Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 4 de junho de 2024

No Dia do Meio Ambiente - Acervo de fotos são comercializadas para apoiar as iniciativas do Projeto Água Vida pelo Brasil

Para o fotógrafo e ambientalista Mário Barila, a fotografia é uma poderosa ferramenta em prol das causas socioambientais. É através de sua câmera que ele registra fotos impressionantes da natureza ameaçada pelo homem, espécies em extinção, a realidade das comunidades locais, assim como a luta pela preservação da vida e do planeta.



Todas as fotos produzidas são comercializadas para levantar recursos destinados para realizar ações em parceria com Ongs, entidades ambientais e instituições de ensino e pesquisa.

Economista de profissão, Mário Barila começou a se dedicar à fotografia, sua paixão desde a adolescência, ao se aposentar. Se especializou na arte da fotografia com o renomado fotógrafo Araquém Alcântara, famoso por retratar a fauna e flora brasileira.

Sensibilizado com pessoas em situação de extrema pobreza e as questões ambientais encontradas em suas viagens pelo Brasil e exterior, Barila resolveu usar a arte da fotografia para apoiar as causas ecológicas e sociais.

Há 10 anos, Barila, por meio do seu Projeto Água Vida, vem apoiando ações relevantes com os recursos arrecadados com a venda das fotografias e doações de parceiros. O Projeto Água Vida já financiou e participou de uma série de ações, como reflorestamento das áreas desmatadas Mariana e Brumadinho (MG), da região amazônica do Pará, Fernando de Noronha (PE), Ilha do Mel e Niterói (RJ) e litoral de São Sebastião (SP).



Mais recentemente, apoiou ação de recuperação da Área de Proteção Ambiental do Sauim-de-Coleira, em Manaus (AM) e de reflorestamento d a área de mangue e coleta de resíduos sólidos da Lagoa Mundaú, em Maceió (AL).

Os interessados em conhecer mais sobre as atividades do Projeto Água Vida e contribuir com as ações de Mário Barila podem acessar o blog do fotógrafo ou a página no Instagram/@barila.

Sobre Projeto Água Vida – Criado em 2014 pelo economista Mário Barila, a iniciativa tem como objetivo desenvolver e realizar ações em prol da preservação e educação ambiental, além de resgate de cidadania, destacando a importância vital da água para a vida do planeta. As ações são financiadas com a venda de suas fotos e doações de parceiros. Ao longo dos dez anos, Barila, por meio do Projeto Água Vida, já apoiou causas relevantes em parceria com Ongs, instituições e entidades conceituadas.