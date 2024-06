Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 7 de junho de 2024

Comida havaiana

Descubra a história por trás do popular poke bowl e aprenda a preparar essa deliciosa e saudável receita em casa

O poke bowl, uma iguaria havaiana, tem ganhado popularidade mundial nos últimos anos. Tradicionalmente, poke significa “cortar em pedaços” no idioma local e refere-se a uma mistura de peixe cru (geralmente atum) temperado com sal, óleo de gergelim e outros ingredientes.

Originalmente, os nativos havaianos preparavam o poke com peixes locais e condimentos simples, mas com a influência japonesa no Havaí, o prato evoluiu, incorporando ingredientes como molho de soja (shoyu) e cebolinha. Essa atualização do poke não apenas trouxe novos sabores, mas também novas formas de apresentação e consumo.

Inicialmente, o poke era servido como um aperitivo ou prato principal nas refeições tipicamente havaianas. Com o tempo, sua apresentação se tornou mais sofisticada, com a introdução de tigelas que facilitam a combinação dos ingredientes de maneira harmoniosa e visualmente atraente.

Esse formato em tigela – ou bowl, do inglês – permite uma experiência gastronômica mais envolvente e personalizada, em que cada ingrediente é valorizado tanto pelo sabor quanto pela textura.

Evolução e Popularização

Nos últimos anos, o poke bowl transcendeu suas raízes havaianas, ganhando novas variações e adaptações ao redor do mundo. Hoje, é comum encontrar essa receita com uma base de arroz ou quinoa, acompanhados por uma variedade de proteínas como salmão, polvo e até tofu para os vegetarianos.

Ingredientes adicionais como abacate, manga, pepino, edamame e uma variedade de molhos e temperos, proporcionam um toque contemporâneo a esse prato ancestral.

A popularidade do poke bowl pode ser atribuída a sua versatilidade, ao seu frescor e ao seu valor nutricional. É um prato que agrada aos olhos com suas cores vibrantes e ao paladar com suas combinações harmoniosas de sabores.

Além disso, a tendência de alimentação saudável impulsionou ainda mais a demanda por essa refeição rica em proteínas e baixa em carboidratos. O poke bowl se adapta facilmente a diferentes dietas e preferências alimentares, tornando-se uma opção ideal para aqueles que buscam uma refeição equilibrada e nutritiva.

Ademais, o aspecto sustentável do poke bowl também tem atraído atenção. Muitos restaurantes especializados nessa receita ou na cozinha oriental optam por utilizar peixes e ingredientes de fontes sustentáveis, promovendo práticas de pesca responsáveis e a utilização de produtos orgânicos.

Esse compromisso com a sustentabilidade ressoa com consumidores conscientes, que valorizam a origem dos alimentos e o impacto ambiental das suas escolhas culinárias. Com isso, o poke bowl não só oferece uma refeição deliciosa e saudável, mas também uma escolha ética para os consumidores modernos.

Poke bowl de salmão

Ingredientes

PARA A BASE

2 xícaras de arroz de sushi cozido;

1 colher de sopa de vinagre de arroz.

PARA O SALMÃO

200 g de salmão fresco cortado em cubos;

2 colheres de sopa de molho de soja;

1 colher de chá de óleo de gergelim;

1 colher de chá de sementes de gergelim;

1 cebola roxa pequena picada;

½ abacate cortado em cubos;

¼ de xícara de cebolinha picada;

1 colher de chá de gengibre fresco ralado.

PARA OS COMPLEMENTOS

½ xícara de pepino cortado em rodelas finas;

½ xícara de edamame cozido;

¼ de xícara de cenoura ralada;

Molho de soja a gosto;

Wasabi e gengibre em conserva para servir (opcional).

MODO DE PREPARO

Base e salmão

Para a base, cozinhe o arroz de sushi conforme as instruções da embalagem. Misture com o vinagre de arroz e deixe esfriar. Já com relação ao salmão, em uma tigela, misture o peixe com o molho de soja, óleo de gergelim, sementes de gergelim, cebola roxa, abacate, cebolinha e gengibre ralado. Deixe marinar por pelo menos 10 minutos.

Montagem

Em uma tigela grande ou em várias tigelas individuais, coloque uma porção de arroz de sushi na base. Distribua o salmão marinado sobre o arroz. Adicione os complementos ao redor do salmão: pepino, edamame, algas marinhas e cenoura ralada. Se desejar, adicione um pouco de molho de soja, wasabi e gengibre em conserva para dar um toque final.

Como servir

Misture levemente todos os ingredientes na tigela e desfrute de um poke bowl fresco e para lá de saboroso.

Saiba

O poke bowl não é apenas uma receita “queridinha” da internet, uma tendência passageira, mas uma celebração da fusão entre culturas tradicionais e gastronomias típicas.

Com suas raízes profundas no Havaí e sua adaptação global, esse prato continua a encantar paladares ao redor do mundo. Experimente fazer o seu próprio poke bowl em casa e descubra por que essa delícia saudável e colorida conquistou tantos admiradores pelo planeta.

