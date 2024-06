Confira dez dicas de como melhorar o sono

Correio B+

A Editora Leader tem o prazer de apresentar um de seus mais recentes lançamentos, “Acolhendo o passado, construindo o futuro – Histórias e Aprendizados”, de Jacqueline Vasconcelos. Ela é executiva de Recursos Humanos, com mais de 20 anos liderando áreas de Global Mobility, Folha de Pagamento e Benefícios, atuando em projetos de transformação, fusões e aquisições para empresas de telecomunicações, fundos de pensão, clube de colaboradores e bens de consumo.



Jacqueline tem forte atuação na gestão de programas, atendimento ao colaborador, orçamentos, contratos, implantação de serviços e iniciativas globais. Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestre em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie na linha Gestão Humana e Social das Organizações. Tem MBA em Gestão de RH pela Fundação Getulio Vargas (FGV).



É, ainda, autora do capítulo “Global Mobility: conflitos, parcerias e relacionamentos” na obra “Mulheres no RH: volume III: uma aula prática de alta performance do RH na visão de renomadas líderes” (Editora Leader, 2023). A autora compartilha, utilizando-se de uma narrativa envolvente e sincera, suas boas experiências e frustrações, na vida corporativa e nos momentos de superação pessoal.



Dessa forma, nos leva a ressignificar os erros do passado e levá-los como aprendizado para que sejam a ponte para um futuro repleto de realizações. Com o propósito de motivar e capacitar os leitores a trilharem seu próprio caminho rumo a uma vida plena de felicidade, ela nos revela desde os desafios de momentos de violência, dor e perda, mas também os de conquistas profissionais, mudanças e a capacidade de transformar desafios em oportunidades.



“Esperamos que este livro toque os corações dos leitores, inspire suas mentes e os motive a abraçar suas próprias jornadas de autodescoberta e crescimento”, ressaltou Andréia Roma, CEO da Editora Leader e idealizadora do Selo Editorial Série Mulheres®, no qual este livro autoral entra para somar. “É crucial olhar para o futuro com base em quem somos atualmente. Mas o passado nos ajuda a entender como nos tornamos quem somos hoje, e as experiências que vivemos até aqui nos fornecem pistas valiosas”, afirma a autora, que diz estar muito grata por poder compartilhar suas histórias.



Sobre o Selo Editorial Série Mulheres® e a Editora Leader A Série Mulheres® é um Selo criado pela CEO da Editora Leader, Andréia Roma, e está registrada em mais de 170 países, com a missão de destacar publicações de mulheres de todas as áreas, tanto em livros autorais como coletivos.



A Série Mulheres® apresenta mulheres inspiradoras, que assumiram seu protagonismo para o mundo e reconheceram o poder das suas histórias, cases e metodologias criados ao longo de suas trajetórias. Toda mulher tem uma história, seja ela uma executiva ou empreendedora! As obras de coautoria com o Selo são destaque no mercado editorial, pois transformam histórias reais em autobiografias inspiracionais.



Alguns de seus títulos: Mulheres na Tecnologia, Mulheres Compliance na Prática, Mulheres no Direito Previdenciário, Mulheres no Conselho, Mulheres na Atuária, Mulheres na Educação, Mulheres do Varejo, Mulheres do Marketing, entre muitos outros.



A Editora Leader, que assim se tornou referência no Brasil em iniciativas femininas no mundo editorial, também se destaca por atuar com todos os gêneros literários, se consolidando cada vez mais graças ao foco em ser a editora que mais favorece a publicação de novos escritores, sendo reconhecida também como referência na elaboração de projetos Educacionais e Corporativos.



A Editora Leader transforma conteúdo e expertise em livros que impulsionam carreiras e divulgam marcas. Ao publicar com a Leader, esta oferece aos autores a excelência na prestação de serviços, ética, comprometimento com o resultado e confiabilidade, que é em síntese a sua missão.