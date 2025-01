Confira 10 receitas "preguiçosas" para manter a dieta no dia a dia

AGENDA CULTURAL

Famosa por suas personagens de sensualidade marcante, a atriz Nicole Kidman se vê às voltas com um homem mais jovem no enredo de "Babygirl", uma das estreias nos cinemas; Coquetel Blue e Samba do Caramelo também estão na programação

Está em cartaz desde ontem, nos cinemas de Campo Grande e em todo o circuito nacional, o aguardado suspense erótico “Babygirl”. Estrelado por Nicole Kidman e Harris Dickinson, o novo longa da diretora Halina Reijn (“Morte, Morte, Morte”) coloca o desejo feminino no centro da sua trama e envolve o espectador com um romance eletrizante e, sim, muito sensual.

Na trama, Nicole interpreta Romy, uma renomada empresária que começa a viver um caso extraconjugal com o novo estagiário da sua empresa, Samuel (Dickinson). Se por um lado o romance representa para ela um processo de descoberta e aceitação dos seus desejos mais sombrios, por outro, coloca em risco tudo o que ela demorou uma vida para construir. O astro espanhol Antonio Banderas também está no elenco, ao lado de Sophie Wilde, Izabel Mar, Esther Rose McGregor e Vaughan Reilly.

A proposta do filme, que tem classificação indicativa de 18 anos, é subverter a dinâmica de poder convencional dos filmes do gênero, colocando seus dois protagonistas em um jogo de gato e rato irresistível, mas com a mulher no topo de uma hierarquia em que normalmente é o homem quem, digamos, leva a melhor.

O longa rendeu a Nicole o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Veneza e a indicação ao Globo de Ouro 2025, conquistado pela brasileira Fernanda Torres por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, que segue em cartaz em Campo Grande.

Além do reconhecido talento como intérprete, a australiana, atualmente com 57 anos, é famosa por suas aparições de marcante sensualidade nas telas, a exemplo de Alice Harford, sua personagem em “De Olhos Bem Fechados” (1999), último longa-metragem do aclamado diretor Stanley Kubrick (1928-1999).

Alice propõe ao marido – vivido por Tom Cruise, com quem a atriz era casada na vida real na época do filme – fantasias sexuais que incluem outros parceiros, o que o deixa obcecado. Nicole ganhou o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em “As Horas” (2002).

CHICO BENTO

Outro destaque nos cinemas é “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”, com direção de Fernando Fraiha, em que o antológico personagem de Maurício de Souza, e um dos mais queridos do universo de A Turma da Mônica, vai enfrentar um grande desafio. Confira a sinopse do enredo.

Na trama, Chico Bento (Isaac Amendoim) acorda para mais um dia na Vila Abobrinha, focado em conseguir subir em sua amada goiabeira para pegar a fruta sem o dono das terras saber. O que Chico não esperava era que sua preciosa árvore estaria ameaçada pela construção de uma estrada na região, já que, para viabilizar a rodovia, será preciso pavimentá-la pela propriedade de Nhô Lau (Luís Lobianco), exatamente onde a goiabeira está plantada.

Obstinado em salvar a árvore, Chico Bento reúne seus amigos Zé Lelé (Pedro Dantas), Rosinha (Anna Julia Dias), Zé da Roça (Guilherme Tavares), Tábata (Lorena de Oliveira), Hiro (Davi Okabe) e toda a comunidade para acabar com o projeto da família de Genezinho (Enzo Henrique) e Dotô Agripino (Augusto Madeira).

Com a turminha se metendo em diversas confusões, “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa” traz uma aventura que vai tirar o sossego e a tranquilidade da Vila Abobrinha, mas que deixa uma mensagem de entusiasmo sobre a força das coletividades e de alerta ambiental. As atrizes Débora Falabella (Professora Marocas) e Taís Araújo (Dona Goiabeira) também integram o elenco.

CATEDRÁTICOS

A Escola Catedráticos do Samba convida os foliões para os ensaios em sua quadra durante as sextas-feiras deste mês, sempre a partir das 18h30min, com entrada franca. E para quem quiser integrar a Águia Negra, nome da bateria da agremiação, no desfile do carnaval deste ano, o convite está feito.

“Não sabe tocar, mas tem vontade de aprender? Aqui é o lugar certo! Nossos mestres ensinam desde o nível básico até o mais avançado”, convoca a Catedráticos pelo Instagram. Rua Macaé, nº 572, Bairro Silvia Regina.

CARAMELO

Hoje também tem a Roda de Samba do Caramelo, no Quiçá Gastro Bar, a partir das 19h. O grupo promete esquentar, mais uma vez, a varanda e a calçada do Quiçá com clássicos de várias gerações do samba e do pagode, promovendo uma autêntica roda em que a interação entre os músicos e o público marca o ambiente, deixando o programa pra lá de descontraído. Rua Euclides da Cunha, nº 488, Jardim dos Estados.

COQUETEL BLUE

Com seu repertório de rock’ n’ roll, rockabilly e blues, a banda Coquetel Blue é uma das atrações que retomam a agenda de shows da cervejaria Lupland Biergarten (Rua Antônio Maria Coelho, nº 3.285, Jardim dos Estados), onde, amanhã, quem se apresentará é o grupo On The Road.

A Coquetel Blue costuma protagonizar noites afiadas com execuções impecáveis e cheias de punch de um repertório vasto e consagrado, que passa por Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Beatles e Roy Orbison, avançando por The Doors e outros medalhões. A cervejaria abre às 17h30min. Mais informações: (67) 3211-6598.

HAIWANNA E MAIS

No Parrock Bar (Rua Euclides da Cunha, nº 423, Jardim dos Estados), a banda Haiwanna apresentará clássicos do rock nacional dos anos 1980, 1990 e 2000 amanhã. Hoje, a atração da casa é o grupo Lizard Rock. Mais informações: (67) 98130-0021.

Também terá rock, clássicos e cervejas artesanais na Cervejaria Canalhas, amanhã, com o projeto Millennials, que foca o repertório em canções dos anos 2000. Rua Oceano Atlântico, nº 99, Chácara Cachoeira.

No Copo Bar (Rua 14 de Julho, nº 2.530, Centro), uma das atrações deste fim de semana é a primeira edição da Feira das Gurias, amanhã.

