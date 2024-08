Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 21 de agosto de 2024

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Cora Coralina - poeta brasileira

"A quem te pedir um peixe, dá uma vara de pescar.

Pensando bem, não só a vara de pescar, também a linhada,

o anzol, a chumbada, a isca…”.

FELPUDA

Quando terminarem as próximas eleições, o PL deverá sofrer mudanças para que em 2026 esteja devidamente “alinhado”, confidenciou um dos seus filiados. Assim, muitos que ganharam as bênçãos do ex presidente Jair Bolsonaro terão que caminhar com as próprias pernas, pois não mais serão “os ungidos do Capitão” e nem poderão se utilizar descaradamente do seu nome para conseguir votos. É que um novo time, formado por quem realmente é fiel e não tem apenas verniz de bolsonarista, será colocado em campo. Dizem que uns e outros descerão a ladeira, “chutando latinhas”. Resta esperar para conferir.

Promessas

Duas candidaturas na briga pela Prefeitura de Campo Grande poderão ter a participação presencial do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Camila Jara, do PT, e Beto Pereira, do PSDB. Eles mandaram espalhar notícia das promessas havidas.

Mais

Obviamente, cada um dentro do seu quadrado. Nada demais se depois for feita a divulgação de que as agendas impediram as visitas políticas. Promessa pode até ser dívida, mas como na vida real, nem sempre é paga.

Jefferson de Almeida e Ana Karla Zahran

Edra Blanco

Ilusão

A população de Campo Grande tem recebido telefonemas com o questionamento sobre “em quem votaria se as eleições fossem hoje?”. Se for para aferir a preferência do distinto eleitor, isso pode representar uma faca de dois gumes. Às vezes, o entrevistado direciona a resposta para nome de quem ele não deseja que seja o vencedor e, assim, faz o QG acreditar que “já ganhou”, mascarando a realidade.

Avalista

A senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, dos altos de seus 829.141 mil votos no Estado e 241.903 mil em Campo Grande em 2022, é a principal avalista da candidatura à reeleição da prefeita Adriane Lopes.Se sua pupila tiver sucesso nas urnas, a colocará em uma posição de maior relevância política em 2026. E como geralmente ocorre, os adversários de hoje estarão agitados para serem os amigos de amanhã. Aí...

Vai entender...

Amanhã, o PDT promoverá encontro na Capital e anunciou a presença do presidente nacional da sigla, Carlos Lupi. Causou estranheza ao informar, entre outras coisas, que ele vem para “avaliar as candidaturas” (e se essas não passarem pelo seu crivo à essa altura do campeonato?) e que o encontro “marca um momento importante de reconstrução” (estaria aos cacos?) e fortalecimento do partido no Estado. Os pedetistas não terão candidato a prefeito e apoiarão Rose Modesto (União Brasil).

Aniversariantes

Carla Maria César Oliva de Souza,

Dr. Juliano Albuquerque,

Gioconda Marchini Veiga Holzschuh,

João Braz,

Kênia Suen Lovizon,

Afonso Garcia Filho,

Givanildo Heleno de Paula,

Jakson Franco Martins,

Luiz Carlos Galhardo,

Marcos Menqui Vilhalba,

Wander José Cortes Villela,

Lacy de Mello Rondon,

Maria Estela Bonetti Felicio,

Wilson de Souza Salim,

Mário Sérgio de Azevedo,

Dr. Wilson Ayach,

Izaltina Borges dos Santos,

Robercy Victorio da Silva,

Walter Fernandes Reis,

Durval Cava,

Osmar Pereira Bastos,

Maria Rita Ferreira,

Rita Freire Ancelmo,

Tereza Marilú Barbosa Pires Siufi,

João Henrique Tavares de Queiroz,

Fernanda Abrão Ferzik,

Virgínia Márcia Freire Palhano,

Suria Araújo,

Berenice Auler Krabbe,

Inês Pereira Esteves,

Flávio Henrique de Mello,

Grimaldo de Azevedo Pereira Filho,

Yuri da Rosa Godoy,

Eduardo Cabral Neto,

Flávio de Souza Barros,

Marcelo Franco,

José Guilherme Medeiros Gonsales,

Elizangela Marques de Lima,

Mariosol dos Santos Barbosa,

Célio de Queiroz Candéa Júnior,

Orlando Guimarães,

Maildo Santos de Assunção,

Dr. João Roberto de Lima,

Rogério Evangelista Santinho,

Luiza Andreia de Souza Ramos,

Aluízio Lessa Coelho Filho,

Giuliano Battaglin,

Yassuo Kasai,

Anacleto da Silva Sobrinho,

Fernanda Cristina Delfin Ferreira,

Lurdes Caldeira de Carvalho,

Valter Roniz Dias de Souza,

Carlos Roberto Saravy de Souza,

Claudia Elaine Peres,

Morikatsu Saruwatari,

Aquino de Miranda Coelho,

Marina Alves Oliveira,

Maria Cristina Hvala Figueiredo,

Nilva Ferreira de Souza,

Sônia Maria Trindade,

Marcelo Avalo Ferreira,

Wilson Pereira de Souza,

Marina Moraes da Silva,

Joana Francisca de Siqueira,

Pedro Paulo Mendes Corrêa,

Maria Cristina Tripoli Dias,

Lourdes Barão Ramalho,

Nancy de Almeida Braga,

Edmundo Augusto Barbosa Bacha,

Carolina Barbosa Bacha,

Marilene Toledo Braga,

Marcos José Pinto,

Maria Inês Mascarenhas,

Luiz Hokama,

Afonso do Vale,

Paulo Cézar Rodrigues,

Maria Regina Mercante,

José Antônio Martins Filho,

Marcela Chaves Tavares,

Jairo Pedrosa,

Julião Aguiar,

Margarida da Costa Passos,

Elza Regina Ferreira,

Andréa Nogueira de Rezende,

Margareth Belmonte,

Antônio Carlos Vieira,

Luiz Sérgio Moreira,

Priscila Nogueira de Almeida,

Alberto Neiva Tôrres,

Rosana Freitas Dias,

César Roque Pelizza,

Cláudia Regina Dias Arakaki Ishikawa,

Celso Taissuke Okada,

Rosemary Fernandes Del Picchia Saito,

Roberto Yudi Mori,

Luciana Schaefer Comparin,

Alexsandro Hideo Sakurai,

Paulo Kazuo Oda,

Humberto Medeiros da Silva,

Carlos Goulart de Azevedo,

Antonio Rodrigues Zoccal,

Gomides Ferreira dos Santos Neto,

Arthur Mitsugi Koga,

Karina Norma Cação,

Paulo Sérgio Scapulatempo da Rosa,

Luis Alexandre Figueiredo Santiago,

Rita de Cássia Vendrami Pusch de Souza.



colaborou tatyane gameiro