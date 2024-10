Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado, 12 de outubro de 2024

MS 47 ANOS

Programação começou nesta semana e vai seguir pelo restante de outubro com variedade de eventos e feiras com intuito de celebrar o turismo do estado, que completa 47 anos nesta sexta-feira (11)

Nesta sexta-feira (11) o Mato Grosso do Sul comemora 47 anos desde sua separação de Mato Grosso, popularmente conhecido como "Dia da Criação do Estado", do qual é declarado feriado estadual. Com isso, o turismo local marcará presença em eventos nacionais e internacionais realizados durante todo o mês de outubro.

Desde segunda-feira (7) até esta quinta-feira (10), o turismo sul-mato-grossense, por meio da Fundação de Cultura de MS (FundTurMS), participou, pela oitava vez seguida, do maior evento deste segmento no mundo, a Adventure Travel World Summit 2024 (ATWS), organizado pela Adventure Travel Trade Association (ATTA), onde aconteceu no Panamá neste ano.

A partir de amanhã, sexta-feira (11), até domingo (13), a FundTurMS irá representar o turismo local na Feria Internacional de Turismo del Paraguay (FITPAR), evento organizado pelo Sebrae e pela Embratur, do qual, no ano passado, participaram mais de 7.500 participantes de 11 países, em 65 estandes, além de mais de 5.200 reuniões de negócios nos dias de evento.

Um dia depois, a FundTurMS parte rumo a outro evento na América do Sul, o Remote Latin America, que vai acontecer entre os dias 14 e 17, na região de Puyehue, no Chile. Participam dele compradores de viagens de alto-padrão da maior parte do ocidente.

Para finalizar o mês intenso de participações em eventos de turismo internacional, o Mato Grosso do Sul estará na Innovate for Tomorrow: Climate Action Summit 2024,organizado também pela ATTA, que neste ano acontecerá na Finlândia, entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro.

Porém, nem só de eventos internacionais vai viver o turismo local. Nesta quinta-feira (10), a FundTurMS fará uma capacitação de 800 agentes de franqueados e multimarcas de Belo Horizonte e região, em uma parceria com a Azul Viagens.

Ainda, nos dias 24 e 25, acontece a 13ª edição do Brazil Travel Market (BTM), em Fortaleza (CE), com foco no mercado B2B no país. Para encerrar, nos dias 30 de outubro a 2 de novembro acontece o Congresso Abeta Summit, em Foz do Iguaçu (PR), com o tema "Abeta, 20 anos de vida ao ar livre", já que a organizadora, a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA), comemora 20 anos no ramo em 2024.

Ao todo, é esperado que o turismo local atinja a marca de participação em 30 eventos nacionais e 11 internacionais neste ano, com a realização de mais de 3 mil agentes de viagens e operadoras, 15 ações de Fam Tours, Press Trips e relacionamento com influenciadores, das quais quatro ocorreram com público norte-americano e europeu, num total de 56 ativações.

Assine o Correio do Estado