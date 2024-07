Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado, 6 de julho de 2024

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

William Shakespeare escritor inglês

"Uma pessoa é única ao estender a mão, e ao recolhê-la inesperadamente torna-se mais uma. O egoísmo unifica os insignificantes"

Felpuda

Como o dito popular preconiza que o uso do cachimbo deixa a boca torta, vereador que era crítico atroz da administração e que hoje mudou de lado teve recaída e atacou verbalmente o trabalho de secretária. O dito-cujo ainda acusou “sua vítima” de estar trabalhando contra a administração e bradou que ela “pedisse para sair” do cargo. Certamente “esqueceu-se” que, se as funções não vêm sendo exercidas como deveriam, é possível demiti-la, sem choro e nem vela. Há quem diga que tudo não passa de jogo de cena. É cada uma!..

No topo

A Associação Brasileira de Produtores de Algodão informou que o Brasil é oficialmente, e pela primeira vez, o maior exportador mundial de algodão, superando os Estados Unidos.

Mais

A meta, que era prevista para ser alcançada apenas em 2030, foi batida antes mesmo do encerramento do ano comercial de 2023/2024. A previsão é de que os dois países se alternarão no topo do ranking.

Publicada no dia 2 no Diário Oficial da União a lei que concede ao município de Nova Friburgo (RJ), criado no século 19, o título de Suíça Brasileira. O projeto é do deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e, no Senado, teve parecer favorável de Romário (PL-RJ). Os primeiros migrantes se instalaram naquela região de clima ameno e paisagens montanhosas porque ela lembrava o ambiente alpino do país europeu. Recebeu o nome de Nova Friburgo em homenagem ao Cantão de Friburgo, de onde a maioria veio para o Brasil.

Hermantina da Costa Queiroz, que comemorou 94 anos no dia 24 de junho

Rubens Zogbi e Ana Claudia Ciasca

Farra

Não são apenas os incêndios que vêm chamando a atenção dos olhares para Corumbá, mas também as visitas da Polícia Federal. Supostas ações nada republicanas colocam o município no foco das erupções causadas por malfeitos praticados pelos chamados homens públicos. A população fica espantada que só ao saber que ainda tem gente querendo misturar dinheiro que não é seu no mesmo bolso onde está o particular.

Balaio

O PL voltou a ser motivo de piada pelo “balaio de gato” em que se transformou nesse período de definição de pré-candidaturas. Mesmo vendo o partido prestes a cair no colo como coadjuvante de outra sigla, ainda tem alguns se colocando como postulantes na disputa pela prefeitura. Como disse adversário, ironizando os liberais: “Candidatos até que o PL tem, mas o que não tem é o que estão querendo disputar”.

Traque

Por falar no PL, o anúncio do deputado federal Marcos Pollon de que é pré-candidato a prefeito acabou em um simples traque, em vez de uma explosão política, como por certo ele queria. Apesar de ser o campeão de votos em Campo Grande para a Câmara dos Deputados, deixou o cavalo encilhado passar quando se discutiam as pré-candidaturas no partido. Como todos sabem, três coisas não voltam: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. E deu no que deu...

ANIVERSARIANTES

Eduardo Corrêa Riedel,

Victor Daniel Arriagada (Chileno),

Dra. Débora Marchetti Chaves Thomaz,

Fausto Ferreira de Brites,

Odilon de Oliveira Júnior,

Aluízio Pereira dos Santos,

Eunice Xavier,

Lia Maria Bruno Marietto,

Dra. Maria Ilizabeti Donatti,

Valdeci Paulino dos Anjos,

Odete Silveira Severo,

Eduardo Miranda dos Santos,

Gecylda Zoé Siemionko Suris,

Milton Carlos de Oliveira,

Francisco Rennei Guimarães,

Dr. Ary Sortica dos Santos,

Waldeir Piano da Silva,

Maiza Odette Pereira Caldas,

Cleonice Alexandre Le Bourlegat,

Geraldo Mangel Cardoso,

Ilda Ribeiro de Oliveira,

Stela Mari Pirez,

Dr. Hércules Maymone Júnior,

Jean Marcel Abuhassan Gonçalves,

Luiz Akira Yoshio Otsubo,

Goretti di Moura,

Dr. Antônio Miziara Neto,

Heloisa Helena Meldau Varela,

Karina Cogo do Amaral,

Flávia Bertoni,

Yoshikazu Higa,

Clauder Gaete,

Fabiana Silva da Cunha Dal Farra,

Luciano Augusto Rinaldi Netto,

Edileuza Pereira de Lima,

Sandra Maria Azambuja,

Helder Carvalho Pereira,

Luiz Estevão Mujica,

Mônica Sofia Augusto,

Bruna Lucianer,

Janaína Fiuza de Andrade,

Mirella Silva Melo,

Antônio Carlos Pereira,

André Puccinelli Júnior,

Marlene de Matos Oliveira,

Kátia Chaia Jacob Pedrossian,

Dr. Jorge Cardoso Ramalho,

Eva Simioli Furlan,

Mirtys Fabiany de Azevedo Pereira,

Ricardo Cândido de Oliveira Ramires,

Paulo Roberto Ximenes,

Ruth Ferreira Corrêa,

Arlete Pedroso Mariano,

Rosângela Ramires de Campos,

Alberto Elias de Souza,

Fábio Grisolia Stefani,

Adriana Mara de Oliveira,

Gilberto Felix de Souza,

Nadim Salles,

Marisa Luna Kitzig,

Bethânia Rocha Araújo do Nascimento,

Amauri de Oliveira,

Roberto Duarte Faria,

Geovania Jardim Ribeiro,

Osmar Alves Coco,

Oberdam Amâncio Alves Lima,

Diogo Martinez da Silva,

Erika Kiyomi Matsuda,

Luis Fernando Nunes Rondão Filho,

Marcelo Henrique Galharte,

Ronaldo da Silva Xavier,

Deraldo Pereira da Motta,

Mariana Ormazabal Sastre,

Onofre da Costa Lima Filho,

Francisco Carlos Hauschild Fetter,

Elizabeth Seabra Pereira,

Valdenil Rodrigues Pinheiro,

Mirian Luzia Carvalho de Moura Bastos,

Elaine Cristina da Costa Leite,

Luciana Insfran Barbosa,

Doglas Roberto Lemoigne da Silva Junior,

Marcos Kiribao Cavalcanti,

Jorge Paiva Santos Martinez,

José Maria Pereira Gonçalves,

João Vanderlei Cabral,

Diego Freire Thomaz,

Eurico Santanna,

Rubia Mariana Possa Daneluz,

Rossana Paroschi Jafar,

Natacha de Castro Wiziack,

Dayane Machado Tobias,

Bruna Kawano Rodrigues,

Renata Cristina Gobbi de Oliveira,

Greicy Samir Nammoura,

Emanuelle Rossi Martimiano,

Flávio Augusto Teixeira Barros,

João Eduardo Doimo de Oliveira,

Geraldino Viana da Silva,

Patricia Gonçalves da Silva Ferber,

Raimundo Paulino da Rocha,

Maria Rita Gonçalves,

Gonçalo Lima da Silva,

Selene Maria Monteiro,

Celina Costa Ribeiro,

Érica Rocha Faria,

Marilene de Souza Oliveira,

Olívia Pinheiro Alves,

Ana Maria Pereira Lopes.

*Colaborou Tatyane Gameiro