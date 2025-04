Parque inflável com foguete de 14 metros chega em shopping

diálogo

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (02/04)

Lima Barreto - escritor brasileiro "A roda gigante e a gangorra são dois objetos que definem bem a vida. Se você não tem firmeza, serenidade e humildade na parte de baixo, dificilmente saberá lidar com as alturas!” FELPUDA

Como a disputa para as duas vagas ao Senado está “congestionada”, outro cargo começa a despertar a cobiça: a cadeira de vice-governador. Algumas insinuações já estão sendo feitas, contudo, por enquanto, nenhum dos cobiçosos ousou se manifestar mais declaradamente, até porque, como diz o ditado, “laranja madura na beira da estrada está podre ou bichada”.

Porém, como a maioria dos partidos decidiu apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel, logo deverá merecer “olhos pidões” – como os de criança ao redor de bolo confeitado.

Otimismo

O coelhinho da Páscoa deverá ser generoso com o comércio de MS, que poderá registrar movimentação econômica de R$ 396 milhões. Isso é o que mostra um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS e pelo Sebrae-MS.

Mais

O valor representa um aumento de 7% em relação a 2024, impulsionado tanto pela intenção de compra de presentes quanto pelas comemorações. De acordo com o levantamento, 70% dos consumidores pretendem comprar ovos de chocolate ou produtos similares.

Na gaveta

Na análise de alguns políticos que estão de olho na movimentação das legendas, o PP na Capital estaria “fechado no casulo”. Dizem que a sigla tem um “canhão na mão”, que no caso é a Prefeitura de Campo Grande, mas que a gestão vem enfrentando uma série de problemas.

A administração do partido Progressista, a qual pertence politicamente à prefeita, estaria inerte, “anestesiada” diante da situação. Afirmam até que tanto as ações políticas quanto as administrativas ainda estariam dentro da gaveta. Assim sendo…

Confronto

A deputada estadual Gleice Jane é a candidata da ala mais radical do PT para disputar a presidência regional do partido. Ela, que inclusive defende a saída da legenda da base aliada do governador Riedel, deverá ir para o confronto com o parlamentar federal Vander Loubet, considerado do grupo mais moderado da sigla e que sonha ser o segundo nome do ninho tucano ao Senado. A eleição ocorrerá neste mês.

Difícil

A escolha do novo comando no PT estadual mostra que a legenda continua rachada em MS. Nos bastidores, porém, fala-se que Loubet levaria vantagem e poderia se tornar o novo presidente. Afinal, muitos dos cargos da cota petista no governo Riedel, ou seja, a Secretaria de Estado da Cidadania e nove secretariasexecutivas, são ocupados por nomes indicados por ele. Assim, dificilmente alguém por lá vai querer perder a “boquinha”.

