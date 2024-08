Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 24 e 25 de agosto de 2024

Correio B

A ação acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto, e conta com os dias 26 e 27 de agosto e contará com uma maratona dos 10 longas finalistas do Prêmio Grande Otelo

Em alusão ao UCI Day Cinema Brasileiro, o cinema terá ingressos a R$10 para filmes brasileiros, a ação acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto e contará com uma maratona dos 10 longas finalistas do Prêmio Grande Otelo, considerado a maior premiação do setor audiovisual.

A seleção conta com as produções “Mussum, O Filmis”, “Noites Alienígenas”, “Nosso Sonho - A História de Claudinho e Buchecha”, “Pedágio”, “Desapega!”, “Minha Irmã e Eu”, “Os Farofeiros”, "Pérola", "Saudosa Maloca" e "Três Tigres Tristes". Os ingressos já estão disponíveis para venda e o evento tem apoio da ETC Filmes.

Confira a sinopse:

"Mussum, O Filmis" - Finalista em 12 categorias na premiação, é dirigido por Silvio Guindane e traz a história do comediante Mussum, dos Trapalhões, desde a sua infância até o auge de sua carreira.

“Noites Alienígenas” - Competindo em 6 categorias, o filme conta a saga de três amigos que revelam um panorama da vida urbana do Acre, que é pouco noticiada, mas vive o mesmo drama da guerra contra as drogas e das facções originadas pelo tráfico.

“Pedágio” - O filme que recebeu 6 indicações no prêmio, da diretora Carolina Markowicz aborda o conservadorismo através do papel de Suellen (Maeve Jinkings), funcionária de um pedágio que busca formas ilegais de adquirir uma renda extra e submeter seu filho ao processo da "cura gay"

"Nosso Sonho" - A cinebiografia da dupla de cantores Claudinho & Buchecha dirigida por Eduardo Albergaria foi o filme brasileiro de maior bilheteria em 2023 e também foi indicado a 6 categorias no Prêmio Grande Otelo.

“Desapega!” - Dirigida por Hsu Chien, aborda o assunto da compulsão por compras através da personagem de Rita, interpretada por Gloria Pires

“Minha Irmã e Eu” - de Susana Garcia, estrelado por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, se consolidou como o primeiro filme brasileiro a alcançar a marca de mais de 2 milhões de espectadores desde 2019. O filme conta a história das irmãs Mirian e Mirelly que nasceram em Rio Verde, no interior de Goiás. Além de terem seguido caminhos opostos, elas vivem às turras. Quando a mãe delas desaparece, as duas deixam de lado as diferenças e se unem para procurá-la em uma viagem que pode mudar suas vidas.

"Os Farofeiros 2" - O filme que levou 1,8 milhão de espectadores aos cinemas neste ano. Dirigido por Roberto Santucci acompanha o grupo de amigos em mais uma viagem, desta vez para a Bahia, mas sempre com várias enrascadas.

"Pérola" - Dirigido por Murilo Benício, recebeu 5 indicações e é baseado na obra de Mauro Rasi, que traz para o centro da trama a relação entre um filho dramaturgo e sua mãe, interpretada por Drica Moraes.

“Saudosa Maloca” - Indicado a três categorias, é um longa inspirado em uma das músicas mais famosas de Adoniran Barbosa e dirigido por Pedro Serrano. A produção tem como plano de fundo a antiga São Paulo e acompanha o jovem garçom Cícero (Sidney Santiago) e seus amigos tendo suas vidas ameaçadas enquanto o bairro do Bixiga passa por grandes transformações.

"Três Tigres Tristes" - O longa de Gustavo Vinagre, que recebeu uma indicação ao prêmio, retrata a história de um trio de jovens que dividem o cotidiano em uma quitinete no bairro da Liberdade, em São Paulo. Em determinado momento do filme, os três recebem uma ordem de despejo e se vêem obrigados a lutar por dinheiro, o que os faz entrar em contato com seus passados individuais e suas realidades de vida e família.

Os ingressos já estão disponíveis e poderão ser adquiridos no guichê ou de forma online, pelo site oficial do UCI (clique aqui)

Estreias da semana

Nesta semana, o filme 'O Corvo' ganha destaque, considerado um dos projetos mais comentados da indústria cinematográfica dos últimos anos, o filme é baseado nos quadrinhos de James O'Barr e tem como protagonistas Bill Skarsgård ("It: A Coisa") e a cantora FKA Twigs, que faz sua estreia na telona.

Outras estreias incluem os filmes Meu Filho, Nosso Mundo, Harold e o Lápis Mágico, Pisque Duas Vezes, Tipos de Gentileza e Motel Destino.

Assine o Correio do Estado