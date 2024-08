Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 31 e 01 de agosto/setembro de 2024

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Sylvia Cesco poeta de ms

"Minha alma é feita de rendas esgarçadas,

não são de seda, nem de algodão.

Mas não há nada que as rebente ou lhes dê nó".

FELPUDA

Candidato a vereador de cidade do interior de MS distribuiu vídeo em suas redes sociais em que aparece tecendo loas ao nome indicado pelo seu partido para a disputa da prefeitura e anuncia sua agenda das caminhadas pelos bairros com seus cabos eleitorais. No momento em que estava dizendo seu nome e o número para ser teclado nas urnas, buzinaço de seus empolgados correligionários torna inaudível o que está falando. A continuar assim...

Neste sábado, às 16h, no Parque das Nações Indígenas, acontecerá a 1ª Caminhada Todos por Elas: Um Movimento pelo Fim do Feminicídio. A concentração para a caminhada terá início na Concha Acústica Helena Meirelles, de onde os participantes seguirão por um trajeto de 1 km ao redor do lago do parque, retornando ao local de partida. O evento contará com logística bem estruturada, incluindo a distribuição de água, serviços médicos, segurança e animação, e é uma realização conjunta do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul. A desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMS, é a idealizadora da Campanha #TodosporElas.

Gleice Amado e Deise Alves Monteiro

Carolina Galindo - Creditos Nicolas Calligaro

Devagar

Enquanto algumas assessorias estão divulgando até "o respirar" de candidatos a prefeito de Campo Grande, outras se assemelham a carro que precisa pegar no tranco. A continuar assim, será como teco-teco competindo com airbus.

Paternidade

A terceira edição do projeto Meu Pai Tem Nome foi realizada pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, por iniciativa do Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos-Gerais, acontecendo simultaneamente em todo o País. Em MS, ocorreram em 13 comarcas. Na Capital, somaram 41 atendimentos e 13 exames de DNA, totalizando 92 pessoas que receberam orientação e 17 que solicitaram procedimentos de compatibilidade sanguínea.

Evidente

Diante da crescente onda de execuções em Campo Grande com envolvimento de facções, morador das antigas afirmou que, "por anos, dourou-se a pílula", pois estava evidente que isso aconteceria. Justificou pelo fato de MS fazer fronteiras com dois países envolvidos com plantio de maconha e tráfico de cocaína. E disse: "Por aqui, antes, bandido anoitecia, mas não amanhecia".

Aniversariantes

SÁBADO (31)

Paulo Roberto Freire Palhano,

Silvana Maria Marchini Coelho,

Otavio Pazin,

Dila Sampaio,

Lindalva David Costa,

Maysa Lilian de Paula,

Davi Gonçalves Costa,

Maria Aparecida Pereira Maia,

Sérgio Fernando da Costa Lopes,

Vécio de Oliveira Brito,

Tiago Ferreira de Castro,

Siyoji Yamamoto,

Sara Dacron Ferreira,

Custódio Atanásio da Silva,

Siley de Souza Ferreira Silva,

João Custodio Braga,

Ângela Bernardes da Silva,

Luciano Ferreira,

Joselina Soza Gouveia,

Cristiane Gonçalves Pimentel,

André Luiz Gutierrez,

Ailton Ramos Lima,

Roberto Camillo,

Semia Raslan Pettengill,

Maurício Gomes de Arruda,

Dra. Bianca Maria Gasparini,

Kayque Rodrigues Leandro da Silva,

Dr. Valdir Donizete Galvão Torres,

Aparecido Rojo Duarte,

Sérgio Henrique Cance,

Francisco Luiz Rodrigues Cirilo,

Alda Fernandes Pulchério,

Francisco Modesto Sobrinho,

Fernando de Carvalho Santos,

Reinaldo Yoshiro Mizobata,

Rosa Mônica Lopes Moura,

Walmir Tornaciole de Matos,

Glória Maria de Castro,

Luiz Carlos Antunes,

Sidney Ramão Massuda,

Vera Cristina Bacchi,

Jorge André Caetano,

Vera Cristina Galvão,

Yolanda Tereza de Freitas,

Patrícia Gutierres de Moraes,

Fernando Jeffery,

Luiz Antônio de Queiroz,

Alceu Menezes Jordão,

Arnaldo Serafim,

Eva Maria Fontoura Corrêa,

Elizabeth Cristina Bobato,

Glória Maria Moreira Lima,

Dr. Raimundo Girelli,

João Nobuko Eguchi Minami,

Adriane Pires Batiston,

Ramon Hector Calderon,

Elde de Mattos Fukushima,

Leandra Marla Oshiro,

José Emílio Bianchini,

Ana Karina Garcia Javarez

de Araújo,

Norberto Oguro,

Wilma Martins Vidal Migotto,

Dirceu Paulo Bigaton,

Diego Bonilha Schlatter,

Therezinha Mercante Zucarelli,

Cláudia Yukimi Sano Iwata,

Ana Cristina Oliveira Bitencourt,

Camila Cazarotto Mateus,

Niwton Lopes Cirqueira,

Anibal Apostolo de Oliveira,

Eliana Sandra da Silva,

Carla Cristina Souza,

Luiza Lima Lopes,

João Henrique Santos,

Raissa Guerreiro Caetano, Elaine Cristina de Lima Schwind,

Henrique Fernando Carmona Cogo,

Simone Gassen Tonini.

DOMINGO (1º)

Dr. Gervásio Alves

de Oliveira Júnior,

Cláudia Bossay

Assumpção Fassa,

Jean Saliba,

William Henrique Machado,

Cláudio Takeshi Iguma,

Arlindo Nardini,

Rodrigo Juliace de Araújo,

Maria do Socorro Alves Cardoso,

Edson Inacio Guarnieri,

Julio Kenko Shimabukuro,

Laerte Gomes da Silva,

Rosângela Teixeira

dos Santos Couto,

Maria Lucia Alves Melli,

Ricardo Landi,

Nilson Paulo Fontana Cordeiro,

Araldo Caimar Rocha,

Cláudio Sérgio Guasso,

Priscila Elisa Siqueira Gianini,

Paulo Sérgio Gondim,

Egídio Vilani Comin,

Wellington Oshiro,

Orestes Ferreira dos Santos,

Ana Carolina de Paula,

Sidney Guerreiro,

Mariana Baís Mujica,

Dr. Luiz César (Luizito) Anzoategui,

Dr. André Luiz de Souza Grava,

Eduardo Nogueira Salazar,

Marcos Akamine,

Dra. Rosania Maria Basegio,

Maria Aparecida Satiro

da Silveira,

Dirceu Bettoni,

Alírio José Bacca,

Filipi Trevisan Simões,

Gelson Salino de Souza,

Maria Aparecida de Paiva,

Rogerio Cardoso,

Waldecir Monterio da Silva,

Sueli do Nascimento Silva,

Ana Carla Massuda de Góes,

Gilmar Pereira Bejarano,

Miltro Chaves Corrêa,

Marinete Martins Guevara

de Farias,

Bruna Albuquerque Setti,

Neudo Ribeiro Campos,

Allan Rupp Filho,

Thereza Miyeko Nakao Shimizu,

Patricia Mansano,

Manoel Frederico Cortez,

Neido Castilho Filho,

Gilson Molina Filartiga,

Dr. Hussem Khalil Fares,

Lilian Roberta Hormung Cardoso de Melo,

Roberto Tomi,

Bruno Gavioli do Nascimento,

Renata Gonçalves Pimentel, Dr. Paulo André Costa Novaes,

Gladia Rodrigues Cabel,

Isabel Nunes da Cunha,

Julimar Faria Santiago,

Frederique Leite Penteado,

Célia Vaz de Campos Trindade,

Janete Nagles Faker,

Cícero Ferro,

Dr. Márcio Resende Archanjo,

Rogério Rodrigues Figueiredo,

Paulo Sérgio Franco

do Amaral,

Ana Maria da Cunha Ayub,

Angélica Nunes Dourado,

Gilvan Antonio Perin,

Gladis Maria Pelisari,

Agnes Keppke,

Adriana de Matos Monteiro Martins.

colaborou tatyane gameiro