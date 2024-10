Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 14 de outubro de 2024

Correio B+

Estudo da Anfarmag mostra que setor emprega majoritariamente mulheres e faturamento anual chega a R$ 11,3 bilhões.

O segmento de farmácias de manipulação apresentou resultados positivos em todos os índices medidos pelo Panorama Setorial da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) para os últimos cinco anos.

Entre 2019 e 2023, as farmácias que preparam medicamentos e produtos sob medida tiveram um aumento de faturamento de 17,1%, somando R$ 11,3 bilhões. O índice é superior ao crescimento do PIB do Brasil. Além disso, houve resultados importantes nos índices relativos à empregabilidade (+15,4%), massa salarial (+23,1%), salário médio (+10,7%), quantidade de estabelecimentos em atividade no país (+8,9%) e arrecadação tributária (+92,7%), recolhendo R$ 1,596 bilhão aos cofres públicos.

De acordo com o diretor executivo da Anfarmag, Marco Fiaschetti, esses números são reflexo de um setor sólido e da sua importância social. “As farmácias de manipulação são empresas essenciais para a saúde do país, atendendo a população em todos os seus perfis e necessidades. Além disso, a população tem buscado mais informação, aumentado o foco em saúde preventiva e bem-estar e, consequentemente, a demanda por produtos individualizados aumenta”, afirma.

Distribuição e novos negócios

O Brasil conta hoje com cerca de 8.700 farmácias de manipulação. Elas estão distribuídas de forma heterogênea pelo Brasil. O maior volume de empresas está concentrado no Sudeste, onde também está a maior parte da população. No entanto, ano após ano o levantamento da Anfarmag aponta crescimento acelerado nas demais regiões.

Das novas farmácias de manipulação abertas entre 2019 e 2023, quase metade (47%) estavam no Nordeste; 26,9% no Norte; 10,1% no Sul; 8,5% no Centro-oeste; e 7,4% no Sudeste. “Um detalhe interessante é que, nessas regiões de maior crescimento, a quase totalidade dos investimentos veio da própria região. Ou seja, não se trata de redes ou de empresários de outras áreas do país que decidiram montar farmácias no Norte e no Nordeste, mas de crescimento local”, afirma Fiaschetti.

Outro dado relevante a se considerar é que o setor é formado principalmente por empresas de pequeno porte: cerca de 80% das farmácias de manipulação apresentam faturamento anual de até R$ 1,5 milhão.

Portanto, os novos negócios enfrentam os desafios naturais do pequeno empreendedor. No entanto, a abertura de uma farmácia de manipulação tende a significar a criação de um negócio mais resistente se comparado a outros setores da economia. Isso porque a média de idade das farmácias em atividade no país é superior a 17 anos, enquanto a vida útil média das empresas brasileiras é inferior a 10 anos.



Geração de empregos femininos

O bom desempenho das farmácias de manipulação favorece particularmente a geração de emprego e renda para mulheres. O Panorama Setorial Anfarmag mostra que as farmácias de manipulação empregam 65,4 mil colaboradores com carteira assinada. Desse total, 78,7% são mulheres e metade delas tem entre 30 e 49 anos.

“Essa proporção majoritária de mulheres se mantém constante ao longo dos anos, o que permite afirmar que o crescimento da empregabilidade das farmácias garante que mais mulheres estão sendo acolhidas pelo segmento”, diz Fiaschetti.

No período avaliado, o setor demonstrou um crescimento tanto das equipes contratadas, quanto do salário pago a elas, com crescimento acima da inflação. Em 2023, a massa salarial do setor foi de R$ 2,08 bilhões, sendo 58,7% do total registrado em empresas com até 19 funcionários. Entre diretos e indiretos, a estimativa é de que o setor gere por volta de 325 mil postos de trabalho.