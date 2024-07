Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 26 de julho de 2024

Diálogo

Por Ester Figueiredo

ALEXANDRO GRUBER ESCRITOR BRASILEIRO Atrás de cada ser que cruza o nosso caminho há um mestre escondido, uma lição oculta pronta a ser absorvida e necessária naquele momento para o nosso crescimento. Por isso, a pessoa que chega sempre é a pessoa certa”.



FELPUDA

Como não poderia deixar de ser, nos bastidores políticos, vem sendo muita comentada suposta “teoria da conspiração”, que seria digna de filme da mais exemplar “tapetada” se conseguir atingir os objetivos. Segundo se ouve, a ação foi engendrada na tentativa de beneficiar figurinha que teve sonho interrompido e, diante dos recentes episódios, surgiria como “candidatura postiça”. Verdade ou não, as orelhas ali, lá, acolá e alhures estão “queimando” que só. Vai vendo...



Título



O município de Panambi (RS) pode se tornar a Capital Nacional da Pós-Colheita de Grãos, conforme projeto que foi aprovado pelo Senado e segue para sanção do presidente da República.

Mais

Segundo dados apresentados, aproximadamente 60% dos grãos colhidos no Brasil são tratados no período de pós-colheita em equipamentos produzidos em uma das mais de cem empresas do polo industrial de Panambi.

Pedro Ernesto

O livro “Diálogos do Ócio”, de autoria do jornalista Bosco Martins, foi lançado na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, no dia 16, reunindo intelectuais, escritores, jornalistas e admiradores do poeta Manoel de Barros. Antes do lançamento, Bosco foi recebido na Academia Brasileira de Letras (ABL) pelo seu presidente, o jornalista e escritor Merval Pereira (foto), quando conversaram sobre a obra, que traz um inventário de décadas de amizade do autor com o poeta.

Dra. Heda Maria Medeiros Rodrigues e Dr. José Roberto Paquera

Cris Rudge



Em embulição

Que o caldeirão político está fervendo a poucos dias para o encerramento das convenções partidárias, mais precisamente no dia 5 de agosto, disso não resta dúvida. O surgimento de ingredientes novos, funcionando como petardos nos adversários, e até como fogo amigo, poderá refletir negativamente nos envolvidos. Afinal, ninguém gosta de levar bolas nas costas, e para toda ação há uma reação. Portanto...

Nenhum

Diferentemente de 2020, quando três deputados estaduais disputaram a Prefeitura de Campo Grande, nas eleições deste ano, integrantes da Assembleia Legislativa, pelo menos até agora, não estão oficializados pelos partidos para entrar na briga como cabeças de chapa. O petista José Orcírio sairá, mas como vice. No pleito municipal passado, MDB, PT e PL lançaram candidatos, mas não tiveram sucesso na empreitada. O trio conseguiu, porém, a reeleição em 2022.

Apostas

A bancada na Câmara dos Deputados tem dois integrantes que disputarão a eleição, Camila Jara (PT) e Beto Pereira (PSDB). Os dois são as apostas de suas respectivas siglas para tentarem quebrar uma situação histórica: a de nunca terem conseguido o comando político-administrativo da capital de MS. O máximo que os tucanos obtiveram foram participações como coadjuvantes, pois em duas ocasiões disputaram a vice em chapas emedebistas.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO



