Coral de Natal reúne apresentações de diversas entidades em Campo Grande

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Rui Barbosa - escritor brasileiro

O primeiro de todos os deveres do homem, aonde quer que o leve a sua vocação ou a sua sorte, é a sinceridade, a verdade, a conformidade entre o que diz e o que sente, entre o que obra e o que diz”.

Se o cidadão não quiser ser levado à delegacia que cuida de crimes ambientais, responder processo, cumprir pena e ainda pagar multa de R$ 3.091,50 a R$ 12.366, é só não descartar lixo nas ruas de Campo Grande. A prefeitura, juntamente com outras autoridades, está com fiscalização em todos os bairros, até porque não são poucos os “sujismundos que se acham”. É bom lembrar que a pena por crime de poluição é de um a cinco anos. Portanto...

Campo Grande está na quinta colocação entre as 30 cidades com maior avanço no faturamento de franquias no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2023, segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

A pesquisa ainda apontou que o mercado nesse segmento cresceu 15,8%, atingindo faturamento de R$ 121,7 milhões, e a tendência é de que o setor continue se expandindo pelo interior do Brasil, colaborando para o desenvolvimento regional.

Pelo andar da carruagem, o PP deverá acabar sendo obrigado a compor com o PSDB para a eleição da presidência da Câmara Municipal de Campo Grande. Além da disputa interna, na qual os quatro vereadores do partido querem ser indicados, a bancada do PSDB se mostra mais articulada e teria até chapa pronta e bastante eclética. Enquanto os tucanos preparavam o terreno, dizem

que os progressistas ainda “discutiam o sexo dos anjos”.

A senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e a prefeita Adriane Lopes estão em perfeita sintonia no que se relaciona a projetos para Campo Grande. Nos meios políticos, há reconhecimento pelo empenho das duas, que enfrentaram, no primeiro turno da disputa eleitoral, adversários tidos como imbatíveis, mas “seguraram o touro à unha” e chegaram ao pódio sem largar as mãos uma da outra.

Com Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB, estando com os pés no tapete de boas-vindas do PL e o PP com tapete vermelho estendido para o governador Riedel, o ninho tucano deverá ficar esvaziado. Muitos filiados, incluindo prefeitos, deverão também “bater as asas” para segui-los. Deputados estaduais e federais terão de aguardar a abertura da janela partidária, o que só

não ocorrerá se o partido se fundir com outra sigla.

