Com um cardápio com 150 pratos, festival de "comida de boteco" vai até o dia 30 de novembro

Realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel-MS), o Festival Bar em Bar segue até o dia 30 na Capital e em mais cinco cidades do Estado – Bonito, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu. São três categorias – Comida de Boteco, Restaurante e Hambúrguer - e mais de 100 estabelecimentos na disputa.

Cada estabelecimento pôde inscrever mais de uma opção de prato para o festival, desde que não indicasse mais de uma opção na mesma categoria, somando um total de 150 pratos a serem degustados durante um período de 30 dias. A maratona do sabor começou na quinta-feira (31 de outubro), e a abertura oficial do Bar em Bar foi realizada no dia anterior, no Terradaságuas, o restaurante-escola do Senac, no Jardim dos Estados, em evento para a imprensa e convidados.

O público poderá votar no prato que mais gostou, sendo permitido apenas um voto por CPF por categoria. Os três primeiros ganhadores de cada categoria serão conhecidos no dia 5 de dezembro e receberão uma premiação. O festival acontece simultaneamente em todo o País em cada um dos estabelecimentos participantes.

“É uma ótima oportunidade para os clientes visitarem os locais e, além de saborearem os pratos concorrentes, conhecerem o espaço, a decoração, o atendimento, provarem drinques naqueles que oferecerem e aproveitar o momento com família e amigos ou mesmo sozinhos”, convida Paola Lani, executiva da Abrasel-MS.

Presidente da seção estadual da entidade, João Francisco Fornari Denardi destaca que esta edição do Festival Bar em Bar vem com número recorde de pratos inscritos, tanto na Capital quanto no interior.

“Os estabelecimentos estão trabalhando para levar pratos que vão agradar aos mais diferentes paladares, por meio de ingredientes tradicionais, requintados, alguns regionais e outros da culinária internacional. Com certeza, o público vai se deliciar, e o Festival Bar em Bar vai colaborar para movimentar o setor de bares e restaurantes de Mato Grosso do Sul neste período”, aposta o dirigente.

João Francisco comemora que, além do número recorde de participantes, o evento conta com vários patrocinadores neste ano, que, segundo ele, entenderam a importância do festival para o setor e para o Estado.

“A Abrasel MS se sente honrada com a confiança e agradece aos patrocinadores. Graças a eles, o público em Mato Grosso do Sul terá a oportunidade de provar pratos de sabores inigualáveis”, afirma.

Sebrae, Friboi, Sicredi, Conect, Bunker e Panan são os patrocinadores. Sindha-MS e Senac-MS também apoiam a iniciativa.

ESTÍMULO E PARCERIA

“O Sindha-MS [Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Mato Grosso do Sul] é parceiro da Abrasel-MS na realização do Festival Bar em Bar por entender que o evento estimula o setor de gastronomia, movimentando a economia, e é uma oportunidade para os estabelecimentos de testarem seus cardápios, novos ingredientes e ainda darem visibilidade ao seu estilo, além, é claro, de participarem de uma competição divertida e saudável, em que o público escolhe seus pratos preferidos”, ressalta Juliano Wertheimer, presidente do Sindha-MS.

“O Sebrae apoia o setor de bares e restaurantes e é um parceiro histórico da Abrasel. E, neste ano, o Festival Bar em Bar conta com mais de 100 estabelecimentos participantes de diversas cidades de Mato Grosso do Sul, como Campo Grande e Três Lagoas, que prepararam pratos criativos e regionais. Convidamos a população a prestigiar e escolher seu prato preferido nesta ação, que movimenta a economia local e gera emprego e renda”, destaca Claudio Mendonça, diretor-superintendente do Sebrae-MS, que mais uma vez patrocina o evento.

Wardes A. Conte Lemos, presidente do Sicredi Campo Grande, diz que é uma grande satisfação para a entidade ser patrocinadora do festival. “Um dos maiores eventos gastronômicos de Mato Grosso do Sul. Esta parceria reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento local, apoiando bares e restaurantes que são fundamentais para a economia e a cultura da nossa região”, endossa Lemos

“Como cooperativa de crédito, acreditamos na força da comunidade e na cooperação como caminhos para o crescimento coletivo”, afirma o representante do Sicredi, acrescentando que “estamos aqui para apoiar esses empreendedores, oferecendo soluções financeiras que permitam que eles aprimorem seus negócios e criem experiências memoráveis para todos os participantes do festival”.

Para Airton Dias, gerente-executivo da Friboi, o Festival Bar em Bar é uma oportunidade para novas parcerias. “Para nós da Friboi é uma grande satisfação participarmos como apoiadores do Festival Bar em Bar, em que temos a oportunidade de ampliarmos as parcerias com nossos clientes e com a Abrasel”, afirma Dias.

Parceiro da Abrasel-MS em vários projetos, Roberto Rech, sócio-diretor da Panan, fala da satisfação de fazer parte do evento.

“Estamos muito satisfeitos em fazer parte do Festival Bar em Bar e demais ações da Abrasel-MS neste ano. Com certeza continuaremos juntos em 2025. Agradecemos a parceria e a confiança, certos de que o próximo ano trará ainda mais sucesso e oportunidades”, exalta Rech.

VALOR CULTURAL

Giovano Augusto, da Conect, também reforça a importância da parceria com a Abrasel-MS. “Fico muito feliz em fazer parte do desenvolvimento do setor gastronômico do nosso estado”, pontua Augusto, aproveitando para desejar sorte aos estabelecimentos participantes.

Relações Públicas da Bunker Destilaria, Sabrina Feiteira destaca a contribuição cultural do Festival Bar em Bar.

“A Bunker Destilaria tem um papel importante a desempenhar como patrocinadora do Festival Bar em Bar, tanto pelo seu reconhecimento e prestígio, uma vez que com seu gim premiado traz um selo de qualidade para o festival, quanto pela conexão cultural, uma vez que, como a primeira destilaria de Mato Grosso do Sul, a Bunker traz a riqueza do Pantanal para o evento. Isso não só valoriza a cultura local, mas também promove a diversidade da região”, avalia Sabrina.

