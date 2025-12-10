Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

NOITE NATALINA

Como montar uma seleção musical de fim de ano que agrade a todas as gerações

Uma seleção musical eficiente acompanha a curva emocional da festa. No início, músicas mais suaves ajudam a embalar conversas e reencontros

Denis Felipe

Denis Felipe

10/12/2025 - 05h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Reunir a família no fim de ano é um exercício de conciliação: gostos diferentes, ritmos diversos e histórias que se cruzam na sala de estar. E, quando o assunto é música, esse desafio ganha ainda mais camadas. Afinal, como montar uma playlist capaz de agradar da avó que ama Roberto Carlos ao sobrinho que só escuta trap?

Especialistas em cultura e comportamento lembram que o segredo está menos em buscar “a música perfeita” e mais em construir uma narrativa sonora que una memórias, novidade e, principalmente, afeto.

O poder da memória afetiva

Fim de ano tem cheiro, cor e, claro, som. Para a maioria dos brasileiros, certas músicas acionam lembranças de infância, de festas de família e de rituais de passagem. Por isso, incluir clássicos é quase obrigatório. Eles funcionam como um ponto de partida e criam um território comum entre gerações.

Algumas músicas que tradicionalmente geram essa conexão:

  • Roberto Carlos – "Amigo"
  • Tim Maia – "Do Leme ao Pontal"
  • Gal Costa – "Meu Nome é Gal"
  • Elis Regina & Tom Jobim – "Águas de Março"

A ponte entre o antigo e o novo

Depois de abrir a noite com clássicos, a playlist pode ganhar frescor com músicas contemporâneas que dialoguem com elementos tradicionais versões acústicas, regravações e feats entre artistas de épocas diferentes. Essa abordagem reduz a distância geracional e cria uma transição suave.

Sugestões que equilibram nostalgia e atualidade:

  • Djavan – "Oceano" (muito conhecida por todas as idades)
  • Iza – "Dona de Mim" (forte, contemporânea e elegante)
  • Anavitória – "Trevo" (leve e acolhedora, funciona para qualquer público)
  • Jão – "Amor Pirata" (pop atual sem estranhar aos mais velhos)

Ritmo, energia e o clima da noite

Uma seleção musical eficiente acompanha a curva emocional da festa. No início, músicas mais suaves ajudam a embalar conversas e reencontros.

Conforme a noite avança, o ritmo pode subir, trazendo pop, sertanejo, pagode ou o que fizer sentido para o grupo. O importante é evitar rupturas bruscas: a playlist deve funcionar como trilha sonora, não como disputa.

Inclua todos no processo

Uma estratégia que funciona muito bem é pedir para cada pessoa da família escolher duas músicas que marcaram seu ano. Além de deixar a seleção colaborativa, a playlist se transforma em um registro afetivo da trajetória de todos ali presentes.

Tecnologia como aliada

Plataformas como Spotify, Deezer e Apple Music oferecem playlists prontas, mixes automáticos e sessões colaborativas. É possível, inclusive, permitir que qualquer convidado sugira músicas no celular sem interromper a reprodução.

No fim das contas, música é encontro

Montar uma playlist de fim de ano não é sobre agradar perfeitamente a todos isso seria impossível. É sobre construir pontos de conexão, celebrar quem esteve junto e criar memórias que, daqui a muitos anos, serão lembradas ao som de um refrão compartilhado.

Diálogo

Papai Noel deverá passar longe de Campo Grande para que as suas atentas... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (10)

10/12/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

José Saramago - escritor português

Todos sabemos que cada dia que nasce é o primeiro para uns e será o último para outros e que, para a maioria, é só um dia mais”.

Felpuda

Papai Noel deverá passar longe de Campo Grande para que as suas atentas renas não fiquem desarvoradas diante da baixaria política que ecoa pelo ar, envolvendo denúncias, acusações, vingança pessoal, derrotas mal resolvidas, vitórias com soberba, entre outras coisas. O bom velhinho nem pensa mais em descer pelas chaminés cá por essas bandas, com temor de ser mal-interpretado e virar alvo de línguas ferinas, tipo ser acusado de “estar espionando para os adversários”. Quem deve estar feliz que só é o peru, que diante de tantos ataques, até a ceia ficará indigesta e ele poderá sair, digamos, ileso. Pode?

Diálogo

Devagar

O ano vai chegando ao fim, evidenciando que a direita está caminhando para se estruturar, mas o mesmo não pode ser dito da esquerda em MS, que vai “empurrando com a barriga”. Dizem que, em 2026, poderá lançar candidato na majoritária só para “cumprir tabela”.

Mais

Também há quem diga que a esquerda vai trabalhar para valer mesmo a chapa de deputados estaduais e federais. Isso ocorreu nas eleições gerais de 2018 e 2022, quando foram lançados nomes que eleitoralmente não empolgaram. Vai daí...

Diálogo José Marques e Laucidio Coelho Neto

 

DiálogoAngela Chinasso, Laura Kubrusly e Bettina Martinelli

Novo ritmo

Com carta branca do governador Eduardo Riedel, o secretário da Casa Civil Walter Carneiro Júnior está implementando ritmo acelerado na estratégia de “levar o governo” aos municípios. Na prática, vem estabelecendo relação política mais estreita com prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, implementando os inúmeros projetos e obras em todas as regiões de MS.

Pontes

O governo Riedel está entrando em seu quarto e último ano e a Casa Civil tem importante papel político numa administração. Nesse sentido, Walter Carneiro Júnior está consciente da importância dessa interação. Segundo ele, o compromisso é “ampliar pontes”, garantindo que as demandas cheguem e retornem com soluções efetivas. Vale ressaltar que no próximo ano será cumprida extensa agenda nos municípios.

Apreensão

A equipe da Vigilância Agropecuária Internacional do Ministério da Agricultura e Pecuária apreendeu no Porto de Santos, presunto pata negra, bacalhau, diversos embutidos suínos, frutas frescas, castanhas, mel e outros itens. O total apreendido chegou a 43,78 quilos. Cerca de três mil passageiros desembarcaram do navio Costa Favolosa, que chegou da Itália, mas passou antes pela Espanha e Portugal. Na semana passada, a Espanha confirmou casos de peste suína africana.

ANIVERSARIANTES

Dr. Edson Abrão, 
Nicole Avesani Spengler, 
Dr. José Peixoto Ferrão Júnior, 
Maristela Holsback Rocha Bento, 
Denis Felipe de Souza Ajala, 
Ezequiel Ziotto,
Maria Aparecida Rodrigues Corniani,
Gilberto Rigon,
Joaquim Rodrigues da Silva Neto,
José Galvão,
Maria de Lourdes Lima Siqueira,
Vera Regina Prado Martins,
Orcírio Cáceres,
Rolando Alvarenga,
Sofia Bezerra Maksoud, 
Gabriel Ferraciolli Soares,
Air Cantero Nunes,
Clarice Kioko Myashiro Shinzato,
Lauro Arruda Mendes,
Agenor Correa de Rezende,
Antonio Sergio Chiquito,
Renzo Aleixo,
Dra. Zara Guazzelli Wanderley, 
Dra. Nathalia dos Santos Paes de Barros,
Waldemir Ferreira da Silva,
Aldrei Simão Zamboni, 
Wanderley Bernardo, 
Neusa Maria Nogueira dos Santos,
Elisa de Mira,
Antônio Eliete Bezerra,
Silvio Maciel de Assis,
Cláudio Abreu,
Luciana do Carmo Rondon,
Mayara Monteiro,
Cláudio Siena,
Celina Pereira dos Santos,
Mara Ney Ajala do Carmo Oliveira,
Marcio Ribeiro Brito,
Neuza Alves Batista de Oliveira,
Yeda Lugo Rosa,
Yvone Terezinha Pierezan,
Ronan Garcia da Silveira Filho,
Jacqueline Lima Azevedo,
Eriwelton Edson Maldonado,
Dr. Carlos Fernando da Camara Nery, 
João Aranda Guirado,
Helia de Paula Freitas,
Dr. Norton Seabra,
Márcia Lemes de Oliveira,
Dr. Frederico Guilherme de Rosa Silva,
Juarez Pereira,
Joelson Farias dos Santos,
Michele Thais Campozan de Souza,
Rubens Netto Ruivo,
Júlio Machado de Souza,
Joel Terra Palhano,
Patrícia Helena Filgueiras,
Renato Neder,
Roziro Barbosa Dias,
Luciana Gazzotto Zanini,
Maisa Cunha Mesquita,
Dalva Gomes Sampaio Romero,
Kátia Chaves Massuda,
Moacir Henrique Brito,
Rodrigo Guiraldelli Yassaka,
Eberth Marcos Alvarenga Costa Júnior,
Esther Guimarães de Castro Alvin,
Priscila Arraes Reino,
Frederico Pereira Gil,
Ricardo José da Costa,
Danilo da Silva Santos,
Gleide Maria Chaves Lima,
Darcio Matos Amaral,
Orlando Barros da Silva,
Geraldo da Silva Domingos,
Emílio Ferreira de Oliveira,
Cleonice Ferreira de Souza,
Maria Joana Alencar,
Cleomar Alves Ferreira,
Almir Jesus Nogueira,
Luiz Cláudio Viena,
José Hermenegildo Netto,
Ed Chaves de Oliveira,
José Divino de Souza,
Giovana Michelin Letti,
Sérgio Maidana da Silva,
Jayme da Silva Neves Neto,
Maria Ignês Guadagnin Vicari, 
Ilda Selem Ferreira,
Anderson da Silva Moreira,
José Sabino da Silva Filho, 
Alice Busse,
Mário Lúcio Correa dos Reis,
Sandra Kiyomura,
Milvia Leite Santa Cruz,
Antônio Miranda,
Natalícia Torres,
Herotildes de Melo Lourenço,
Maria Aparecida de Souza Rios, 
Zélia Tôrres de Aquino Ribas,
Amélia Takako Beppu,
Paulo Stehling,
Iacita Terezinha de Azamor Pionti,
Nobuo Chidi,
Carlos Renato Cotrim Leal,
Elizete Aparecida de Oliveira Scatigna

*Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B

Feira Central terá oficina de musicalização gratuita para crianças

Com os pequenos de férias, oficinas iniciam nesta quinta-feira (11); saiba como se inscrever

09/12/2025 17h00

Compartilhar

Crédito: Freepik / Imagem Ilustrativa

Continue Lendo...

A Feira Central de Campo Grande inicia, a partir desta quinta-feira (11), oficinas de musicalização infantil para crianças a partir de 7 anos, na Capital.

As aulas são totalmente gratuitas e têm como objetivo introduzir os pequenos no universo da música, por meio de atividades lúdicas, ritmos, instrumentos e noções básicas de teoria musical.

Por meio das oficinas, também haverá incentivo à expressão criativa, o que fortalece o vínculo das famílias com a cultura regional, que é rica na Feira Central.

A ação faz parte das atividades culturais promovidas pelo Espaço de Cultura, reforçando seu papel como ponto de encontro, formação e desenvolvimento artístico na Capital.

Os interessados devem se apressar, já que as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (67) 99110-1234 ou pelo e-mail [email protected]
.

“A Feira Central reforça o convite às famílias campo-grandenses para participarem dessa nova etapa cultural, que promove aprendizado, convivência e inclusão por meio da música.”

Serviço:
Oficinas de Musicalização Infantil - Feira Central de Campo Grande
Início: Quinta-feira, 11 de janeiro
Público: Crianças com idade a partir de 7 anos
Valor: Gratuito
Local: Feira Central de Campo Grande
Inscrições: (67) 99110-1234 ou [email protected]

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

De atestado médico, secretária da Capital é flagrada em corrida de rua de Bonito
Campo Grande

/ 1 dia

De atestado médico, secretária da Capital é flagrada em corrida de rua de Bonito

2

CNJ destaca enriquecimento "exponencial" de filho de desembargador investigado por venda de sentença
relatório

/ 1 dia

CNJ destaca enriquecimento "exponencial" de filho de desembargador investigado por venda de sentença

3

Instrutores enxergam medida para baratear CNH como positiva
Cidades

/ 1 dia

Instrutores enxergam medida para baratear CNH como positiva

4

Onde vai passar e qual é o horário do jogo entre Flamengo e Cruz Azul
copa intercontinental

/ 1 dia

Onde vai passar e qual é o horário do jogo entre Flamengo e Cruz Azul

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2859, segunda-feira (08/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2859, segunda-feira (08/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 02/12/2025

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)