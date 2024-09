Como vão seus dentes?

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Martha Medeiros - escritora brasileira

Desatar os nós que enlaçam atos e motivos.

Fazer as coisas por impulso. Por quê? Porque às vezes é bom a gente mostrar para si mesmo quem é que manda aqui”.

FELPUDA

Tem gente fazendo figa e batendo na madeira três vezes para que determinada ação penal, que remonta a algum tempo, prossiga somente depois das eleições, a fim de que candidatura não sofra respingos. Para desespero lá do QG, se a data de julgamento for anunciada ainda neste período de campanha eleitoral, os adversários estarão muito bem municiados, e o caso deverá servir de tema para dar um tempero especial

no horário gratuito. Aí, será um vendaval que, conforme se dizia em tempos já idos, “vai bagunçar o coreto”.

Com sete coreografias premiadas, alunas do ballet do Sesc Lageado, representando o Corpo de Dança Sesc-MS, foram destaques no Festival de Danza del Mercosur 2024, realizado entre os dias 4 e 8 de setembro, em Puerto Iguazú, Argentina. O grupo se destacou entre os competidores e conquistou reconhecimento internacional no evento, que é conhecido por revelar talentos no cenário da dança. A coreógrafa Karine Wosniak, professora das bailarinas, ressaltou o esforço envolvido para alcançar os resultados. O Sesc Lageado é uma unidade de cultura que oferece aulas gratuitas de dança, música e outras atividades a crianças e adolescentes de cinco a 16 anos.

Rodrigo Nassar Tebet e Rames Nassar Tebet Rodrigo Nassar Tebet e Rames Nassar Tebet

Lili Tedde

Tropa

Nesses menos de 20 dias que antecedem as eleições, o alto-comando do PSDB está todo mobilizado, pegando firme na “marreta” para tentar levar para o segundo turno o seu candidato à Prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira, o que seria um feito político inédito. Há quem afirme que, pelos seus componentes, tudo indica que foi criado o BETO – Batalhão Especial Tucano Organizado.

Impeachment

Quatro dos oito deputados que representam Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados assinaram o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), entregue

a Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado, e a quem cabe colocar em votação. O documento teve apoio dos parlamentares Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira, ambos do PL, do candidato a prefeito de Campo Grande Beto Pereira (PSDB) e de Luiz Ovando (PP). O quarteto é do time do ex-presidente

Jair Bolsonaro.

De fora

Mas dois tucanos de Mato Grosso do Sul, diferentemente do colega Beto Pereira, não assinaram o documento: os deputados federais Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende. Ambos já passaram por partidos

de esquerda e preferiram somar-se aos petistas Vander Loubet e Camila Jara, também candidata a prefeita de Campo Grande.

ANIVERSARIANTES

Rodrigo Nassar Tebet,

Rames Nassar Tebet,

Viviane Carnevali,

Eduardo Folley Coelho,

Edy Francisca Balter de Carvalho,

Dijan de Barros Rosa,

Ingrid Sibele Brandemburg Stephanini,

Fernando José de Paula Noronha,

Daniel Godinho de Oliveira,

Helena Bitancourt Gianotti,

Jader Cardoso da Silva,

Maria de Lourdes Silva Silveira,

Antonio Carneiro de Souza,

Jane Valeria dos Santos,

Renato Cândido Viana,

José Gonçalves da Silva,

Anderson Eveste da Silva Dias,

Renato Rodrigues Gualberto,

Laura Karollinny Silva Lima,

Paulo Cézar Pacheco da Silva,

Naymi Salles Fernandes Silva Tôrres,

Dr. Moisés Jajah Nogueira,

Tatiana Jafar,

Cristina Vega Higa,

Anna Claudia Jorge Amaral,

Joaci Nonato Rezende,

Ana Lúcia da Silva Tavares Costa,

Anésia Hiane Yamaura,

Marciano Tôrres Farias,

Clovis Santos da Silva,

João Parroni Maria,

Fabiano Ribeiro Rodrigues,

Luis André Pasqualotto,

Giovana Oliva,

Clair do Valle Júnior,

Eduardo Rosalvo Costa,

Riovaldo Pires Martins,

Iracilda Ferreira dos Santos Oliveira,

Rubens Dantas de Souza,

Estevão Gabriel da Silva,

Virginia de Toledo Câmara Neder,

José Pinto de Almeida,

Leonardo Simioli Gutierres,

Thiago Biscaya de Souza,

Maria Lúcia Mansour Echeverria,

Dr. Hideyasu Sakihama,

Irene Maria Almeida Reis,

Leopoldo Mendes Chacha,

Edwino Raimundo Schultz,

Luiza Pitthan,

Juarez Jorge Budib,

Marlene Martins de Souza,

Kátia Regina Martins de Souza,

Ivan Marques,

Maria Lúcia Fonseca Nunes,

Dr. Leonardo Rodrigues Resende,

Lucila Ribeiro Alcântara,

Alberto Youssef Filho,

Afrânio de Oliveira Thomaz,

Valderez Oliveira,

Idalina Balbino de Oliveira,

José Soares Chagas,

Arley Martins Luscura,

David Ferreira de Freitas,

Alda Rodrigues Dornele Abdo,

Fernando Ferreira,

Maria Elenice de Oliveira,

Wagner Leão do Carmo,

Elisa Bernades Altounian,

Evando Silveira Alves,

Gilberto Antonio Mosena,

Marcos Hiroshi Inoue,

Luzia Pereira de Almeida,

Wagner Neroni,

Jaqueline Wink Soligo,

Airton Rossato,

Liel Brum Jacques,

Teodoro Cândido de Oliveira Júnior, Denivaldo Tavares de Lima,

Maria Inês Escobar,

Pedro Rodrigues das Neves,

Maria Lúcia de Fátima Oliveira,

Elenir Alves Pinto,

Jaqueline Ferreira dos Santos,

Sidney Kock,

Aécio Luna de Alencar,

Claudiney Serrou dos Santos,

Flávio Augusto de Melo,

Luiz Theodoro Bassani,

Danuza Sant’ana Salvadori,

Dr. Augusto Ken Sakihama,

Fernando Orempuller Pulchério,

Dr. Hiran Sebastião Meneghelli Filho,

Paulo Renato Kovalski,

Luceimar Souza Schroder Rosa, Ademir do Espirito Mansilha,

Estefânia Naiara da Silva Lino,

Thiago Pires Vieira,

Eugênio Rafael Rouledo Moretti,

Fabiana Matos Rocha,

Ana Paula Ascenço de Araújo,

Fernando Luis de Oliveira,

Nilo Ferreira da Silva,

Hélia Taemi Hirokawa de Lima,

Nádia Mara de Sousa,

José Carlos Vinha,

Anete Mary Mendes,

Maria Lúcia Espicaski,

Rosângela Lieko Kato.

*Colaborou Tatyane Gameiro