Conceição Evaristo é a primeira escritora negra a ter acervo no Museu de Literatura Brasileira

A carta da Lua rege a semana. Portanto, muita calma nos próximos dias. O medo e a ansiedade podem nublar a sua mente, fazendo com que seja difícil de enxergar as coisas como elas realmente são. Conecte-se com a sua intuição. Ela nunca falha.

Esta semana, a Lua se apresenta como a carta regente. Quando este arcano aparece, geralmente traz consigo não apenas as sombras da ansiedade, do medo e da incerteza, mas também os dons da intuição e dos instintos. “Tenha coragem de seguir o que seu coração e sua intuição dizem. Eles já sabem o que você realmente deseja. Todo resto é secundário.” (Steve Jobs)

Como uma carta que se conecta intimamente com sentimentos, a Lua pode apontar para desafios no seu lado emocional. Você pode estar vivenciando algo que está dificultando que você veja as coisas em sua vida claramente.



A carta da Lua pode significar que as coisas podem não ser o que parecem à primeira vista e nos alerta para estarmos conscientes de possíveis enganos e confusões.

A Lua pode nos lembrar dos ciclos lunares e da maneira como isso ecoa em nossa experiência humana. Este arcano está intimamente ligado aos ciclos da natureza, ao passar do tempo e, claro, às fases da lua. Ela nos lembra da natureza cíclica da vida e das constantes mudanças pelas quais passamos. "A única constante é a mudança." (Heráclito de Éfeso)

Embora nem sempre possamos ver o caminho à frente tão claramente quanto gostaríamos, precisamos confiar que ele se apresentará a nós, desde que continuemos avançando com confiança diante das incertezas.

Não se espante se, nesta semana, você se sentir impactado por inseguranças e dúvidas. Enfrente suas sombras internas. Lembre-se elas são apenas uma ilusão. Procure sintonizar com a sua intuição.

Como fazemos quando nos sentimos paralisados pela ansiedade? E quando as sombras do nosso passado lançam uma escuridão sobre a luz do nosso futuro? É aqui que a confiança entra. Precisamos confiar em nós mesmos o suficiente para nos apoiarmos em nosso conhecimento interior e saber como seguir em frente.

A Lua nos lembra que depois da escuridão vem a luz, mas também que depois da luz vem a escuridão, e isso em si é a natureza cíclica de nossa existência humana.

Carta da Lua - Divulgação

Não podemos evitar que a escuridão aconteça, mas podemos fortalecer nossa capacidade de passar por ela, de manter o curso mesmo que o caminho à frente possa ser incerto. No momento. “Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo, e não a ausência do medo.” (Mark Twain)



Esta carta muitas vezes reflete nossos temores mais profundos e nossas ansiedades ocultas. De fato, a Lua representa as preocupações que frequentemente aparecem quando sentimos medo baseado em nossas experiências anteriores.



São basicamente todas as questões que não dependem unicamente de nós e que ainda não sabemos se vamos conseguir o que tanto desejamos. Será que eu estou percorrendo o caminho errado? E se eu não conseguir o que eu tanto desejo? E se eu não tiver sucesso?

Deixe de lado quaisquer obstáculos mentais conscientes ou pensamentos autocríticos e siga seus instintos. Não deixe seus medos ou bloqueios mentais tomarem conta de você.

A carta da Lua nos lembra que, mesmo no período mais sombrio, há sempre a possibilidade de renascimento e transformação. Nesta semana, abrace as partes sombrias do seu subconsciente para encontrar paz interior. A Lua fala de espera até que tudo fique claro e os resultados possam acontecer. “Por mais escuro que o mundo possa parecer, haverá sempre uma luz no céu pronta para iluminar nossa jornada.”

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão