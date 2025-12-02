Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

TURISMO 2026

Confira dicas de roteiro de viagem para destinos que passam longe do óbvio

Menos de um mês para o ano terminar e, agências e consultores de viagem seguem apontando tendências de destinos para 2026 que renovam o passeio em lugares consagrados; natureza, roteiros "com propósito" ou só para mulheres estão em alta

Da Redação

Da Redação

02/12/2025 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Falta menos de um mês para o ano terminar e, de olho na agenda de quem não perde uma chance de explorar novas paisagens, agências e consultores de viagem seguem apontando tendências de destinos para 2026 que passam longe do óbvio ou que renovam o passeio em lugares consagrados.

Estão em alta, por exemplo, roteiros com novos significados – que buscam um modo diferenciado de conectar o viajante com pontos turísticos tradicionais ou não – e roteiros exclusivos para mulheres.

Lugares onde a natureza é o apelo de maior destaque não deixam de ostentar viço próprio e também seguem em alta nas apostas de operadores turísticos.

Elaborada pelos especialistas de uma operadora que atua há mais de um século no segmento, em parceria com profissionais de diferentes destinos ao redor do mundo, uma lista de tendências divulgada em novembro mostra um viajante mais curioso, consciente e em busca de vivências que realmente façam sentido.

SETE TENDÊNCIAS

Confira as sete tendências que prometem transformar o jeito de viajar em 2026 e inspirar os turistas a planejar sua próxima aventura.

INEDITISMO

O inédito ganha valor. Explorar lugares pouco conhecidos e vivenciar culturas de forma genuína será uma das maiores buscas dos viajantes. Islândia, Açores, Sri Lanka, Uzbequistão, Armênia e Geórgia surgem como novos queridinhos.

No Brasil, destinos como Chapada das Mesas (MA), Península de Maraú (BA) e Bento Gonçalves (RS) encantam por unir natureza, autenticidade e boa gastronomia.

EVENTOS

Há opções que se enquadram na categoria “quando o evento é o destino”. Viajar para viver um grande momento estará em alta, seja um festival, uma competição esportiva ou uma celebração cultural.

Em 2026, experiências como a Copa do Mundo nos Estados Unidos, o Festival das Lanternas na Tailândia, a Oktoberfest na Alemanha, as vindimas na Serra Gaúcha e o Carnaval de Salvador e do Rio de Janeiro prometem atrair turistas de todos os estilos.

High Museum of Art, em Atlanta (EUA)High Museum of Art, em Atlanta (EUA) - Foto: Divulgação

LUXO SOBRE TRILHOS

Mais do que um meio de transporte, os trens de luxo também podem facilmente se tornar o próprio destino e responder pelo foco central de uma viagem. Roteiros icônicos como o Glacier Express (Suíça), o Andean Explorer (Peru), The Canadian (Canadá) e a Maria-Fumaça da Serra Gaúcha oferecem uma forma charmosa, relaxante e memorável de conhecer o mundo, com conforto e paisagens cinematográficas.

O passeio de trem de Curitiba a Morretes, no Paraná, não pode ficar de fora para quem tem vagões e locomotivas como preferência. A ferrovia é um ousado projeto dos irmãos Rebouças, Antônio e André, dois baianos que revolucionaram a engenharia brasileira no século 19.

Ferrovia que liga Curitiba a Morretes, no ParanáFerrovia que liga Curitiba a Morretes, no Paraná - Foto: Divulgação

Trata-se de um roteiro, em franca ascensão nos guias internacionais, que atravessa 110 quilômetros de Mata Atlântica, com 41 pontes e 13 túneis, revelando cenários deslumbrantes. Entre os destaques estão a Ponte São João, trazida desmontada da Bélgica, e o Viaduto do Carvalho, onde os passageiros têm a sensação de flutuar sobre o penhasco.

ROTEIROS COMBINADOS

Roteiros combinados e experiências múltiplas também aparecem com uma grande pedida. O desejo de aproveitar mais em menos tempo faz crescer os roteiros que unem dois ou mais destinos em uma só viagem.
Entre as apostas estão Japão e Coreia do Sul, Aruba e Curaçao e os tradicionais circuitos europeus.

Vale Akigawa, em Tóquio, no JapãoVale Akigawa, em Tóquio, no Japão - Foto: Divulgação

Outra excelente opção são os serviços gratuitos de stopover oferecidos por companhias aéreas como a portuguesa TAP e Copa Airlines, do Panamá. A primeira oferece uma parada em Lisboa ou Porto como complemento às viagens para outros países da Europa, enquanto a segunda oferece uma parada no Panamá para quem viaja a destinos do Caribe ou dos Estados Unidos.

Bocas del Toro, no Panamá: praias deslumbrantesBocas del Toro, no Panamá: praias deslumbrantes - Foto: Divulgação

NATUREZA

As paisagens naturais não saem de moda nos programas turísticos, e a ideia de natureza “com conforto e propósito” vem forte entre as tendências.

O contato com o meio ambiente e o desejo de desacelerar continuam a inspirar o turismo, fazendo figurar em alta Patagônia, Atacama, Bonito, Lençóis Maranhenses e Maldivas. São destinos que unem natureza exuberante e conforto, reforçando a busca por equilíbrio, bem-estar e sustentabilidade.

ELAS POR ELAS

Um mundo só delas. Isso mesmo. Cada vez mais mulheres estão embarcando em viagens solo, em busca de autoconhecimento, liberdade ou conexão com outras viajantes.

Istambul, na TurquiaIstambul, na Turquia - Foto: Divulgação

Uma das operadoras que aposta nessa tendência é a Abreu, com o seu programa Mulheres Preciosas. Esse programa está oferecendo, para 2026, novos roteiros para Turquia, Marrocos, Dubai, Peru e Serra Gaúcha, unindo cultura, bem-estar e experiências transformadoras.

SIGNIFICADO

As chamadas “viagens com significado” surgem como mais uma cereja no bolo para turistas e visitantes no ano que vem. Sustentabilidade, inclusão, diversidade e espiritualidade são palavras-chave do novo turismo.

Destinos como Bali, Foz do Iguaçu, Fernando de Noronha, São Francisco (EUA) e Chapada dos Veadeiros aparecem como lugares que unem propósito e prazer, ideais para quem busca uma jornada única e marcante.

Assine o Correio do Estado

ARTES CÊNICAS

Palhaçaria toma conta de Campo Grande com a nona edição da mostra Pantalhaç@s

Mostra de Palhaç@s do Pantanal, que será realizada do dia 4 a 10 deste mês em diversos pontos da Capital; a programação envolve oficinas, encontros e apresentação de espetáculos também em Nova Alvorada do Sul e Três Lagoas

01/12/2025 09h30

Compartilhar
Naomi Silman, que participou da Pantalhaç@s Mostra de Palhaç@s do Pantanal, no ano passado

Naomi Silman, que participou da Pantalhaç@s Mostra de Palhaç@s do Pantanal, no ano passado Divulgação

Continue Lendo...

De 4 a 10 deste mês, Campo Grande se transforma novamente em um grande território do riso com a 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal, que celebra 17 anos de história, unindo arte, afeto e diversidade.

Com 16 apresentações de 13 espetáculos selecionados entre 195 inscrições vindas do Brasil, da Argentina e do Chile, a edição deste ano reafirma o compromisso da mostra com a circulação de linguagens, sotaques e diversos modos de fazer palhaçaria.

Ao lado dos espetáculos, o público também poderá participar de quatro oficinas, roda de conversa e da já tradicional Palhasseata, cortejo que leva o riso para as ruas da cidade e convida o público a participar.

Para Laila Pulchério, produtora do Circo do Mato e integrante da comissão organizadora, a seleção deste ano reflete a essência da mostra: pluralidade e encontro.

“Buscamos a qualidade artística e a força da palhaçaria como linguagem. Queremos oferecer ao público uma experiência plural, espetáculos para crianças, jovens e adultos, propostas que exploram diferentes estéticas, sotaques e modos de fazer rir. Essa mistura de linguagens e origens traduz o espírito da mostra: um encontro vivo, diverso e pulsante”, afirma.

A programação inclui grupos de Alagoas, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, além da presença internacional do Latin Duo, da Argentina e do Peru, que fará duas apresentações.

A mostra se espalha por diversos espaços – teatros, arenas, centros culturais, CEUs das Artes e unidades escolares – reforçando seu caráter democrático. Para Laila, essa descentralização é essencial. “Levar a mostra para bairros e escolas é uma forma concreta de democratizar o acesso e fazer o riso circular onde as pessoas estão”.

A programação acontecerá no Teatro Prosa (Sesc Horto), no Teatro de Arena da Orla Morena, no Teatro Aracy Balabanian, no CEU das Artes Lageado, na Praça do CRAS Jardim Noroeste, no Circo do Mato e Flor e Espinho Teatro.

No dia 7, às 17h, a Orla Morena recebe um dos momentos mais aguardados da programação: a Palhasseata, conduzida nesta edição pelo palhaço Jerônimo, de Americana (SP). Música, humor e interação transformarão a avenida em um grande palco coletivo. “A Palhasseata transforma o espaço urbano em poesia viva: interrompe a pressa, suaviza o concreto e lembra que o riso também é um direito”, destaca Laila.

Naomi Silman, que participou da Pantalhaç@s Mostra de Palhaç@s do Pantanal, no ano passadoTrupe do Grand Cirque Bardo, que também se apresentou no evento em 2024 - Foto: Divulgação

OFICINAS E ENCONTROS

Desde as primeiras edições, a Pantalhaç@s mantém um compromisso formativo com artistas do Mato Grosso do Sul, tornando-se referência para novas gerações.

“A mostra busca o riso em todas as suas vertentes, quebrando estereótipos e mostrando que o palhaço é um ser profundamente humano”, resume Anderson Lima, da Flor e Espinho Teatro.

As oficinas Que Palhace é Esse?, com Gabriel Cavalcante e Juarez Dias (MG), Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves, com Vitor Poltronieri (SP), O Riso Disruptivo – Devaneios entre Palhaçarias e Cabarés, e Traquitanas de Palhaço – Inventando o Riso, com Téofanes Silveira (AL), reforçam esse caráter, ao lado da Roda de Palhaç@s – Sonhos, Frustrações e Utopia, que acontece no dia 6, às 21h.

FORÇA AFETIVA

Depois de quase duas décadas, a Pantalhaç@s se mantém como um dos mais importantes espaços de encontro da palhaçaria do Centro-Oeste.

Laila afirma que a mostra só existe porque ela é movida por afeto, compromisso e coletividade.

“Cada edição é única. Realizar esta mostra é profundamente significativo, porque ela se sustenta na troca – nas relações que se criam, nos reencontros, na alegria de ver artistas que passaram por aqui seguirem novos caminhos. O público completa a mostra e dá sentido ao que fazemos”, afirma.

O projeto é realizado pelo Circo do Mato em conjunto com a Flor e Espinho Teatro e conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado pelo governo de Mato Grosso do Sul, via Fundação de Cultura.

PROGRAMAÇÃO

> 4/12

19h – Abertura Oficial.
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: livre.

19h20min – “Noite de Circo” – Família Morales (Rio de Janeiro).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: livre.

> 5/12

19h – “Xou do Xac” – Mutanti Lab de Criação (Belo Horizonte).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: 16 anos.

> 6/12

9h às 12h – Oficina Que Palhace é Esse? – Gabriel Cavalcante e Juarez Dias.
Local: Flor e Espinho Teatro.

16h – “Apalhassadamuzikada... Uma Sinphonia Engrassada!” – Turma do Biribinha (Arapiraca).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: livre.

19h – “Batalha” – Dagmar Bedê (Belo Horizonte).
Local: Teatro de Arena – Orla Morena. Classificação: livre.

21h – Roda de Palhaç@s – Sonhos, Frustrações e Utopia.
Local: Flor e Espinho Teatro. 

> 7/12

9h às 12h – Oficina Que palhace é esse? – Gabriel Cavalcante e Juarez Dias.
Local: Flor e Espinho.

9h às 12h – Oficina Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves – Vitor Poltronieri.
Local: Circo do Mato.

16h – Palhasseata – regência Thiago Sales.
Local: Teatro de Arena – Orla Morena.Classificação: livre.

18h – “Se Desconcierta el Concierto” – Latin Duo (Argentina/Peru).
Local: Teatro de Arena – Orla Morena. 
Classificação: livre.

> 8/12

9h – “Vendê - Graça na Praça” – Nova Alvorada do Sul/MS.

9h30 – “Tictac” – Um Esquete sobre o Tempo” – Três Lagoas/MS.
Local: CEU das Artes Lageado. Classificação: livre.

9h – “Fuzarca” – Trupior (Dourados/MS)
Local: Praça CRAS Jd Noroeste. Classificação: livre.

14h – “Se Desconcierta el Concierto” – Latin Duo (Argentina/Peru).
Local: ETI Iracema Mª Vicente. Classificação: livre.

19h – “Jerônimo Show” – Circo Caramba (Americana/SP).
Local: Teatro de Arena – Orla Morena.
Classificação: livre.

> 9/12

9h – “Vendê - Graça na Praça”– Nova Alvorada do Sul/MS.

9h30 – “TICTAC – Um Esquete sobre o Tempo” – Três Lagoas/MS.
Local: Praça CRAS Jardim Noroeste. 
Classificação: livre.

9h – “Saltimbembe Mambembancos” – Rosa dos Ventos (Presidente Prudente/SP).
Local: CEU das Artes Lageado.Classificação: livre.

18h – “Mix Dux” – Circo Dux (Rio de Janeiro/RJ).
Local: CCJOG.
Classificação: livre.

19h – “La Trattoria” – Los Circo Los (São Paulo/SP).
Local: Teatro Aracy Balabanian.Classificação: Livre.

> 10/12

19h – “Desajustada” – Cia Pé de Vento (Florianópolis/SC).
Local: Teatro Prosa Sesc.
Classificação: 14 anos.

Endereços dos Locais:

Teatro Prosa SESC

  • Rua Anhanduí, nº 200 – Centro;

Teatro de Arena

  • Orla Morena – Av. Noroeste, nº 1.535 – Vila Planalto;

Teatro Aracy Balabanian/CCJOG

  • R. 26 de Agosto, nº 0453 – Centro;

CEU das Artes Lageado

  • R. Maria Del Horno Samper, nº 981 – Parque do Lageado;

Praça CRAS Jd Noroeste

  • R. Barbacena, nº 685 – Jd. Noroeste;

Flor e Espinho Teatro

  • R. Pedro Celestino, nº 3.750 – Centro;

Circo do Mato

  • R. Tonico de Carvalho, nº 263 – Amambaí.

Assine o Correio do Estado

Felpuda

Nos bastidores, postura política de figurinha virou motivo de piadas, pois...Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (01)

01/12/2025 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Alexis de Tocqueville - escritor francês

"A saúde de uma sociedade democrática pode ser medida pela qualidade de funções desempenhadas por seus cidadãos”.

 

FELPUDA

Nos bastidores, postura política de figurinha virou motivo de piadas, pois demonstra estar mais perdida que cupim em metalúrgica. Se diz de direita, flerta com a esquerda, briga com ex-companheiros, se faz de vítima, fala em perseguição mas é quem persegue e por aí vai. Tem comando “postiço”, estilo “finjo que mando, vocês fingem que acreditam”. Andou falando pelos cotovelos, como diria vovó, e teve que rapidamente se utilizar do “esporte” preferido da maioria dos políticos: culpar a imprensa. Enfim, estão dizendo que teria sido afetada pelo “vírus pânicus de sem votus”.

Diálogo

Contraponto

O deputado Junior Mochi nem pestanejou para, por alguns minutos, fazer propaganda como “Garoto Cassems”, direto do plenário da Assembleia Legislativa de MS, dia 26, quando pediu ao presidente em exercício Renato Câmara, para relatar seu testemunho.

Mais

Ele afirmou que seu irmão, que é dependente no plano de saúde da esposa, servidora da agência fazendária em Coxim, foi muito bem tratado no hospital mantido pela Cassems. Fez isto com contraponto às dúvidas a respeito do atendimento feito por alguns deputados.

DiálogoAna Carolina Rezende de Coutinho e Zoroastro Coutinho  
DiálogoLaura Kubrusly  

Devolvendo

Tudo indica que os nobres edis não querem “dividir a culpa” com a prefeita Adriane sobre a situação catastrófica da Capital. Assim, foi anunciada a antecipação da devolução de R$ 9 milhões do duodécimo ao Executivo, para auxiliar num propalado anúncio de retomada dos serviços de tapa-buracos. Oficialmente, a informação é que tudo foi fruto de diálogo entre Câmara e Prefeitura. No popular, “vão-se os anéis, ficam os dedos”.

Fonte

O duodécimo é o repasse mensal previsto na Constituição e na Lei Orçamentária Anual, utilizado para custear as despesas do Legislativo. Valores não utilizados devem ser devolvidos ao Executivo. A Câmara continua enfatizando que os serviços foram retomados depois que secretários falaram sobre a real situação naquela Casa. As empreiteiras receberam parte dos pagamentos que estavam atrasados e retornaram às atividades. Vamos ver...

Precaução

Políticos mais antenados têm dito que o grupo que apoia Riedel à reeleição deve ficar atento ao efeito Lula-Simone-Fábio Trad, que poderá ocorrer em 2026 e causar sérios problemas. Dizem que se o presidente petista recuperar a economia, alavancará pretensão da ministra em ser senadora em MS e catapultará eventual pré-candidatura ao governo do Estado. Segundo eles, esse partido tem parcela consolidada de eleitores, que poderá se expandir caso a esquerda consiga se reerguer. Sei não...

Aniversariantes

Maria Helena Nicoloso Bonotto,
Marcelo Miranda Soares, 
Dr. Odemilson Roberto Castro Fassa,
Joaquim Barbosa de Souza Neto,
Lauredi Borges Sandim,
Delci Candido de Sá,
Francisco Eloy de Insfran,
Gilberto Coelho,
Marcos Massato Hirahata,
Ronimar Aisom de Oliveira,
Elisabeth Silva Barros,
Doralice de Araújo Giese, 
Eduardo Barbosa Rocha,
Fabio de Souza Chilaver,
Maurício Duailibi,
Farncisco de Assis da Costa Pedreira,
Alcindo Lara Picada,
Helio Chaparro,
Moacir Borges de Souza,
Isoli Paulo Fontoura, 
Dra. Helena Rodrigues,
Rosemary Nunes da Cunha, 
Dr. Antônio Carlos Gargioni, 
Dr. Jorge Judi Hirokawa,
Dr. Alfredo Ioshimitsu Asato,
Maria Augusta (Guta) Wanderley, 
Dr. Valdir Perius,
Valdemi Lopes da Silva,
Edílson de Paula Paes,
Euquir de Lima,
Leonardo Fialho de Carvalho, 
Ana Cristina Martins,
Mario Cesar Oliveira da Fonseca, 
Murilo Ricardo de Souza Trindade,
Fábio Rogério Rombi da Silva,
João Eduardo Barbosa Rocha, 
Sebastião Fogaça,
Djamiro Cruz,
Celair Martins de Andrade,
Franciel Luiz de Oliveira,
Magno Ocampo,
Dagma Luciana Loureiro Pereira Pradebon,
Mitsukuni Oyadomari, 
Flávia Veríssimo Baruta, 
Dr. Amaury do Lago Prieto, 
Márcio Giovane Tomazelli,
Carlos Eduardo Abrão, 
Soraya Cersozimo Naglis,
Marcos Antonio de Araújo Alarcon,
Valdir Pazzoti,
Benedito Carlos Miranda da Silva,
Eliane de Barros Portocarrero,
Gilson Marcos de Souza Rosa,
André Nunes da Cunha,
Sérgio Fenelon,
Balbina Maroni Nunes,
Ernesto Rocha Neto,
Dr. Waldir Ferreira de Salvi Júnior,
Elisa Rocha de Alencar, 
Rodrigo Pereira Albuquerque,
Ramona Machado de Souza,
Eloi Lustosa do Nascimento,
Napoleão Costa Marques Júnior,
Sadao Tamai,
Aracy Monteiro de Almeida,
Waldemar de Sousa Barbosa,
Jurandir Martins Abrão, 
Marisa Moreira Almeida,
José Wagner de Oliveira,
Marlene Conceição Gonçalves Dias Lobo, 
Juliana Prati Salvador,
Malu Cândido Alves da Silveira,
Maria Aparecida Silva Sarsi,
Sidney da Silva,
Ussi Fernandes de Moraes,
Manuel da Silva Figueiredo,
Silvana Mendes Bettoni,
Luiz Oliveira de Almeida,
Miguel Agostinho de Oliveira,
Ricardo Bellazzi Castellani,
Waldir Bernardes,
Loide Luisa Leite,
Julio Cesar Casavechia,
Magda Jaqueline Paula Miranda,
Antonio Gonçalves de Melo,
Márcia Sueli Perez,
Dr. João Francisco Santos da Silva,
Heide Higa Terra, 
Dra. Cristiane Dias Arakaki, 
Carla Conti, 
Adriana Cesco,
Dra. Camila Ortiz de Souza, 
Julianna Martins Cantarin,
Jânio Cesar Arsamendia,
Gustavo Amato Pissini,
Isabela de Azevedo Perez Soler,
Jonas Santiago Torres,
Dr. Eloy Alarcon,
Ricardo Arakaki, 
Edmir Santinelli Gomes da Silva,
Anderson Fabiano Pretti,
Erik Borin,
Luiz Otavio Gottardi,
Veruska Insfran Falcão de Almeida,
Laura Veruska Mohamed Pereira,
Viviani Gonçalves Vissotto,
Andrélina Ferreira dos Santos Ratier.

Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empreiteira desconhecida vence outra licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 1 dia

Empreiteira desconhecida vence outra licitação milionária em MS

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3551, segunda-feira (01/12)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3551, segunda-feira (01/12)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio

5

Resultado da Loteria Federal 06022-4 de hoje, sábado (29/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06022-4 de hoje, sábado (29/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado