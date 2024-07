Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda, 1º de julho de 2024

Correio B+

A carta do Eremita sugere um momento de reflexão. Portanto, é um momento para agir com cautela, tenha planejamento e sabedoria.

A carta do Eremita no Tarô representa um momento de introspecção, reflexão e busca interior. Essa energia sugere que esta pode ser uma semana favorável para se conectar consigo mesmo, encontrar respostas dentro de si e obter clareza e iluminação sobre sua jornada de vida.

O Eremita simboliza o desapego, o discernimento e a necessidade de se isolar temporariamente para alcançar o autoconhecimento. Pode ser um período de cura interior, no qual é importante reservar tempo para a contemplação e o silêncio.



Essa energia também pode trazer revelações e a oportunidade de confrontar conceitos e convicções, aceitando verdades que antes estavam ocultas ou negligenciadas. “A solidão é o império da consciência.” (Gustavo Bécquer)

Este também é um momento propício para se dedicar à espiritualidade, através de práticas como orações, meditação e contato com a natureza. Deste modo, a carta do Eremita nesta semana o convida a uma jornada de discernimento e conexão com a própria essência, a fim de encontrar clareza, iluminação e soluções para os desafios da vida.

Esta temporada canceriana é um convite para olharmos para as nossas experiências passadas e nos recolhermos um pouco para podermos olhar para frente. Câncer é um signo que preza pela família e se destaca pelos vínculos emocionais e sua natureza intuitiva.



Aproveite e conecte-se com estas emoções profundas para entender o que realmente deseja daqui para a frente de acordo com os seus valores pessoais.

Segundo o Tarô, a solidão pode ser benéfica quando representada pela carta do Eremita, pois sugere um momento favorável para buscar respostas dentro de si mesmo, através da introspecção e reflexão sobre sua jornada de vida.



Então, aproveite e reserve tempo para a contemplação, o silêncio e o contato com a própria essência. O isolamento, quando necessário, pode ser uma ferramenta poderosa para a autodescoberta. De fato, a solidão permite um mergulho profundo em emoções e vivências.

Portanto, a carta do Eremita no Tarô mostra que a solidão não deve ser temida, mas sim abraçada, trazendo benefícios para a jornada de vida.

Vejo o Eremita como alguém que percorreu um longo caminho, viu de tudo e alcançou uma iluminação incrível em sua jornada. Ele finalmente chegou ao fim da escalada e está no topo nevado da montanha. Agora ele ilumina o novo percurso a ser percorrido com sua “lanterna de inteligência”, caminhando com calma e muita cautela.

A energia desta semana convida você a desacelerar e ponderar onde quer chegar com o conhecimento que alcançou até agora, antes de mudar completamente de direção. Isso será mais fácil de fazer agora que você se permitiu dedicar um tempo para verificar a nova perspectiva que adquiriu.

Por mais piegas que pareça, procure escutar a sua voz interior. Confie na sua intuição. Pratique a atenção plena, focando no momento presente e observando seus pensamentos sem julgá-los. Procure práticas que podem ajudar a criar um ambiente propício para relaxamento e meditação, facilitando o desligamento do mundo exterior e permitindo que você se conecte com o seu interior.

Não vou negar, este pode ser um momento solitário. Mesmo que tenhamos apoio de amigos e familiares, algumas decisões importantes precisamos tomar sozinhos. Não tem jeito. Mas é preciso ficar claro que a carta do Eremita não se refere à solidão relacionada à tristeza causada pela falta de companhia e, sim, à solitude, que é um estado de isolamento voluntário e deliberado.



Diferente da solidão, a solitude está associada a sentimentos positivos permitindo a conexão consigo mesmo e o fortalecimento da autoconfiança e do amor próprio. É um momento positivo de estar sozinho, sabendo que pode contar com outras pessoas quando quiser. Por mais paradoxal que seja, “na solidão é quando estamos menos só...” (Lord Byron)

Uma ótima semana e muita luz!

Cris Paixão