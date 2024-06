Confira as estreias da semana nos cinemas de Mato Grosso do Sul

Para explicar a origem do cenário apocalíptico causado por uma invasão alienígena, "Um Lugar Silencioso: Dia Um" estreia nesta quinta-feira (27).

A saga principal, narra a sobrevivência da família Abbott em meio a aliens que percebem a presença de suas presas por meio do som.

Confira a lista completa de estreias abaixo:

Sinopses

Um Lugar Silencioso: Dia Um

Um Lugar Silencioso: Dia Um é um spin-off de Um Lugar Silencioso, filme de 2018 dirigido por John Krasinski, que também estrela o filme ao lado da esposa, Emily Blunt. O spin-off é um prelúdio do primeiro filme, acompanhando a chegada dos alienígenas à Terra e a ruína da sociedade como resultado da invasão. Antes dos assustadores eventos vividos pela família Abbott (John Krasinski e Emily Blunt) nos filmes anteriores, o mundo não estava dominado pelos alienígenas. Sam (Lupita Nyong'o) estava entre os humanos acostumados aos ruídos de uma metrópole, como Nova York. Até o momento em que ela testemunha a chegada das criaturas no planeta Terra e o consequente massacre. Agora, ela e Henri (Djimon Hounsou), juntamente com outros sobreviventes, precisarão aprender a sobreviver com os monstros assassinos, que se orientam pelo som de suas vítimas na cidade mais ruidosa do mundo. Nessa nova produção, podemos esperar não apenas cenas de tensão e suspense, mas também um mergulho mais profundo na dinâmica social entre os sobreviventes e a evolução do terror que assola a humanidade, como os humanos conseguiram sobreviver a esse ataque?

Diretor: John Krasinski

Duração: 1h 39 min

Classificação indicativa: 16 anos

Título original: A Quiet Place: Day One

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande) e Cinépolis (Shopping Norte Sul)

Cinemark (Shopping Campo Grande) e Cinépolis (Shopping Norte Sul) Três Lagoas: Cinépolis (Shopping Três Lagoas)

Cinépolis (Shopping Três Lagoas) Dourados: Cine Araújo (Shopping Avenida Center)

Tô de Graça - O Filme

Tô de Graça - O Filme é uma produção inspirada na série homônima de televisão e dirigida por César Rodrigues (Minha Mãe é Uma Peça 2). Na trama, Graça (Rodrigo Sant’Anna) é uma mãe de 14 filhos e moradora do subúrbio do Rio de Janeiro. Depois de ganhar uma indenização inesperada, ela decide torrar o dinheiro levando toda a família para um feriadão em Búzios-RJ. Agora distante da comunidade onde se passaram as seis temporadas dessa personagem icônica, Graça mostrará várias confusões causadas pela família que quer aproveitar a viagem ao máximo.

Diretor: César Rodrigues

Duração: 1h 40 min

Classificação indicativa: 12 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande) e Cinépolis (Shopping Norte Sul)

Cinemark (Shopping Campo Grande) e Cinépolis (Shopping Norte Sul) Dourados: Cine Araújo (Shopping Avenida Center)

