Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 15 e 16 de junho de 2024

Nelson Araújo Filho poeta brasileiro

Tenho fome!

Venho de aflições: nos meus olhos, medo!

O que não tenho pra dar, não peço, não aceito!”.

FELPUDA

Depois de sonhar em ser presidente da República, e em meio ao caminho das desilusões, baixar a bola para tentar ser senador e ter um desempenho pífio nas urnas, figurinha estava recolhida até agora. Mas andam espalhando que poderá ser vice de certa candidatura a prefeito. Por enquanto, o partido sonda outros nomes,

mas pelo andar da carruagem, dizem que poderá prevalecer o dito popular: “Se não tem tu, vai tu mesmo”.

SOS

Nas borrascas que enfrentou em algumas de suas disputas, o ex-governador André Puccinelli apelou para as mulheres assumirem as empreitadas. Foi assim quando recuou, em 2002, de disputar o governo. Quem teve que ir para o sacrifício em seu lugar foi Marisa Serrano, do PSDB. Depois, livre das imposições, ela foi eleita senadora e aposentou-se como conselheira no Tribunal de Contas de MS.

Repeteco?

Já em 2018, quando não pode disputar por problemas com a Justiça, o ex-governador recorreu à então senadora Simone Tebet, que no início concordou em entrar para a disputa, mas posteriormente declinou

do convite e foi dar sequência à sua vida pública. Prestes a jogar a toalha, agora Puccinelli estaria articulando para lançar uma de suas filhas como vice-prefeita na chapa tucana.

Estratégia

Em Dourados, o PL indicou o nome de Giani Nogueira como pré-candidata a prefeita. Ela é esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira, o “Gordinho do Bolsonaro”. Assim como em Campo Grande, comenta-se nos bastidores que seria uma estratégia da cúpula nacional do partido para na “Hora H’’ fechar uma aliança com o PP, saindo nas chapas como vices.

Só conversa

Defensor da emenda à Constituição que tramita no Senado propondo o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito, aumentando seus mandatos de quatro para cinco anos, a partir de 2026, o senador Cleitinho afirma que unificar as eleições é uma medida para reduzir os custos. E diz que o tão propalado objetivo do fundo eleitoral “é conversa fiada”.

Lançamento

O empresário, publicitário e jornalista Humberto Alberto de Medeiros Filho reuniu de A a Z, na sede da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, para o lançamento do seu novo livro, “Nadas em Busca dos Tudos”, no dia 20 de maio. Os cliques são do Studio Vollkopf.

*Colaborou Tatyane Gameiro