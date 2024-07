Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado, 27 de julho de 2024

AGENDA CULTURAL

História do filme se passa na Capital e mistura mistério, suspense e romance; "Visões da Mulher na Música Erudita Brasileira" tem abordagem feminista; e 21ª Parada LGBTQIAPN+ de Campo Grande será realizada neste sábado

Hoje, às 19h30min, o Museu da Imagem e do Som (MIS) de Mato Grosso do Sul será palco da estreia de “Sala Secreta”, o mais recente trabalho do jovem cineasta Davi Pierre.

O longa-metragem, ambientado em Campo Grande, combina mistério, suspense e um toque de romance. A trama acompanha um grupo de investigadores de elite em busca dos responsáveis por atentados terroristas contra figuras políticas importantes, enfrentando altos custos pessoais em sua jornada pela verdade.

A história gira em torno de um time especializado em interrogatórios aprimorados, ou seja, tortura, que busca desmantelar um grupo terrorista responsável por assassinar políticos em acidentes aéreos. Davi Pierre explica que a inspiração para o filme veio de incidentes reais, como as mortes do ministro do STF Teori Zavascki e do presidenciável Eduardo Campos em acidentes aéreos. “A ideia surgiu com esses eventos, mas é uma obra de ficção, não baseada na realidade”, explica o cineasta.

“Sala Secreta” se destaca por sua narrativa não linear, desenrolando-se em três linhas do tempo distintas. “O filme ocorre em 2010, e duas tramas paralelas em 2023. No fim, tudo se conecta, mas exige atenção do espectador para acompanhar”, frisa Pierre.

DETALHES DA PRODUÇÃO

“Sala Secreta” foi escrito e dirigido por Davi Pierre e levou dois anos para ser concluído, sendo inteiramente financiado pelo próprio cineasta, juntamente com atores e equipe técnica. O elenco conta com os experientes atores Espedito Di Montebranco e Anderson Black, além de talentos da escola de teatro Adote.

O roteiro levou três anos para ser desenvolvido. Pierre, que faz parte da escola de teatro Adote, contou com o apoio voluntário de atores da instituição. “Sem financiamento público, o projeto foi sustentado com recursos próprios e dos atores. Começamos as filmagens em 2022 e concluímos em 2024”, relata.

O lançamento de “Sala Secreta” é aberto ao público e a entrada é gratuita. O Museu da Imagem e do Som está localizado no Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 559, 3º andar.

Recital “Visões da Mulher na Música Erudita Brasileira”

Também nesta sexta-feira, às 20h, o Teatro do Mundo será o cenário do recital “Visões da Mulher na Música Erudita Brasileira”. Com duração de uma hora, o evento oferece uma perspectiva histórica sobre o papel das mulheres na música erudita do Brasil, destacando sua evolução de musas passivas a participantes ativas na criação e na interpretação musical.

Interpretado pela soprano Manuelai Camargo e pelo violonista Cyro Delvizio, o recital homenageará figuras icônicas como Chiquinha Gonzaga, Celeste Jaguaribe, Cecília Meireles, Florbela Espanca e Bidú Sayão, reconhecendo suas contribuições fundamentais para a música erudita brasileira.

Além da apresentação do duo hoje, o violonista Cyro Delvizio vai tocar gratuitamente na terça-feira (30), na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o repertório: “Barrios e seus amigos brasileiros”, com músicas de Agustin Barrios (paraguaio) e compositores brasileiros.

SERVIÇO

Data: Hoje, 26 de julho.

Horário: 20h.

Ingressos: R$ 40 (antecipado), R$ 50 (na hora).

Local: Teatro do Mundo, Rua Barão de Melgaço, nº 177 – Centro, Campo Grande.

Contato: (67) 99696-9774.

21ª Parada LGBTQIAPN+ de Campo Grande

Neste sábado (27), com concentração a partir das 12h na Praça do Rádio Clube, será realizada a 21ª edição da Parada LGBTQIAPN+ de Campo Grande. O evento promete transformar a cidade em um grande palco de cores, alegria e inclusão, reunindo diversas pessoas em apoio à comunidade.

A programação do evento contará com performances de artistas como Thysmmy Kissmy, coletivo Crew Drag CG, House Hands Up MS, Duo Resistência, Conexão Urbana e Cia Canindé.

Já a música será por conta de Dany Cristinne, Beca e a Gaia Arte, Ruschel, Manuzera, Georgia: o Anjo Azul, Silveira, Gabriel Diaz part. Will, Gustavo Freitas, Baiflu e Gaga Funkeira. Além dos shows, haverá DJ sets com Jubba, LadyAfroo, Depieri e Lauanda Dummor.

No Shopping Campo Grande

Quintal Sesc: Hoje, a partir das 17h20min, o Quintal Sesc traz food trucks, artesanato e recreação infantil. Às 18h30min, a Trupe Guavira apresenta musicalização e contação de histórias, seguida pelo show da banda Neurock às 20h. O evento é gratuito e ocorre no estacionamento próximo à Riachuelo.

Despedida da Exposição Van Gogh: Última chance para visitar a exposição imersiva de Van Gogh. Com a promoção Dobradinha Van Gogh, pague meia-entrada e ganhe um convite extra para um acompanhante. Valores variam de R$ 30 a R$ 47,50, dependendo do dia e do horário.

Le Cirque: Em curta temporada no estacionamento do Carrefour, o circo apresenta shows às 20h de segunda a sexta e múltiplas sessões aos fins de semana. Os ingressos podem ser adquiridos na promoção Compre e Ganhe, onde R$ 350 em compras no shopping valem um ingresso.

Parque dos Dinossauros: Localizado na praça central, o parque oferece atividades como arvorismo, tirolesa e escalada, com preços que variam de R$ 30 a R$ 90. Aberto de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 12h às 20h.

Feira Expo: Localizada na Praça de Eventos, a feira oferece produtos de artesanato, doces, bijuterias e vestuário de diversos estados brasileiros e de países como Portugal e Senegal.