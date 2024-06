Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 18 de junho de 2024

Karla Tabalipa escritora brasileira

"Então a gente aprende. Que um tombo pode significar um belo recomeço. Que nada dói pra sempre. Que a fé é o melhor remédio, aliada ao tempo”.

FELPUDA

Antes mesmo do início oficial da campanha, já se ouve nos bastidores políticos que trairagem estaria em curso porque certa ala do partido não digeriu candidatura que “desceu de goela abaixo”. Como essa tchurminha não está acostumada a desistir de seus sonhos – e não são aqueles de padaria –, a estratégia que utilizaria seria outra, para alcançar seus objetivos. No popular: bater na orelha do “apoiado”, esconder a mão e dar um largo sorriso. Essa gente...

Segundo plano

A imprensa estatal “escanteou’’ o prefeito de Três Lagoas Akira Otsubo na divulgação da visita do governador Eduardo Riedel a Bataguassu, no sábado. O destaque foi dado ao deputado estadual tucano Pedro Caravina.

Mais

Ele já administrou aquela cidade e sua esposa é pré-candidata a prefeita e adversária de Akira. No texto jornalístico, apenas uma citação, no último parágrafo, do nome do anfitrião. Ano eleitoral tem dessas coisas.

O Conselho dos Representantes Comerciais de Mato Grosso do Sul foi contemplado na primeira edição do Prêmio de Excelência e Inovações Práticas em Gestão de Resultados nos Conselhos de Fiscalização Profissional na categoria Prática Aplicada à Gestão de Riscos em Proteção de Dados Pessoais. Representantes da entidade receberam o prêmio durante o 1º Congresso Nacional dos Conselhos de Fiscalização Profissional, realizado em Brasília (DF).

Termômetro

Neste período de campanha eleitoral será possível verificar a quantas andam os partidos com candidaturas em todo MS. Muitas dessas siglas que tiveram seus tempos áureos hoje estão buscando aliança e, em alguns casos, nem participarão das chapas majoritárias, e sim das proporcionais, para tentar eleger vereadores. Em Campo Grande, o PT, que governou o Estado por oito anos, tem apenas dois vereadores e lançou uma candidatura considerada ainda, segundo alguns, “meia-boca”.

Semelhante

O MDB também não foge à regra, pois administrou o Estado por oito anos, a Prefeitura de Campo Grande por 16 anos (mandatos de André Puccinelli e Nelsinho Trad) e atualmente é representado na Câmara Municipal da Capital por apenas três vereadores. Isso, sem contar que não deverá nem lançar candidato a prefeito, segundo previsões de quem diz “entender do riscado”.

Mesmo passo

O PDT, que também reinou por ter um representante como vice-governador e ter ocupado diversas secretarias, hoje está “raquítico” que só, pois perdeu o único vereador, que migrou para o PP. Não deverá lançar nome na disputa pela prefeitura e agora corre para formar aliança, com o objetivo de eleger vereadores para não “desaparecer do mapa’’, pelo menos na Capital, em termos de representatividade no Legislativo.

