Conhecido por ser um "avião" pelas suas habilidades nada recomendáveis, o... Leia na coluna de hoje

JAMES SHERMAN - ESTADISTA AMERICANO

Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim”.

Nos bastidores políticos, tem gente dizendo que, pelo andar da carruagem e o que se tem visto

no Diário Oficial, estariam sendo criados os cargos de “assessor de corredor” ou os famosos “aspones” (“assessor de porcaria nenhuma”).

É que uns e outros vêm ganhando lugares como prêmios de consolação, mas sem funções definidas. Segundo comentários maldosos, quem sabe poderiam estar prontos para a discussão sobre a “flexibilidade do rabo da lagartixa”. Essa gente...

Voluntários estão sendo recrutados pelo Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian para estudo que avaliará diferentes abordagens para a prevenção do acidente vascular cerebral (AVC) em pacientes. O objetivo é encontrar um equilíbrio que reduza os riscos de AVC isquêmico.

O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo. Podem participar do estudo pessoas maiores de 18 anos com diagnóstico de fibrilação atrial e doença renal crônica avançada, estejam ou não em hemodiálise. Os interessados devem entrar em contato por meio do telefone (67) 3345-3352.

Na inauguração do deck da Lagoa Maior, em Três Lagoas, quem acompanhou tudo bastante comportado foi um bando de capivaras. Enquanto autoridades e convidados participavam do evento, ocorrido no dia 20 de dezembro, os bichos ocuparam a margem oposta para, digamos, marcar presença.

O MDB, que hoje está representado na Secretaria de Estado da Casa Civil pelo ex-deputado Eduardo Rocha,

torce para que haja a fusão da sigla com o PSDB.

O secretário já disse, com todas as letras, que ambas as siglas não poderiam ter se afastado em determinado período, uma vez que sempre caminharam juntas. Se a fusão acontecer, a discussão política para 2026 seguirá o script definido desde já.

Apesar de sua esposa, Adriane Lopes, ser uma das lideranças do PP, ao lado da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, o deputado estadual Lidio Lopes não deverá seguir o mesmo caminho, pelo menos por enquanto, de ingressar nas hostes progressistas.

Ele continua sem partido, integrando a ala dos independentes no Legislativo. Ele era o presidente do Patriota, que se fundiu com o PTB e deu origem ao PRD.

Como não conseguiu o comando, que ficou com o ex-senador Delcídio do Amaral, decidiu ficar livre, leve e solto em termos partidários.

Reaproximar o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul dos prefeitos e mostrar que o órgão não é punitivo, mas talhado para orientá-los e colaborar com as administrações municipais. Esse será o foco inicial do presidente eleito no dia 18 de dezembro, Flávio Kayatt. Ele será empossado no dia 1º de fevereiro.

