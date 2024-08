Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 2 de agosto de 2024

CULTURA

Evento gratutito promete mais agilidade na compra de "fichas" e comodidade para o público

Com previsão de atrair mais de 30 mil pessoas, a 2ª edição do Festival da Carne promete trazer opções de cortes e assados que serão distribuídos pelas 30 estações gastronômicas no Parque Laucídio Coelho em Campo Grande.

O evento está com data marcada: 13 e 15 de setembro. Ao contrário de 2023, quando foi utilizado um passaporte recarregável, onde os clientes escolhiam a quantidade de créditos em dinheiro, neste ano o sistema será mais simples, com a venda de fichas.

Na nova estrutura também serão espalhadas mais cadeiras e mesas ao público, para que ninguém fique desconfortável ou consumindo as refeições em pé. De acordo com a organização, mais de 200 pessoas estão envolvidas diretamente trabalhando no festival.

Também estão previstas atrações nacionais e internacionais, palestras e shows musicais. De acordo com a produtora cultural, Márcia Marinho, as estações de carne serão comercializadas e os interessados podem entrar em contato com a produção para iniciar parceria no evento.

“Optamos por mudar esse formato para permitir que o Festival alcance novos empresários e chefs, apresentando novas opções para o nosso público e melhorando a experiência do cliente. Uma vez definidas as novas parcerias, iniciamos a curadoria dessas estações, sempre pensando em oferecer a melhor qualidade para todos”, diz.

Meat Master - Copa Internacional de Assadores

Um dos momentos mais atrativos do festival é a competição entre assadores. No ano passado, mais de 15 mil pessoas consumiram os pratos elaborados por diversos profissionais renomados.

Ao todo, seis toneladas de carne, em iguarias feitas por chefs de cozinha e assadores, foram preparados no evento. Na 1ª Copa teve pódio foi ocupado por profissionais de Campo Grande.

Para Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, a expectativa para esta edição do evento é extremamente positiva.

“Acreditamos que vamos fazer um evento maior e melhor do que o realizado no ano passado, com grandes atrativos para a população em geral, e uma oportunidade para todos conhecerem a qualidade da carne produzida no Mato Grosso do Sul”, discorre.

