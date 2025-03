Cinemark lança promoção de 10 litros de pipoca por R$ 19

Literatura

Leituras e Conversas na ASL é o nome do novo projeto da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, sob a coordenação de Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco

De marginal a bestseller: "Toda Poesia" (2013), antologia de Paulo Leminski, publicada pela Companhia das Letras, vendeu 170 mil exemplares somente no ano de lançamento Reprodução / Nani Goes

Os curitibanos Paulo Leminski (1944-1989) e Dalton Trevisan (1925-2024), o colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014), o chileno Pablo Neruda (1904-1973), a pernambucana e carioca nascida na Ucrânia Clarice Lispector (1920-1977) e o moçambicano Mia Couto, além de mais três nomes representando a prata da casa – Lino Villachá (1933-1994), Augusto César Proença (1937-2023) e Dora Ribeiro – formam o elenco de homenageados que ganharão ilustradas resenhas no novo projeto da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL).

Trata-se do Leituras e Conversas na ASL, que ganha, a partir desta quinta-feira, edições mensais sob a coordenação de Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco. Segundo o presidente da ASL, Henrique Alberto de Medeiros, há muito a Academia estava sendo instigada a ter iniciativa dentro de uma linguagem de “clube de leitura”, com espaço aberto para reunir o público interessado em literatura dentro desse formato. Os eventos terão entrada franca, serão presenciais e traje esporte.

“A ASL vai estar ainda mais aberta aos amantes da cultura com outra atividade presencial, tendo entrada franca, traçando os estilos de um grande autor da literatura regional, nacional ou estrangeira”, declara Medeiros.

O programa será organizado, pensado e realizado dentro do calendário de março a novembro cumprido pela ASL, sempre sob a condução do trio de coordenadoras, havendo a possibilidade da presença de convidados estudiosos dos autores em destaque durante as leituras.

O projeto prevê interatividade com o público e cada data de leitura será sobre obras de um autor específico, alternando poetas, romancistas, contistas ou cronistas, regionais, nacionais ou estrangeiros. Para Maria Adélia Menegazzo, “o incentivo à leitura e a troca de experiências será extremamente positivo para aqueles que já possuem a prática da leitura literária, como para quem pretende nela se iniciar, uma vez que serão abordados aspectos específicos de cada linguagem”.

Lenilde Ramos destaca que “os enfoques retratados nessas leituras são muito produtivos para os que se animam com as interpretações decorrentes dessas sessões”. A acadêmica Sylvia Cesco informa que o calendário para este ano do Leituras e Conversas na ASL será realizado nas segundas e nas quintas-feiras de cada mês, sempre às 19h30min, sobre os seguintes autores:

13 de março – poeta brasileiro Paulo Leminski;

10 de abril – romancista colombiano Gabriel García Márquez;

08 de maio – cronista regional Lino Villachá;

12 de junho – poeta chileno Pablo Neruda;

10 de julho – romancista regional Augusto César Proença;

14 de agosto – contista brasileiro Dalton Trevisan;

11 de setembro – poeta regional Dora Ribeiro;

09 de outubro – brasileira Clarice Lispector (romance/conto);

13 de novembro – moçambicano Mia Couto (romance/conto).

LEMINSKI

Paulo Leminski é o primeiro autor a ser tema do projeto Leituras e Conversas na ASL, nesta quinta-feira, no auditório da instituição, às 19h30min, com a participação do escritor Daniel Abrão, estudioso do poeta curitibano, mestre e doutor em Teoria da Literatura pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Para a acadêmica Maria Adélia Menegazzo, o público terá um encontro com a literatura de um escritor que foi icônico na escrita brasileira contemporânea.

Maria Adélia reforça o caráter multifacetado da obra de Leminski. Além de poeta, o escritor paranaense atuou, entre outras atividades, como tradutor e publicitário brasileiro. Seu estilo é marcado pelo experimentalismo e pela influência do movimento concretista, com uma poesia caracterizada pelo uso de trocadilhos, jogos de palavras e uma linguagem coloquial, que aproxima o leitor da sua obra.

Leminski tinha uma habilidade única de conciliar profundidade e leveza, criando poemas que são, ao mesmo tempo, filosóficos e acessíveis. A obra literária de Leminski é vasta e diversa, incluindo poesia, prosa, ensaios e traduções. Sua vida foi marcada por intensa produção artística e por uma personalidade inquieta. Participou de movimentos culturais importantes, sempre mantendo uma postura crítica e inovadora. Seu nome permanece como um símbolo de criatividade.

BANDIDO E ERUDITO

“O Leminski está no entremeio de dois movimentos muito importantes, a literatura marginal e o concretismo. O concretismo tem uma característica bastante racionalista na organização da linguagem, de forma a recorrer a todo um arsenal de técnicas e de aprendizados de muitos poetas e críticos, principalmente a partir do modernismo, e diante dessa reflexão crítica, eles vão organizando os poemas segundo estruturas muito seguras de comunicação entre o poeta e o leitor a partir da organização da linguagem”, afirma Daniel Abrão.

“Já a poesia marginal vem romper com todo esse ar professoral, acadêmico, fazendo uma poesia espontânea, visceral, como se diz, ‘de sangue, suor e lágrimas’, que tem a ver muito com a experimentação de vida, a experiência de vida do poeta. Eram poetas que circulavam na sociedade fora do âmbito acadêmico, que escreviam seus poemas em guardanapos de papel nos bares e que tinham toda uma espontaneidade da comunicação, conseguindo amealhar gírias do momento. A oralidade é bastante presente também”, prossegue o escritor.

“Então, ele está no meio desses dois projetos e consegue dar um tom muito preciso para a organização desses dois projetos. Como está aquela dica do próprio livro dele, ‘Caprichos & Relaxos’ [1983], o capricho seria mais o lado concretista, organizado, do alto modernismo, fruto de uma herança de Oswald de Andrade [1890-1954], por exemplo, de João Cabral de Mello Neto [1920-1999], de Haroldo de Campos [1929-2003], de Augusto de Campos, de Décio Pignatari [1927-2012]”, diz o também professor universitário.

“E o outro lado, os relaxos, entre aspas, seriam esse lado mais espontaneísta, mais solto, ligado à geração tropicalista, à geração da contracultura, à geração marginal, à poesia beat, que vem lá dos EUA, com todo esse ar vivencial”, afirma Abrão. “Os próprios livros que organizam a obra dele, por exemplo, ‘O Bandido que Sabia Latim’ [2001, de Toninho Vaz], já conseguem recolher essas duas dimensões, o bandido entre aspas, evidentemente, e um erudito”, reforça.

“Porque ele era um poeta autodidata e erudito ao mesmo tempo. Era professor de cursinho, não teve uma formação acadêmica mais regular e também [era] um professor de caratê, e também tinha toda uma vivência social com a sua própria geração em Curitiba [PR], frequentando os bares, os saraus poéticos”, exemplifica Abrão.

“Outra característica importante dele é esse poema que necessita de um interlocutor e também de um locutor. Ele presente animando a sua própria obra, presente fisicamente, com poemas que podem ser ditos de forma falada. Há também outras características, como a constante ironia dentro dos versos aparentemente cultos e o contrário também”, afirma.

SERVIÇO

Leituras e Conversas na ASL - Paulo Leminski por Daniel Abrão

Quinta-feira, às 19h30min

Auditório da ASL

Rua 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco

Entrada Franca