantar o público com uma abordagem única à música brasileira e pantaneira. Com músicos de vasta experiência internacional, o grupo já se apresentou ao lado de artistas de países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Uruguai, Portugal, Espanha, Suíça, Trinidad e Tobago, Coreia do Sul e Itália. Celebrando a diversidade musical do país e as tradições sul-americanas, o Brasil Opus Música oferece uma experiência sonora rica e envolvente.

Experiência Musical

A colaboração entre o trio Parcae e o Brasil Opus Música promete uma apresentação única, combinando a tradição europeia com a riqueza sonora sul-americana. Conhecendo-se durante uma turnê em Barcelona, os músicos encontraram uma conexão especial entre seus estilos e abordagens artísticas.

O espetáculo mescla a profundidade histórica das canções medievais com a energia vibrante da música brasileira, transcendendo fronteiras. Arranjos inovadores e composições inéditas refletem essa parceria, oferecendo ao público uma apresentação cheia de surpresas e emoções.

Serviço

Catedral Erudita com Trio Parcae e Brasil Opus Música

Data: Quinta-feira, 18 de julho

Horário: 20h

Local: Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de Agosto, 453 – Centro – Campo Grande

Entrada: Franca (retirada presencial dos ingressos uma hora antes do concerto)

