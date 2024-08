Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 8 de agosto de 2024

autocuidado

Mães podem se inscrever gratuitamente para participar da websérie

O reality show +QMãe chega para revolucionar a vida de mulheres que enfrentam os desafios da maternidade, ajudando-as a redescobrir sua autoestima e autoconfiança.

A websérie, apresentada pela empresária e especialista em redução de estresse materno Júlia Maturana, traz uma proposta inovadora: transformar profundamente a vida de mães que, muitas vezes, colocam suas próprias necessidades em segundo plano.

Em cada episódio, uma participante terá a oportunidade de reconstruir sua identidade, focando em três áreas pessoais de sua escolha. O objetivo do +QMãe é proporcionar às mães a chance de se verem além do papel de cuidadoras, encontrando sua melhor versão para enfrentar os desafios diários com mais força e determinação.

Júlia Maturana explica a importância dessa transformação. “Queremos que essas mulheres possam se redescobrir e se fortalecer, enfrentando a vida com mais confiança e alegria”. As mudanças oferecidas pelo programa são personalizadas, permitindo que cada mãe escolha o que deseja trabalhar, seja na imagem, nas relações familiares ou até na saúde e bem-estar.

O programa oferece um extenso cardápio de opções para as participantes, que podem optar por transformações que envolvem assessoria de imagem, consultoria de moda e estilo, ou até aprender técnicas de automaquiagem.

Além disso, outras áreas como nutrição, culinária, atividade física, finanças, socialização, relacionamento amoroso, vida sexual e qualidade do sono também estão disponíveis para escolha.

A origem do +QMãe

A ideia de criar o reality show surgiu da própria experiência de Júlia Maturana com os desafios da maternidade. Embora seja mãe de três filhos e ame seu papel, Júlia sentiu a necessidade de resgatar sua identidade como mulher para alcançar uma vida mais equilibrada e saudável.

“Quando nos tornamos mães, muitas vezes esquecemos de nossos próprios sonhos e desejos. É fácil cair na armadilha de cuidar de todos, menos de nós mesmas, o que acaba afetando nossa autoestima e confiança”, explica.

Estudos recentes da Universidade de São Paulo (USP), IBGE e Datafolha mostram que a situação enfrentada por Júlia é comum a muitas mães no Brasil. Segundo as pesquisas, 94% das mães se sentem desgastadas, 91% estão tristes e insatisfeitas com a rotina estressante e 78% assumem a maior parte das tarefas domésticas.

Esses dados também indicam que a sobrecarga de tarefas tem um impacto negativo na saúde: 75% das mães relatam descontrole emocional, 66% se sentem mal em relação à saúde mental e 25% sofrem de depressão.

Episódios

O projeto piloto do +QMãe conta com cinco episódios, sendo os dois primeiros já disponíveis online. O episódio de estreia foca na transformação de Júlia, que recuperou sua autoconfiança por meio de mudanças na imagem. A websérie busca inspirar outras mães, mostrando que é possível alcançar bem-estar e qualidade de vida.

Como participar

Mães interessadas em participar do reality show podem se inscrever facilmente. Basta acessar o perfil oficial do +QMãe no Instagram (@maisqmae_oficial) e enviar a mensagem “Quero me inscrever” via Direct. Também é possível realizar a inscrição pelo canal do YouTube, onde os episódios estão disponíveis.