Confira 15 opções de filmes de terror infantis

Para incluir as crianças nas comemorações horripilantes do Halloween (ou Dia das Bruxas), que acontece na próxima quinta-feira (31), o Correio B separou 15 filmes de classificação indicativa Livre, para 10 anos e para 12 anos. Dessa forma, toda a família pode garantir emoção e sustos leves na data. Confira:

Coraline e o Mundo Secreto (2009)

Entediada em sua nova casa, Coraline Jones (Dakota Fanning) um dia encontra uma porta secreta. Através dela tem acesso a uma outra versão de sua própria vida, a qual aparentemente é bem parecida com a que leva. A diferença é que neste outro lado tudo parece ser melhor, inclusive as pessoas com quem convive. Coraline se empolga com a descoberta, mas logo descobre que há algo de errado quando seus pais alternativos tentam aprisioná-la neste novo mundo.

Direção: Henry Selick

Duração: 1h 40min

Classificação indicativa: 10 anos

Título original: Coraline

Onde ver: Prime Video, Apple TV e Claro TV+

A Casa Monstro (2006)

DJ Walters (Mitchel Musso) é um garoto de 12 anos que acredita que há algo de estranho na casa do velho Nebbercracker (Steve Buscemi), localizada do outro lado da rua. Tudo que passa perto da casa simplesmente desaparece, incluindo triciclos, brinquedos e animais de estimação. Na véspera do Dia das Bruxas, DJ e seu amigo Chowder (Sam Lester) deixam que a bola de basquete com a qual estão jogando caia no terreno de Nebbercracker, sumindo misteriosamente. Logo em seguida a casa tenta devorar Jenny (Spencer Locke), uma amiga de ambos, que é salva do ataque. Eles tentam avisar a todos do perigo que é a casa, mas ninguém acredita neles. O trio recorre a Skull (Jon Heder), um preparador de pizza preguiçoso que ganhou fama por no passado ter jogado videogame por 4 dias seguidos. Skull acredita que a casa tenha adquirido alma humana e que o único meio de eliminar o perigo que ela representa seja acertando-a direto em seu coração. É quando os amigos elaboram um plano que permita que entrem na própria casa.

Direção: Gil Kenan

Duração: 1h 31min

Classificação indicativa: 10 anos

Título original: Monster House

Onde ver: Netflix, Prime Video, Max, Apple TV e Claro TV+

O Estranho Mundo de Jack (1993)

Jack Skellington (Chris Sarandon) é um ser fantástico que vive na Cidade do Halloween, um local cercado por criaturas fantásticas. Lá todos passam o ano organizando o Halloween do ano seguinte mas, após mais um Halloween, Jack se mostra cansado de fazer aquilo todos os anos. Assim ele deixa os limites da Cidade do Halloween e vagueia pela floresta. Por acaso acha alguns portais, sendo que cada um leva até um tipo festividade. Jack acaba atravessando o portal do Natal, onde vê demonstrações do espírito natalino. Ao retornar para a Cidade do Halloween, sem ter compreendido o que viu, ele começa a convencer os cidadãos a sequestrarem o Papai Noel (Edward Ivory) e fazerem seu próprio Natal. Apesar de argumentos fortes de sua leal namorada Sally (Catherine O'Hara) contra o projeto, o Papai Noel é capturado. Mas os fatos mostrarão que Sally estava totalmente certa.

Direção: Henry Selick

Duração: 1h 19min

Classificação indicativa: Livre

Título original: The Nightmare Before Christmas

Onde ver: Disney+

Abracadabra (1993)

Winnie (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) são três bruxas do século XVII, que chegam ao século XX após seus espíritos serem evocados no Dia das Bruxas. Banidas há 300 anos devido à prática de feitiçaria, elas estão dispostas a tudo para garantir sua juventude e imortalidade. Porém precisarão enfrentar três crianças e um gato falante, que podem atrapalhar seus planos.

Direção: Kenny Ortega

Duração: 1h 36min

Classificação indicativa: 10 anos

Título original: Hocus Pocus

Onde ver: Disney+

Mansão Mal-Assombrada (2003)

Em Mansão Mal-Assombrada, Jim Evers (Eddie Murphy) é um corretor imobiliário que trabalha compulsivamente e sempre está disposto em sacrificar seu lazer para fazer um bom negócio, chega atrasado em casa no dia do seu aniversário de casamento, pois estava fechando a venda de um imóvel. Para agradar sua mulher, Sarah (Marsha Thomason), que também é corretora mas não age como o marido, Jim lhe dá alguns presentes e promete que toda a família vão viajar no fim de semana. Logo depois Sarah recebe um estranho telefonema de um desconhecido chamado Ramsley (Terence Stamp), que pede que Sarah vá sozinha até o Solar Gracey. Ela recusa, pois é um negócio da família e Jim sabe que naquela região só existem mansões. Como não quer perder a venda, resolve dar apenas "uma olhada", já que vão estar na estrada. Quando Jim, Sarah e as crianças chegam no enorme portão da mansão ninguém aparece para recebê-los, com um enorme cadeado impedindo que o portão seja aberto. Jim já estava pensando em ir embora quando, misteriosamente, o portão se abre. Porém eles não conseguem entrar na casa. Começa um enorme temporal e então surge o mordomo do Solar Gracey, Ramsley, que avisa que seu patrão, Gracey (Nathaniel Parker), os receberá em breve. Logo Ramsley comunica que terão de dormir na casa, pois o temporal cobriu a estrada. Os Evers são apresentados a Gracey, que parece obcecado por Sarah. Jim vai até a biblioteca para conversar com Gracey sobre a venda e, enquanto espera, acha uma passagem secreta. Paralelamente as crianças seguem uma bola flutuante e brilhante até o sótão e lá vêem a pintura de uma mulher que se parece demais com a mãe deles. Jim e as crianças eventualmente descobrem parte dos segredos sombrios da mansão através de Madame Leota (Jennifer Tilly), uma cabeça falante numa bola de cristal, mas existem outras coisas ainda mais espantosas para serem descobertas.

Direção: Rob Minkoff

Duração: 1h 28min

Classificação indicativa: 10 anos

Título original: The Haunted Mansion

Onde ver: Disney+ e Apple TV

Scooby Doo: O Filme (2002)

Após a Mistério S/A - formada por Fred (Freddie Prinze Jr.), Daphne (Sarah Michelle Gellar), Velma (Linda Cardellini), Salsicha (Matthew Lillard) e Scooby-Doo - resolver um caso em uma fábrica de brinquedos o grupo se desfaz, pois alguns dos membros não suportavam ver Fred creditando sempre para si os feitos mais difíceis. Eles ficam sem se ver por dois anos, até Emile Mondavarious (Rowan Atkinson), o dono de um parque temático chamado "A Ilha do Espanto", contratar cada um deles para resolver um mistério envolvendo o parque. Porém nenhum deles sabia que cada um dos ex-parceiros também fora contratado, com o grupo se encontrando na hora do embarque e concordando em trabalhar juntos mais uma vez. Ao chegarem à Ilha do Espanto eles são recebidos por Mondavarious, que lhes diz acreditar que alguém jogou uma praga na ilha, pois os jovens chegam normais mas ao saírem são pessoas bem diferentes, muito mais sérios e agressivos. Daphne, Velma e Fred iniciam uma disputa particular para ver quem resolve o caso primeiro, sem imaginarem quem está por trás dos acontecimentos da Ilha do Espanto.

Direção: Raja Gosnell

Duração: 1h 27min

Classificação indicativa: Livre

Onde ver: Max

Os Caça Fantasmas (1984)

Em Nova York Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd) e Egon Spengler (Harold Ramis) são três cientistas do departamento de psicologia da Columbia University, que se dedicam ao estudo de casos paranormais. Quando a subvenção termina eles são despedidos e Venkman sugere que abram um negócio próprio, a exterminadora de fantasmas "Ghostbusters". Inicialmente eles só têm despesas e nenhum cliente, mas eis que surge Dana Barrett (Sigourney Weaver), uma violoncelista que teve uma experiência assustadora em seu apartamento.

Direção: Ivan Reitman

Duração: 1h 45min

Classificação indicativa: Livre

Título original: Ghostbusters

Onde ver: Prime Video

A Noiva Cadáver (2005)

A Noiva-Cadáver se passa em um vilarejo europeu do século XIX, onde vive Victor Van Dorst (Johnny Depp), um jovem que está prestes a se casar com Victoria Everglot (Emily Watson). Porém, acidentalmente, Victor se casa com a Noiva-Cadáver (Helena Bonham Carter), que o leva para conhecer a Terra dos Mortos. Desejando desfazer o ocorrido para poder enfim se casar com Victoria, aos poucos Victor percebe que a Terra dos Mortos é bem mais animada do que o meio vitoriano em que nasceu e cresceu.

Direção: Mike Johnson, Tim Burton

Duração: 1h 17min

Classificação indicativa: Livre

Título original: Corpse Bride

Onde ver: Max

Convenção das Bruxas (1990)

Após a morte do pai, Luke (Jasen Fisher), 10 anos, é levado por sua avó (Mai Zetterling) para um hotel na Inglaterra. Lá o garoto descobre que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção e que pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos. Descoberto, ele acaba virando um roedor junto com outro garoto, mas não desiste de parar o plano da senhorita Eva Ernst (Anjelica Huston), a líder da convenção das bruxas.

Direção: Nicolas Roeg

Duração: 1h 31min

Classificação indicativa: Livre

Título original: The Witches

Onde ver: Max

Os Fantasmas Se Divertem (1988)

Após morrerem quando o carro deles cai em um rio, Barbara Maitland (Geena Davis) e Adam Maitland (Alec Baldwin) se vêem como fantasmas que não podem sair da sua casa de campo na Nova Inglaterra, pois antes que possam ganhar suas asas têm que ocupar a casa como fantasmas pelos próximos cinqüenta anos. A paz é rompida quando Charles (Jeffrey Jones) e Delia Deitz (Catherine O'Hara), um casal de novos-ricos, compra a casa. Mas os Maitland são inofensivos como fantasmas e os esforços para espantar os compradores acaba em fracasso. E se o casal não fica apavavorado, Lydia Deitz (Winona Ryder), a excêntrica e dark filha deles, pode ver e falar com Barbara e Adam, que contratam os serviços de um Beetlejuice (Michael Keaton), um "bio-exorcista", para apavorar os moradores, apesar de sentirem simpatia por Lydia. Mas logo a situação foge do controle.

Direção: Tim Burton

Duração: 1h 32min

Classificação indicativa: 12 anos

Título original: Beetlejuice

Onde ver: Max

Família Addams (1991)

Os Addams, uma família macabra, correm o risco de perder seu tesouro de moedas de ouro, pois Tully Alford (Dan Hedaya), um advogado desonesto de quem os Addams são clientes, está em sérias dificuldades financeiras. Como os credores de Alford, Abigail Craven (Elizabeth Wilson) e o filho Gordon (Christopher Lloyd) estão dispostos a fazer qualquer coisa para receber o dinheiro, o advogado tem uma idéia ao notar que Gordon é muito parecido com Fester, o irmão perdido de Gomez Addams (Raul Julia). Assim, Gordon finge ser Fester para tentar encontrar a fortuna de Gomez, Mortícia (Anjelica Huston), Vandinha (Christina Ricci) e Pugsley Addams (Jimmy Workmen). Mas o plano não é tão simples como parece, pois os Addams são uma família bastante peculiar.

Direção: Barry Sonnenfeld

Duração: 1h 40min

Classificação indicativa: 12 anos

Título original: The Addams Family

Onde ver: Netflix

Hotel Transilvânia (2012)

O Hotel Transilvânia é um resort cinco estrelas que serve de refúgio para que os monstros possam descansar do árduo trabalho de perseguir e assustar os humanos. O local é comandado pelo Conde Drácula (Adam Sandler), que resolve convidar os amigos para comemorar, ao longo de um fim de semana, o 118º aniversário de sua filha Mavis (Selena Gomez). O que ele não esperava era que Jonathan (Adam Samberg), um humano sem noção, fosse aparecer no local justo quando o hotel está repleto de convidados e, ainda por cima, se apaixonasse por Mavis.

Direção: Genndy Tartakovsky

Duração: 1h 31min

Classificação indicativa: Livre

Título original: Hotel Transylvania

Onde ver: Netflix e Max

Gasparzinho, o Fantasminha Camarada (1995)

Um "terapeuta de fantasmas" (Bill Pullman) chega em uma sombria mansão acompanhado de sua filha (Christina Ricci). Ele foi contratado por uma milionária (Cathy Moriarthy), que pretende exorcizar os fantasmas do local para assim poder obter um tesouro escondido no casarão. Mas os fantasmas não querem a presença de "humanos", com exceção de um bom fantasma, que deseja fazer um amigo.

Direção: Brad Silberling

Duração: 1h 40min

Classificação indicativa: Livre

Título original: Casper

Onde ver: Globoplay e Telecine

O Lar das Crianças Peculiares (2016)

O Lar das Crianças Peculiares acompanha a história do jovem Jake (Asa Butterfield) que, depois de uma tragédia familiar: a estranha morte de seu avô Abe (Terence Stamp), resolve conhecer melhor o passado e a vida do pai de seu pai. As pistas e os mistérios deixados por seu avô levam Jake para o País de Gales onde, ao chegar, encontra uma mansão em ruínas, que foi atingida por um míssil durante a Segunda Guerra Mundial. Ao investigar a área, Jake descobre que na casa há uma fenda temporal onde a severa, mas carinhosa, Senhorita Peregrine (Eva Green) vive e protege várias crianças dotadas de poderes especiais. Ele adentra um mundo mágico e secreto no qual Emma (Ella Purnell) pode levitar, Olive (Lauren McCrostie) controla o fogo e Millard (Cameron King) é invisível, dentre um punhado de outros jovens com habilidades extraordinárias. A vida de todos eles, porém, é colocada em risco e só lhes resta se unir para proteger a relação incrível que construíram. A aventura e a fantasia retratadas em O Lar das Crianças Peculiares são adaptadas por Tim Burton do livro homônimo de Ransom Riggs.

Direção: Tim Burton

Duração: 2h 03min

Classificação indicativa: 12 anos

Título original: Miss Peregrine's Home For Peculiar Children

Onde ver: Disney+ e Netflix

Goosebumps - Monstros e Arrepios (2015)

O jovem Zach Cooper (Dylan Minnette) se muda de Nova York para uma cidade pequena dos Estados Unidos, para onde a mãe é transferida. Lá, eles passam a morar na casa ao lado da de Hannah (Odeya Rush) – por quem o adolescente se apaixona – e o pai, o ranzinza R. L. Stine (Jack Black). Depois de escutar gritos vindo da propriedade ao lado, Zach invade a residência com a ajuda do medroso colega (Ryan Lee) e acaba, acidentalmente, abrindo um dos livros e, consequentemente, dando início à libertação de todos os monstros criados por Stine. Juntos, eles terão que mandar as criaturas de volta para as prateleiras.

Direção: Rob Letterman

Duração: 1h 43min

Classificação indicativa: 10 anos

Título original: Goosebumps

Onde ver: Netflix

